Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Opção por tantos remakes remete a acontecimentos que acabaram com o humor Na TV aberta, apenas a "Praça" de Carlos Alberto de Nóbrega resiste

Tirullipa e Carlos Alberto de Nóbrega em cena de "A Praça é Nossa": sobrevivência Tirullipa e Carlos Alberto de Nóbrega em cena de "A Praça é Nossa": sobrevivência (Lourival Ribeiro )

A opção por tantos remakes, ao mesmo tempo que ressalta a riqueza dos nossos arquivos, também causa preocupações e nos leva a algumas reflexões. Por que a Globo, no caso, tem apelado tão continuadamente por isso?

Faltam autores ou coragem de se apostar nos novos?

Vale ressaltar que o humor, na televisão, desapareceu em circunstâncias parecidas. Quadros com semelhanças que nos levam a refletir.

Para chegar ao ponto que chegou, de só a velha “Praça”, do Carlos Alberto de Nóbrega, continuar resistindo na TV aberta, a verdadeira razão só pode estar entre o medo de não querer investir nos redatores que foram surgindo ou por falta de confiança no trabalho deles. A interrupção foi brusca e suas consequências conhecidas.

Impossível saber qual das duas, mas é um quadro bem equivalente ao momento que agora estamos vendo.

Os remakes, que no passado foram raros, se transformaram na alternativa mais corriqueira. Sem dúvida é uma solução que atende as exigências de agora, mas que poderá perfeitamente comprometer necessidades futuras.

Késia e Deborah Secco, estrelas de “Elas Por Elas” Késia e Deborah Secco, estrelas de “Elas Por Elas” (Globo/ Leo Rosário )

Na ponta do lápis

O remake de “Elas por Elas”, em cartaz, chega a ser uma exceção, porque os maiores problemas da Globo, com toda certeza, estão localizados às 9h da noite.

Uma faixa que está limitada a Walcyr Carrasco, Glória Perez e João Emanuel Carneiro. É por aí que o quadro parece bem mais complicado.

Vale a ressalva

Bruno Luperi tem atuado como autor das 21h, mas só em trabalhos de adaptação do seu avô, Benedito Ruy Barbosa.

Sabe-se que um dos seus desejos, para muito breve, é dar um voo livre e ter uma sinopse própria aprovada. Mas nada, por enquanto.

Discretamente

O SBT reduziu o programa do Ratinho, de terça a sexta, para apenas uma hora de duração.

Apenas às segundas-feiras tem 30 minutos a mais, e entrega para o “Arena” às 23h30.

A propósito

Hoje, 11h da noite, o SBT tem a estreia do “É Tudo Nosso”, do Benjamin Back – “um caos divertido”. A proposta é tentar buscar um público que perdeu um pouco de interesse da televisão.

E sem roteiro. Deixar as coisas acontecerem, sem começo, meio e fim.

Está definida

A estreia de “Justiça 2”, série escrita por Manuela Dias, foi confirmada para 11 de abril no Globoplay.

Serão 28 episódios e um elenco recheado de grandes nomes, como Alice Wegmann, Paolla Oliveira, Marco Ricca, Murilo Benício, Maria Padilha, Julia Lemmertz e outros mais. Direção de Gustavo Fernández.

Malu Lazari viverá Darya em “A Rainha da Pérsia” Malu Lazari viverá Darya em “A Rainha da Pérsia” (Instagram)

Musas 1

A série “A Rainha da Pérsia”, além dos conflitos dentro e fora do palácio, também promete chamar atenção devido a outro núcleo bem importante para a trama: o Harém do Rei.

É neste cenário que estarão as candidatas à posição de concubinas do rei Xerxes (Carlo Porto).

Musas 2

A Record escalou para o núcleo “Harém” as atrizes Esther de Oliveira/ Ariana, Isa Salmen/Farah, Julia Helen/Ellarê, Julia Prado/Amirah, Ranna Bitterncourt/Hayat, Malu Lazari/Darya, Camila Senna/Esme, Iza Prado/Heyran e Emily Matte/Aria, entre outras.

Depois de um período no Marrocos, as gravações acontecem nos estúdios do Rio de Janeiro.

Novo projeto

Karen Marinho, após “Amor Perfeito” na Globo, fechou com a Record para a série “Reis”.

Em “A Divisão”, título da 11ª temporada, ela viverá a personagem Amália.

Combinado assim

Uma parte do elenco de “Dona Beja” renovou contrato até o dia 30 de abril.

Há uma vontade de todos para que os trabalhos possam ser encerrados nessa data.

Pra bombar

A Globo está organizando uma grande campanha de lançamento para “No Rancho Fundo”, sua próxima novela das seis, que entra no ar em abril.

O roteiro de Mario Teixeira tem sido muito elogiado, internamente.

Confirmado

Rachel Sheherazade participa nesta sexta-feira do “Melhor da Tarde” na Band, como convidada de estreia do quadro “Caminho da Fama”.

Só que diferentemente do que a coluna informou, não houve autorização da Record, e nem se falou sobre “A Grande Conquista”, porque a gravação aconteceu há mais de um mês.

Reunião

Quase todo o elenco de “A Caverna Encantada”, próxima novela do SBT, participou de um encontro com Iris Abravanel.

Além das boas-vindas ao time, a grande expectativa em torno desse novo projeto – que também será a perder de vista.

Muricy Ramalho e Ronnie Von na Rede TV!. Muricy Ramalho e Ronnie Von na Rede TV!. (Divulgação )

Tricolor

Ronnie Von recebe Muricy Ramalho no “Manhã do Ronnie” desta sexta-feira, a partir das 9h, na Rede TV!.

No bate-papo, o ex-jogador e ex-treinador, agora coordenador do São Paulo, fala sobre os momentos mais marcantes da sua trajetória, que inclui uma passagem como comentarista esportivo.

Bate-Rebate

· Vanessa Goulartt, Marta Volpiani, Ernando Tiago e Ricardo Monastero integram o elenco do espetáculo “Até que a Morte nos Enlace”...

· ... Com texto de Ivan Camargo e direção de Jacques Lagoa, a produção ficará em cartaz no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, de 4 a 27 de abril.

· José Victor Pires, fazendo Aimaás, também se garantiu na 11ª temporada de “Reis”...

· ... Aliás, Natascha Stransky, ex-Globo e agora em “Reis”, foi muito bem recebida pelos colegas de Record.

· Reprise de “Jezabel” chega ao fim nesta sexta-feira na Record...

· ... A partir de segunda-feira, espaço para “Reis – Edição Especial”.

· Ana Maria Braga está cada vez mais prestigiada na programação da Globo...

· ... Com a Ana no estúdio, o “Mais Você” ganha “outro” ritmo.

· Já se sabe que “No Rancho Fundo” é uma sequência de “Mar do Sertão”...

· ... Daí, a perigosa Deodora, vivida por Debora Bloch, vai aparecer na outra história com um novo sobrenome: Montijo...

· ... E funcionando como “empresária da noite”, proprietária do Cabaret Voltagem.

• Uma das atletas mais badaladas do skate feminino brasileiro, Leticia Bufoni vai integrar a equipe da Globo na cobertura dos Jogos Olímpicos.