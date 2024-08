Produção de documentários preserva memória da TV Diferentemente do passado, tecnologia permite proteger momentos e personagens da nossa história Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 21/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 21/08/2024 - 00h07 ) ‌



Cartaz do documentário sobre Hebe Camargo, produzido para a plataforma +SBT reprodução SBT

Houve um tempo em que as TVs aqui do Brasil não tinham a menor preocupação com o dia seguinte. E nem com o amanhã. A ordem era cuidar do hoje.

Sem contar os incêndios, que atingiram Record, Globo e Band, destruindo cenários e equipamentos, além de suas próprias estruturas e instalações, uma boa parte da história de cada uma sumiu com o tempo.

Quase nada do passado foi conservado, quando não pelo fogo, mas também por imprudência ou simples descaso.

Por exemplo, num dos momentos mais difíceis da TV Tupi, em São Paulo, quando J. Silvestre foi seu superintendente, por força da necessidade e para não paralisar as gravações das novelas por falta de fitas, ele autorizou que várias delas fossem apagadas do arquivo.

‌



Entre programas e registros jornalísticos importantes, inclusive posses de presidentes, foram também muitos gols de Pelé, especialmente os do começo de sua carreira.

Felizmente, esta foi uma época e uma maneira de proceder que ficou no passado, porque agora, além de meios mais propícios, há sempre um interesse muito grande em preservar o que deve ficar na história e resgatar, em documentários, momentos e personalidades.

‌



A Band, por exemplo, tem um arquivo maravilhoso e outras TVs, como SBT, Globo e Record, além da mesma preocupação, passaram a produzir documentários com o mesmo objetivo.

Jakelyne Oliveira Instagram

Operação: casamento

‌



O próximo episódio de “Sua Festa É Nossa”, quadro do “Hora do Faro” nos domingos da Record, vai surpreender um casal que mora em uma Kombi e vive viajando pelo Brasil com as 3 filhas e uma cachorrinha. Eles estão juntos há 20 anos, mas sem direito a festa de casamento.

A atriz e modelo Jakelyne Oliveira vai colaborar nessa missão com a equipe de Rodrigo Faro.

“Praça” fechada

Marcadas para esta quarta-feira, as gravações de “A Praça é Nossa” foram suspensas.

O elenco e, principalmente, Carlos Alberto de Nóbrega, em decisão aceita pela direção do SBT, entendem que não há clima para fazer um programa de humor.

Diante disso

“A Praça” que irá ao ar nesta quinta-feira será especial, com uma reprise de 7 de maio de 1987.

Naquela oportunidade, pela primeira e única vez, Silvio Santos participou de outro programa que não fosse o seu ou o Teleton.

Sabe o que é legal?

Silvio Santos, numa determinada altura da carreira dele, fazia seus programas no SBT sem lacre nenhum. Entendeu que tudo podia.

Interessante é que Ana Maria Braga na Globo também passou a ser muito assim. Fala e faz o que tem vontade. Escorregões, claro, que existem. Mas nada como a transparência e a verdade.

Assim como

Nos últimos dias, com a morte de Silvio Santos, ainda são enormes as homenagens a ele, com muitos reconhecendo as suas qualidades e outros, poucos é verdade, pesando em críticas. Assim como Rachel Sheherazade, em uma decisão que não cabe discutir e porque teve problemas na sua saída do SBT, preferir o silêncio.

Todos com suas respeitadas razões. SS, ao que se saiba, nunca foi e nem cogitou ser “candidato a Papa”.

Duda Santos Divulgação Globo

Reta final

Duda Santos voltou ao “set” de “Renascer” e concluiu sua participação na novela.

Os trabalhos entram em contagem regressiva, já com muitas festas do elenco, mas a ordem é para que todos fiquem à disposição até a próxima semana para caso de alguma eventualidade.

A propósito

“Renascer” terá mesmo um esquema bem diferente daquele visto no encerramento do remake de “Pantanal”.

Data hoje, nada de convidados especiais, atores que trabalharam no original. Como representantes das duas obras, somente Marcos Palmeira e Jackson Antunes.

Primeiros movimentos

Enquanto isso, a Globo deu a largada nas gravações de “Garota do Momento”, substituta de “No Rancho Fundo”, que terá Duda Santos e Maísa Silva nos principais papéis.

Além das externas em andamento no Rio, o pessoal também vai se movimentar em Petrópolis, de amanhã até terça-feira da próxima semana.

Estreia marcada para o dia 4 de novembro.

Rodrigo Simas Disney

Estreia

“Vidas Bandidas” é a estreia do Disney+ nesta quarta-feira. Rodrigo Simas integra o time de protagonistas da série, ao lado de Juliana Paes e Thomás Aquino. Aliás, como curiosidade, a Globo lamentou muito sua saída da novela “Renascer”. Rodrigo era um dos mais elogiados do elenco e destaque nas redes sociais.

Postura

Diferentemente do passado, em ocasiões que a transparência muitas vezes foi comprometida, no “Jornal da Band” de segunda-feira, Eduardo Oinegue não fez segredos do mal-estar da Adriana Araújo e sua substituição pela Paloma Tocci no meio do jornal.

Informalidade correta e respeito ao telespectador.

Gravando

Serão abertas hoje as gravações do terceiro episódio do “MasterChef Confeitaria”.

O programa, em 9 edições, é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e Warner Bros. Discovery.

Mário Bregieira e Miguel Venerabile Divulgação

Bastidor

O protagonista Mário Bregieira e Miguel Venerabile, intérprete de Shacar, nos bastidores da série “Neemias”.

A produção, um derivado de “A Rainha da Pérsia”, tem estreia confirmada para 30 de setembro no Univer Video.

Bate – Rebate

· Patrícia Abravanel só deve voltar aos estúdios do SBT, para novas gravações, no dia 29 de agosto, informa a emissora...

· Patrícia, Rebeca e Silvia Abravanel estão com frente de programas inéditos, gravados antes da morte do pai.

· Chegaram ao fim as filmagens de “O Agente Secreto”, longa de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura...

· ... Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Alice Carvalho também estão no elenco...

· ... Com estreia em 2025, é um thriller de suspense ambientado entre o Recife e São Paulo dos anos 1970.

· Entre os dias 23 e 28 de agosto, a cidade de Diadema, em São Paulo, vai sediar o VI Festcimm - Festival de Cinema no Meio do Mundo...

· ... Nill Marcondes será um dos apresentadores do evento, enquanto Neuza Borges, a grande homenageada da edição...

· ... Ela irá receber o troféu “Seu Zé”, criado pelo artista plástico Jorge Vargas, como reconhecimento por sua contribuição ao cinema brasileiro.

· Charles Fricks, ator de “Terra e Paixão”, é outro que estará em “Praia dos Ossos”, série da Max/HBO sobre a vida de Ângela Diniz...

· ... Marjorie Estiano e Emílio Dantas lideram o elenco.

· Passados os Jogos Olímpicos, a Globo volta suas atenções para o Rock in Rio...

· ... Transmissões a partir do dia 13 de setembro.

· A série “Você”, com Penn Badgley, para na quinta temporada. Segundo a Netflix, gravações encerradas.

· “O Estranho Familiar”, podcast da Casa do Saber apresentado por Vera Iaconelli, estreia hoje tendo como primeira convidada Fernanda Lima. Na sequência, Maju Coutinho e Denise Fraga.

· Na TV Cultura, a partir deste domingo, Ricardo Viveiros apresenta o programa “Brasil, Mostra a Tua Cara!” em novo horário, às 10h30, e recebe Eliane Dias, empresária dos Racionais MC’s.

· Nesta quarta-feira, a partir das 18h, acontece o lançamento do livro de Fausto Camunha “Um Mergulho na História – Relatos de quem acompanhou mudanças no Jornalismo e na Política”...

· ... Evento marcado para o Nacional Club, no Pacaembu, em São Paulo.