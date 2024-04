Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Record: Gottino e Milton Neves serão convidados da final. Equipe toda no Allianz

Palmeiras e Santos, domingo, fazem a grande final do Paulistão 2024, com bola rolando a partir das 18h no Allianz Parque.

Jogo de 180 minutos.

O Peixe sai em vantagem, porque venceu por 1 a 0, na partida de ida, realizada na Vila Belmiro. O empate será suficiente para chegar ao título.

Ao Verdão resta vencer por dois gols de diferença. Um só, levará para à disputa para os pênaltis.

A Record está preparando uma cobertura especial, com toda a sua equipe na Arena alvi-verde, e por aí se entenda, o narrador Lucas Pereira, os comentaristas Walter Casagrande Jr. e Sálvio Spínola, além dos repórteres Bruno Piccinato, Alexandre Oliveira e Marcio Canuto.

Janice de Castro, do lado de fora, irá acompanhar a torcida do Palmeiras, enquanto Jean Brandão estará cobrindo a torcida do Santos, na Vila Belmiro.

No pré-jogo, duas participações muito especiais, Milton Neves e Reinaldo Gottino, um santista e um palmeirense juramentados.