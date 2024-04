TV Cultura já tem definidas as estreias de Rita Lisauskas e Andresa Boni

Alto contraste

Rita Lisauskas, Andresa Boni e Luiz Felipe Pondé, apresentadores da TV Cultura Rita Lisauskas, Andresa Boni e Luiz Felipe Pondé, apresentadores da TV Cultura (Divulgação)

A TV Cultura tem reservadas duas novidades, das mais interessantes, para a sua programação nesses próximos tempos.

Pela ordem, em 7 de março, Rita Lisauskas assumirá o “Opinião”, às 20h30, antes do “Jornal da Cultura”, recebendo entrevistados que tratam de temas de interesse nacional, entre política, economia, saúde, educação e comportamento.

"O programa mantém a mesma estrutura, de um tema semanal, com a participação de especialistas que pensam diferente ou que se complementam", diz a Rita, alguém como toda uma história em Rede TV!, Band e Record.

Já no dia 14 também deste próximo mês, Andresa Boni estreia ao lado de Luiz Felipe Pondé com o “Linhas Cruzadas”, às 22h. “Política e os Três Poderes” será o primeiro tema em questão, mas com “Filosofia de Boteco”, “Tédio”, “Os Covardes Herdarão a Terra?” e “A Ignorância é uma Bênção?” já definidos para as próximas edições.

A própria Andresa sintetiza que o seu papel “no ‘Linhas Cruzadas’ será sempre o de todo jornalista: fazer perguntas que ajudem o público a entender o que está sendo tratado”, e destaca uma frase do Pondé: “este é aquele programa que você ouve o que os outros têm medo de dizer”.

Enrique Diaz confirmado na "Dança" Enrique Diaz confirmado na "Dança" (Fábio Rocha)

Hora da Dança

A Globo, nesta quinta, vai anunciar os participantes da nova “Dança dos Famosos” do “Domingão”, do Luciano Huck.

Expectativa em cima dos nomes escolhidos. Mas um, pode cravar, é o Enrique Diaz, que fez um personagem inédito na primeira fase de “Renascer”.

Combinado assim

Primeiro, em uma coletiva, serão anunciados os participantes da “Dança”, homens e mulheres, com seus respectivos professores ou professoras.

Em seguida, a gravação do programa.

Falta isso

O jogo da NFL, a liga de futebol americano, marcado para a Neo Química Arena, em 6 de setembro, ainda não tem transmissão garantida por Disney (ESPN) e Rede TV!.

Pode até rolar, mas exige uma “negociação à parte” – diferentemente das partidas regulares, que acontecem dentro dos Estados Unidos.

Olho da dona

Iris Abravanel está acompanhando em cima todos os preparativos da próxima novela do SBT.

Aliás, como sempre aconteceu, ela é quem dá a palavra final sobre os testes realizados, qual ator ou atriz poderá integrar o elenco. As gravações, se nada mudar, começam em abril.

Pressentimento

Nem se sabe ao certo se a Band, um dia, voltará a exibir novelas brasileiras inéditas. Uma vontade que a sua direção sempre teve, mas que nunca tornou possível levar à frente, nem mesmo quando os estúdios da Vera Cruz estavam nas mãos.

Porém, e esse pode ser um “porém”, animador, há quem jure, de pés juntos, que existe alguma coisa sendo tramada. De oficial, vale escrever, nada consta.

Ivan Moré acertou com a Rede TV! Ivan Moré acertou com a Rede TV! (divulgação)

Contratado

A Rede TV! anunciou ontem a contratação de Ivan Moré, para o “Qualé, Moré?”, a partir de 11 de março, diariamente, às 11h50.

Trata-se da volta de alguém com uma história bem importante na Globo, como a apresentação do “Globo Esporte” e “Esporte Espetacular”, entre outros tantos trabalhos.

Expectativa

Ainda sob o impacto da Brax entregar os pontos da Série B, a direção da Band pretende se movimentar nesta quarta-feira e procurar entender em que ponto estão as coisas. E saber, exatamente, as suas consequências.

Deixar de transmitir a competição será um enorme prejuízo.

Cheirando a tinta

A TV Cultura está inaugurando sua nova fábrica de cenários, moderna e mais ampla, que passa a centralizar todos os trabalhos da área, em suas diferentes etapas.

O espaço, que já foi acionado no último carnaval, agora está voltado para os programas esportivos e projetos especiais.

Liberado

Pedro Nercessian gravou neste começo de semana suas últimas cenas para “Reis – A Decadência”, como Agur.

Esta nova temporada da série, no retorno de sua exibição, está confirmada para 22 de abril.

Rádio

O “Na Geral”, programa com história no rádio de São Paulo e até recentemente na Massa FM, agora está em novo endereço, a 365.

Mas continua com os mesmos Lélio Teixeira, Zé Paulo e Beto Hora, mandando ver todos os dias, das 18h às 20h. É divertido.

Emílio Surita carregou na tinta Emílio Surita carregou na tinta (Reprodução/Jovem Pan)

Por um lado...

Ontem, o “Pânico” da TV Jovem Pan, teve Alexandre Correa, que dispensa apresentações, como convidado.

Até aí, nada contra, por favor. Mesmo porque, parece que todos os dias existem novidades sobre o caso a respeito.

... Mas por outro

O ruim no “Pânico” em questão foi o seu apresentador, o gente boa Emílio Surita, generalizar e colocar toda a imprensa que cobre variedades, principalmente a área da TV, no mesmo saco. A que só faz fofoca. Foi mal, né, Emílio? Precisava?

Apenas como esclarecimento: aqui, sobre o assunto em questão e que foi abordado no programa, nem uma linha foi escrita. E nunca será. Esta coluna tem por norma não entrar no particular de ninguém.

Bate – Rebate

• O canal Megapix, do Grupo Globo, possui uma sessão de filmes interativa, definida por meio de votação do público...

• ... Atualmente, é feita uma vez por mês, mas, a partir de março, será a cada 15 dias.

• Supertalentosa, a atriz mirim Mel Summers gravou para “Família é Tudo”(Globo) e “Até Onde Ela Vai”, do UniverVideo...

• ... E tudo indica que Mel será anunciada como Anna, a protagonista da próxima novela do SBT.

• Ontem, Cesar Filho gravou para o programa da Eliana no SBT.

• Marcado para 15 de agosto o lançamento de “Vitória”, primeiro filme original Globoplay para os cinemas...

• ... Tem Fernanda Montenegro como protagonista e conta a história real de uma aposentada que desmontou uma quadrilha de traficantes e policiais no Rio...

• ... E isso, graças às filmagens que ela fez pela janela de seu apartamento.

• A Sony e a produtora Floresta vão produzir a 9ª temporada do "Shark Tank Brasil".

• Rafael Cortez continua viajando com a sua palestra “Atitude Transformadora”. Aliás, ele também se apresentou na convenção da Eco Power, recentemente realizada em Barretos.