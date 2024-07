Patrícia Poeta comemora segundo aniversário do Encontro e tabelinha com Ana Maria Braga Faixa tem melhor semestre na Globo desde 2018

Patrícia Poeta comanda o Encontro nas manhãs da Globo Divulgação

Patrícia Poeta completa nesta quinta-feira, dia 4, dois anos à frente do “Encontro” nas manhãs da Globo. A data também é marcada pela inversão de horário entre seu programa e o “Mais Você” de Ana Maria Braga, além da mudança dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para São Paulo, onde é atualmente produzido. Patrícia passou a entrar mais cedo, logo após o “Bom Dia Brasil”, e a troca provocada pela emissora se mostrou um acerto.

A atração está cada vez mais consolidada e os números mostram isso. O programa chegou a dar 13 pontos no Rio de Janeiro e mantém uma média nacional de 7,5. Além disso, o “Encontro” alcançou seu melhor semestre, desde a mudança de horário, em julho de 2022.

Como se não bastasse a versatilidade da titular - que não esconde, adora jornadas em externa -, o programa conta ainda com os quadros de saúde, apresentado pela jornalista Valéria Almeida, os bastidores da TV com Tati Machado, Encontro Pet com Alexandre Rossi, entre outros.

Para costurar as pautas do dia e da semana, a titular participa de todas as etapas do programa, chegando na emissora por volta das 5h da manhã. Só vai parar de trabalhar às 18h30 quando, de casa, tem a última reunião do dia com diretor Alexandre Mattoso. Semanalmente, o “Encontro” fala com 27 milhões de pessoas, batendo a casa de mais de 100 milhões por mês.

Patrícia Poeta conversou com a coluna sobre sua preparação para o programa, que terá uma edição especial no dia de hoje, fora do estúdio, entre outros temas:

Já na abertura do programa, você está a mil por hora? Como fazer para manter esse pique, diariamente?

Vontade de fazer acontecer, adrenalina e várias xícaras de café (risos). Entro numa adrenalina tão grande com o programa que vou começar a desacelerar lá por volta das 18h.

Pode parecer clichê, mas eu amo o que faço, então, faço com vontade e tesão.

É muito desgastante fazer um programa diário? Quais os desafios?

Flávio, eu amo o que faço, então, não há desgaste, sabe?!

É cansativo, é trabalhoso, mas sou feliz no dia a dia do ‘Encontro’.

Meu maior desafio no programa é sempre trazer para o público o que ele quer ver. O ‘Encontro’ é um programa que tem o propósito de trabalhar com o factual, com o que está na boca do povo. E, ao mesmo tempo, entreter os telespectadores. É uma boa combinação.

Depois da rotina do dia a dia, quando você consegue se desligar dos compromissos do programa?

Sinceramente?! Só quando vou dormir, mesmo…rs. Durante o dia, falamos direto sobre os programas da semana. Tô sempre atenta, ligada. Brinco que o ‘Encontro’ não termina quando acaba…rs.

Mas vou te falar: adoro participar de cada etapa dele. Ver o crescimento desse “filho” me faz querer mais e mais. Hoje somos líderes de audiência e, comercialmente, o programa é um sucesso também.

Dois anos de ‘Encontro’ sob seu comando e aniversário também da inversão de horário com o ‘Mais Você’. Como é essa tabelinha com a Ana Maria?

Maravilhosa. Sou muito feliz por ter a Ana como vizinha. A união dos dois programas tem sido uma dobradinha de sucesso na audiência das manhãs da Globo.

Somos líderes isolados e crescendo mais a cada dia.

Pra você ter uma ideia: juntas, nesse primeiro semestre do ano, tivemos o melhor desempenho desde 2018.

Pode antecipar pra gente alguma novidade do programa, prevista para esse segundo semestre?

Ahh…agora saio de férias e vou descansar um pouco. Trouxemos muitas novidades no primeiro semestre, e quero esse tempo para espairecer a cabeça e voltar 100% renovada para criar novos quadros e gravar outros também.

