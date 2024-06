Principais telejornais praticamente no mesmo horário têm toda uma razão de ser Já existiram mudanças, mas as experiências não foram levadas à frente

Christina Lemos, apresentadora do "Jornal da Record", exibido diariamente a partir das 19h55 Antonio Chahestian

Parece combinado: SBT, Globo, Record, Rede TV! e Band, todas têm telejornais no ar, à noite, praticamente no mesmo horário.

A coincidência, se é assim que devemos entender, só não é completa porque ocorrem variações, na casa dos minutos, entre entradas e saídas de cada um, mas estão todos concentrados entre 19h e 21h30.

Devemos entender como algo histórico, pelo menos na parte que nos toca, porque desde o “Repórter Esso”, lá no comecinho da televisão, sempre foi esta a faixa preferida para os telejornais.

A Rede TV!, em determinada ocasião, chegou a experimentar um horário alternativo, depois das 22h, mas não deu certo e acabou retornando ao começo da noite.

Trata-se de uma avaliação delicada e sem muita saída. Exibir antes de todos é muito cedo e fazer depois torna a notícia repetitiva, lembrando também a necessidade de buscar ser diferente ou acrescentar novos dados às informações antecipadas nos canais de jornalismo.

É uma luta de todos os dias e só quem está dentro sabe.

Dado importante

Em praticamente todas as pesquisas realizadas, os telejornais são apontados como a maneira preferido pelo público para melhor se informar.

Não por acaso e em se tratando das grandes redes, eles estão entre as suas principais audiências diárias.

Roberta Teixeira está na série “Neemias” Arquivo pessoal

Gravando

A parceria Record-Seriella disparou as gravações da série “Neemias”, spin-off de “A Rainha da Pérsia”, sob a direção de Felipe Cunha. Que traz a atriz Roberta Teixeira em seu segundo trabalho na casa.

Após viver Betânia, em “Reis”, faz agora a Amiyah. No mesmo núcleo, os atores Wolney Oliveira, Rafael Coimbra e Nathalia Nieman.

Direitos

A informação que a coluna tem é que o Corinthians está com tudo acertado para assinar com a Liga Forte.

A proposta, que gira em torno de R$ 1,1 bilhão por cinco anos, aceita pela diretoria, foi aprovada por unanimidade pelo CORI. Resta aguardar pelos próximos capítulos. A agitada situação política do clube não dá certeza de nada.

Dia triste

Ontem foi uma sexta-feira das mais tristes para os funcionários da Rede TV!, com a morte de Renato Segantin Lima, 48 anos, assistente de Produção e Cenotécnico, vítima de infarto.

O SAMU chegou a prestar socorro, mas ele não resistiu.

Desempenho

A série “O Jogo Que Mudou a História”, novidade do Globoplay, tem se destacado no ranking da plataforma.

No gráfico mais recente, primeiro lugar no Top 10 – Em Alta, e terceiro, no Top 10 – Mais Consumidos.

Desejo é esse

“A Infância de Romeu e Julieta” está com o selo de momentos finais no SBT. E observa-se que sua audiência, que pega do “SBT Brasil”, muitas vezes fica atrás das reprises.

O SBT pretende mudar esse quadro com a estreia de “A Caverna Encantada”.

Marcos Palmeira e Malu Mader gravam "Renascer" no Espírito Santo Fábio Rocha

Última forma

Depois de cogitar o envio de apenas uma equipe para captação de stock shots, a Globo mudou de ideia.

Malu Mader e Marcos Palmeira, vão, sim, para o Espírito Santo, semana que vem, gravar sequências da novela “Renascer”.

Elenco pesado

Decidido o remake de “Vale Tudo” nos 60 anos da Globo, em uma adaptação da Manuela Dias, a direção da casa já se dedica a buscar no mercado alguns nomes dos mais importantes para a composição do elenco.

A ordem é trabalhar com os melhores e já conhecidos do grande público.

Teve sim

Aconteceu, no devido tempo, o “presta atenção” no comentarista Ronaldo Giovanelli, ainda pelo seu comportamento contra a equipe de esportes da rádio Bandeirantes no jogo Corinthians e São Paulo.

Existiram conversas com os diretores Denis Gavazzi e Thays Freitas, além do chefe de esportes, Ricardo Capriotti.

Que bom!

Nada como receber notícias boas de pessoas que a gente gosta. Graças a Jucilene Maia, mulher dele, acabo de saber que o nosso amigo Antonio Zimmerle recebeu alta hospitalar depois de dois transplantes nos Estados Unidos.

Ainda vai ficar lá por mais uns dias lá, mas já está fazendo seus passeios. Vitória!

Regressiva

Galvão Bueno também estará acompanhando a Olimpíada, em Paris, trabalhando para o seu próprio canal e fazendo algumas participações na Globo.

Embarca no dia 16.

Vai que vai

Nem de longe a direção do SBT pensa em alterar alguma coisa na duração do “Chega Mais”, seguindo das 9h30 às 13h30, inclusive respeitando o horário das praças.

Há um entendimento que essa persistência é que leva o telespectador a ter descobertas e criar o hábito.

Carolina Ferraz, apresentadora e repórter do "Domingo Espetacular" Antonio Chahestian

Reportagem

Amanhã, no “Domingo Espetacular”, da Record, uma entrevista da Silvinha Abravanel contando detalhes da sua vida e carreira na televisão, de forma especial do seu casamento com o cantor sertanejo Gustavo Moura, da dupla com Rafael.

Trabalho da Carolina Ferraz.

Bom jornalismo

Neste espaço final, a coluna gostaria de registrar um elogio aos jornalistas de TV que trabalham sério e têm o cuidado de apurar as informações.

Por contingências, ainda que sabendo das coisas, mas colocado de lado dos últimos acontecimentos, foi possível saber quem trata a notícia com o carinho e dá a ela o devido respeito. Parabéns aos envolvidos do bem.

Bate – Rebate

· O vídeo da Eliana, chegando na Globo, viralizou e muitos conhecidos tiraram uma onda, como Portiolli, Ratinho, Rafael Cortez, Ticiane... Na boa.

· Daniela Albuquerque, ela mesma, faz questão de reafirmar que não existe nenhum plano de mudança no dia de exibição do seu programa. Continuará às quintas-feiras.

· Exibido quinta-feira, o episódio de “A Rainha da Pérsia”, série da Record, bateu recorde pelo segundo dia consecutivo...

· ... Na Grande São Paulo, registrou o melhor desempenho desde a estreia, com 7 pontos de média e participação de 10,8%...

· ... Já, no Rio de Janeiro, a audiência foi de 6,3 pontos, com 9,5% de share.

· Irandhir Santos continua gravando normalmente como Tião Galinha em “Renascer”...

· ... Inclusive, vai tomar outra surra, mais para frente...

· ... Fica a expectativa se o personagem terá o mesmo destino trágico (do original), ou se Bruno Luperi irá promover alterações por ali...

· ... Detalhe: no remake de “Pantanal”, Irandhir deu sugestões ao neto do Benedito.

· DiaTV, Fitdance, WhE play, Car City Adventures e SFT Combat são os canais que estreiam no streaming gratuito da Samsung TV Plus, que já conta com mais de 90 opções.

· Suzy Rêgo participa neste sábado, a partir das 10h50, nos estúdios da rádio Bandeirantes, do programa “Do Bom e do Melhor”, apresentado por Danilo Gobatto...

· ... A atriz está em cartaz em São Paulo, no Teatro União Cultural, com a comédia “Cá Entre Nós”, ao lado de Eduardo Martini e Cristiana Oliveira.

