Onde vão parar os pontos que a Eliana deixou nos domingos?

Audiência da Eliana entra em jogo a partir do próximo domingo Divulgação

Agora, com a Eliana fora da disputa, já há uma expectativa em torno de como serão os domingos daqui em diante.

Mais que isso, qual o destino dos pontos do programa dela, que chegavam, em algumas ocasiões, a 6, 7, até quase 8 de média?

A opção do SBT em espichar especialmente o Celso Portiolli foi, ao mesmo tempo, a mais conveniente e menos arrojada. Uma aposta, pura e simples, em cima do que está funcionando há muito tempo, entendendo que o risco de rejeição será menor do que investir em algo ou alguém novo. Torna-se essencial, no entanto, oferecer a ele condições necessárias para manter o bom desempenho. Há essa disposição?

Nada de mudanças na Globo, com futebol e Luciano Huck seguindo ao que já existe, enquanto na Record, como novidade, o lançamento do “Acerte ou Caia!”, comandado por Tom Cavalcante, em agosto.

Evidentemente, é uma disputa que desperta grande interesse, até porque as três principais redes estarão diretamente envolvidas.

Onde vai parar a audiência da Eliana? Essa é a pergunta da vez.

Importante isso

O SBT sofreu transformações ao longo dos tempos e a principal, sem dúvida, foi o total afastamento de Silvio Santos das suas atividades, como apresentador e última palavra da casa.

Difícil avaliar o que até agora passou a ser mais difícil: substituir o artista ou o dono presente que ele sempre foi?

Medo que dá

À nova direção do SBT cabe, especialmente, conquistar a confiança e respeito dos seus principais valores, entre funcionários, diretores e, principalmente, comunicadores.

E é por aí que devem se voltar as atenções: não sofrer novos desfalques nos próximos tempos. Pessoal de cima.

Priscila Buiar chamada para "Reis" Arquiso pessoal

Temporada 12

Priscila Buiar cumpria agenda em Nova York quando soube da sua aprovação para viver Ula, personagem da 12ª temporada da série “Reis” - A Emboscada.

Também estarão no seu núcleo, nomes como, Jéssica Alves (Siloé), Karla Bonfá (Efá), Victor Sparapene (Onri), Pedro Cassiano (Tibni), Alexandre Jabale (Azel) e Flávio Bisneto/Felipe Coutinho (Elias). As gravações acontecem nos estúdios do Rio de Janeiro, comandadas por Rudi Lagemann.

Não há vagas

Alessandra Poggi, autora de “Garota do Momento”, substituta de “No Rancho Fundo”, foi intensamente procurada por atores e atrizes nessas últimas semanas, interessados em participar da sua nova novela.

A resposta para todos é que o elenco principal está fechado. Só há vagas para participações.

Gravando

Marcos Palmeira e Malu Mader começaram a gravar, ontem, segunda-feira, na região serrana do Rio de Janeiro, para a novela “Renascer”.

Aurora, personagem dela, será uma bem-sucedida produtora de cacau. Stock-shots de fazendas de cacau no Espírito Santo marcam o encontro dos dois.

Felipe Abib em cena com Juliana Paes Marcos Serra Lima / Netflix

Melodrama

Felipe Abib vive um dos principais papéis de “Pedaço de Mim”, estreia da Netflix no próximo dia 5, personagem que comete violência sexual contra a protagonista, Liana (Juliana Paes).

“Desde o primeiro episódio, o Oscar já demonstra e é percebido pelo público como um cara que não é bacana... Que representa um cara que tem privilégios e usa isso do jeito que quer. E todo mundo aceita”, diz o ator.

Que situação

A informação de que o Corinthians estaria próximo de fechar um novo acordo com a Libra, via Brax e abençoado pela Globo, fez ligar o sinal de alerta de outros clubes que pertencem à mesma associação.

O negócio, vindo a se concretizar, será considerado uma trairagem. Existe até ameaça de abandono do barco.

Sobre isso

Sobre o tema, um acordo nesta altura com o Corinthians, recebendo cerca de mais de R$ 200 mi por temporada, natural se esperar a reação de alguns clubes.

Especialmente Flamengo e Palmeiras, nesta ordem.

Amaury mais cedo

O programa do Amaury Junior, em sua segunda temporada na TV Cultura, está entrando agora mais cedo, a partir das 23 horas.

A primeira parte, com 30 minutos, continua temática e a segunda são entrevistas, cobertura de eventos e Lilian Klabin, como colunistas de MPB.

Movimentação

No jornalismo da Band, durante toda essa semana, João Paulo Vergueiro apresentará o “Bora Brasil”, no lugar do Joel Datena, que entrou em período de férias.

Depois disso, JP já irá reassumir suas funções no “Brasil Urgente” do Rio de Janeiro.

Sonia Lima, hoje, no "Programa de Todos os Programas" Gabriel Cardoso/SBT

É ela

Sonia Lima, que em diferentes momentos de sua carreira foi modelo, atriz, cantora e apresentadora, é a convidada do “Programa de Todos os Programas”.

Nesta terça, no YouTube da Record e nas redes sociais do R7, a partir das 18h.

Bate – Rebate

• Globo coloca ponto final em mais uma temporada do “Linha Direta” nesta quinta-feira.

• Primeiras cenas de Day Mesquita, como Marta, em “Família é Tudo” vão ao ar em meados de julho...

• ... A personagem vai se envolver com Netuno (Paula Lessa).

• Alguns personagens se destacam nesses primeiros episódios de “A Rainha da Pérsia”, na Record...

• ... Giuseppe Oristanio está muito bem como Harbona, fiel escudeiro de Xerxes (Carlo Porto)...

• ... Além de Vinicius Redd, Hegai, que ensina etiqueta para as concubinas.

• Segundo o SBT, mais de 400 convidados participaram de uma ação da novela “A Caverna Encantada”, voltada para o mercado publicitário, no último sábado...

• ... O evento foi apresentado pelo ator Miguel Coelho.

• Baseado na série do Multishow que teve seis temporadas, “Tô de Graça - O Filme” estreia quinta-feira nos cinemas...

• Protagonizado por Rodrigo Sant’Anna, o longa é dirigido por César Rodrigues e traz no elenco Isabelle Marques, Roberta Rodrigues, Andy Gercker, Evelyn Castro, Gracyanne Barbosa e Eliezer Motta, entre outros.

