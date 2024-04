Para voltar ao sucesso de antes, novelas precisam resgatar seus principais valores

Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Filipe Bragança e Rayssa Bratillieri, atores do remake de “Elas Por Elas”; produção encarou uma crise na Globo Filipe Bragança e Rayssa Bratillieri, atores do remake de “Elas Por Elas”; produção encarou uma crise na Globo (Divulgação )

Por ser um brinquedo tão caro, vários aspectos precisam ser levados em conta sobre produzir ou não uma determinada novela.

Antes, é necessário fazer um levantamento de tudo e ter bem definidos os limites ou possibilidades de cada trabalho e, principalmente, suas condições de poder agradar e segurar o telespectador por mais de 150 capítulos.

Não é uma tarefa fácil. Ao contrário. Além de expertise e uma boa dose de conhecimento, também tem que enxergar pela ótica do público.

E o telespectador, diante das tantas possibilidades que existem, passou a se dar ao luxo de escolher aquilo que mais lhe agrada. Simples assim.

Evidente que ainda estamos longe de uma crise, mas que o interesse pelas novelas, na forma e jeito que viemos conhecer, já não é o mesmo de antes, está provado que não é.

Assim como as falhas cometidas na escolha desses muitos trabalhos têm muita responsabilidade nisso.

Por exemplo: o que levou a Globo a prescindir dos serviços de Edna Palatnik, em 2021, ela que foi a sua chefe de conteúdo por 23 anos? Não por acaso, os erros e os tantos remakes após sua saída.

As novelas devem, se quiserem ser atrativas, resgatar o seu modus operandi de antes. Voltar a observar os cuidados que são essenciais, não só na sua realização ou definição de elencos, mas principalmente naquilo que será colocado no ar.

A apresentadora Oprah Winfrey participa de evento no Brasil A apresentadora Oprah Winfrey participa de evento no Brasil (Instagram)

Lendas

O Golden Hall do WTC, em São Paulo, recebe no próximo dia 10, a primeira edição do “Legends in Town”, plataforma de eventos com grandes estrelas de diferentes segmentos, que tem parceria da Band.

Às 9h35, Rodolfo Schneider irá mediar um painel com Elie Horn, Luana Ozemela, Ana Luiza McLaren e Ana Paula Padrão. Às 11h, Oprah Winfrey será entrevistada por Taís Araújo.

Campo esportivo

A informação é que a Liga Forte está tentando, de todas as maneiras, se acertar com uma televisão, para ter a transmissão dos seus clubes a partir de 2025.

O apetite dela parece não ser o mesmo das TVs. Por enquanto nada – nem sequer com divisão de pacotes.

Vale ressaltar

Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Botafogo, Coritiba, Goiás, Fortaleza, América-MG, Cuiabá, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Juventude, Atlético-GO, Criciúma, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR são os clubes da Liga Forte.

Pessoal do mercado entende que, no fim, o caminho deve ser mesmo a Cazé TV.

Por outro lado

A Libra, por sua vez, já tem fechado um acordo com a Globo, acertado em fevereiro.

Dela fazem parte, ABC, Atlético-MG, Bahia, Brusque, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Paysandu, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória.

Lobinho independente

Por enquanto, entre todos os principais, o Corinthians é o único que ainda não tem nada fechado para as transmissões dos seus jogos no Brasileirão a partir do ano que vem.

Dizem, no entanto, que a qualquer momento deve ser anunciado um acerto com a Brax, fazendo o meio-campo até chegar à Globo.

Organização

Está confirmada a volta da plateia na próxima temporada do “Conversa com Bial” na Globo.

Definido também o seu período de apresentações em 2024: vai de 22 de abril a 13 de dezembro.

Das antigas

Angelo Máximo, cantor, e esse é dos tempos do quadro “Galãs Cantam e Dançam”, do Silvio Santos, será um dos jurados da nova temporada do “Canta Comigo” na Record.

Estreia no próximo dia 14.

Prêmio

O jornalismo da Record, com a reportagem do Ari Peixoto, que mostrou o problema do roubo de cabos elétricos e suas consequências, ganhou o prêmio Abracopel.

É uma entidade que atua na conscientização para os perigos da eletricidade. Globo e Gazeta também concorreram.

Virginia Fonseca estreia programa nos sábados do SBT Virginia Fonseca estreia programa nos sábados do SBT (Instagram)

O primeiro

Considerado uma das principais apostas do novo comando do SBT, o “Sabadou com Virginia” estreia neste sábado.

A apresentadora, nesse começo de jornada na televisão, vai apostar em um ambiente familiar. O marido Zé Felipe e o sogro Leonardo estarão no programa.

Volta ao passado

O “Pânico”, que ainda mantinha a antiga linha editorial da Jovem Pan, agora está se readequando também.

As participações diárias de comentaristas já foram canceladas e os assuntos políticos passaram a ser evitados. O programa está sendo levado de novo para o entretenimento.

Fim de papo

Conforme o previsto, as gravações de “Elas Por Elas” foram encerradas, e até com certa antecedência. No ar, segue até o fim da próxima semana.

A nova novela do horário, “No Rancho Fundo”, estreia dia 15.

Bate – Rebate

• Reprise de “A Terra Prometida”, exibida nas tardes da Record, praticamente “alugou” a vice-liderança de audiência, tanto no Rio quanto em São Paulo.

• Em 20 de junho chegará aos cinemas “Tô de Graça – O Filme”, estrelado por Rodrigo Sant’Anna e dirigido por César Rodrigues...

• ... Também no elenco, Gracyanne Barbosa, Evelyn Castro, Roberta Rodrigues, Eliezer Motta, Estevam Nabote, entre outros.

• Mas, nem só de comédias vive o nosso cinema. “Vitória”, protagonizado por Fernanda Montenegro, entrará em cartaz no dia 15 de agosto.

• Thiago Fragoso, depois de muitos anos contratado da Globo, tem se dedicado ao cinema e analisado propostas do streaming.

• A propósito do streaming, parece que ficou só no ameaço o desejo da Amazon em deslanchar seus trabalhos na dramaturgia...

• ... Aqui, por enquanto, nada à vista.

• O músico Xamã está em cartaz no remake de “Renascer” fazendo o Damião...

• ... E, como se observa, com mais destaque que muitos atores renomados do elenco...

• ... Alguns, na verdade, estão até meio que escanteados.

• No Rio, quarta-feira, o “Encontro com Patrícia Poeta” alcançou recorde de audiência do ano: 13 pontos e 42% de participação...

• ... A maior do programa desde 27 de julho de 2023.