Produção de dramaturgia nacional credencia TVs no mercado Nossas novelas e séries estão entre os principais conteúdos para investimento das marcas Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 12/09/2024 - 00h07 (Atualizado em 12/09/2024 - 00h07 ) ‌



Carolina Dieckmann está no “radar” da Globo para o remake de “Vale Tudo” Instagram

Você já parou pra pensar por que a Globo mantém três horários fixos de novelas nacionais há décadas? A das seis, sete e nove da noite? E, que, vez por outra, até inventa uma das “onze”, para exibição especial? Tudo isso, apesar do alardeado desgaste?

A melhor resposta de tudo se resume à simples reação do mercado, especialmente o público, evidentemente, e a propaganda, em suas diferentes ações, incluindo merchandising.

Dramaturgia exige investimentos dos mais elevados, mas, quando bem executada, entre cuidados de produção e escolhas corretas, o retorno, invariavelmente, é sempre dos mais compensadores.

E aqui, sem falsa modéstia, sabemos tratar com isso, assim como é por aí a diferença que Globo, SBT e Record fazem com as suas realizações, não por acaso todo o empenho e dedicação.

É uma máquina que não para. Mesmo diante de uma concorrência que passou a ser mais poderosa nos últimos tempos, os resultados são altamente favoráveis, e estimulantes na busca de novos desafios.

Ao que também sempre se teve como verdade: toda rede de TV que se preza precisa de uma dramaturgia à altura. É o que temos.

Anna Melo estará no time de protagonistas de Paulo, O Apóstolo arquivo pessoal

Protagonista

A parceria Record-Seriella fechou a participação de Anna Melo no time de protagonistas da próxima série da casa, “Paulo, O Apóstolo”, escrita por Cristiane Cardoso, com direção de Leonardo Miranda.

Anna estreou no audiovisual na série “Desalma”, produzida pelo Globoplay, no papel de Halyna, aprendiz de bruxa e eleita a garota mais bela da cidade misteriosa.

Posto de observação

Fontes do mercado dão como certa a produção de um novo trabalho do Aguinaldo Silva na Globo. A sinopse e os primeiros capítulos da novela “Três Graças”, título provisório, segundo se informa, foram aprovados.

Existe a dúvida ou falta ainda a decisão de quando será levada ao ar. O horário falado é o das 9h da noite.

Que mal pergunte

Existe, por parte do Kantar Ibope, a promessa de uma ferramenta que irá medir o desempenho de todo e qualquer conteúdo em todas as plataformas.

No mundo de hoje, exige-se para ontem. Tem muita audiência da TV, especialmente, “escapando pelo ladrão”.

Quer um exemplo?

Hoje, muitos desses conteúdos, além dos meios tradicionais, também passaram a ser distribuídos pelo YouTube.

Em determinados casos, apurados pela coluna, trata-se de números que são bem significativos, mas ainda não contabilizados.

Débora Lamm, atriz e diretora Globo / Estevam Avellar

Tabelinha

Fabricio Mamberti, diretor artístico de “Tô Nessa!”, novo humorístico da Globo para os domingos, convocou Débora Lamm para sua equipe.

Ela irá responder pelo trabalho de direção de palco e colaborar em todo processo de marcação com o elenco, liderado por Regina Casé.

Posso dizer?

Vem aí a nova “A Fazenda”, que foi assunto no nosso “Programa de Todos os Programas” na terça-feira, com as presenças de Adriane Galisteu e do diretor Rodrigo Carelli, como sempre dando dicas interessantes sobre a temporada.

Por outra, desde que ela chegou, há quatro anos, nunca vi a Galisteu tão entusiasmada e pilhada como agora. Está lá em cima.

E outra

Nesta quinta, a partir das 15h, tem a coletiva de “A Fazenda”, direto das dependências de Itapecerica da Serra. Por aí se entenda jornalistas e influenciadores de todo o país. O novo campo de prova foi escolhido para o encontro.

Desta vez não serão anunciados os participantes, mas... No lado comercial, “A Fazenda” chega recheada de marcas: Aurora, Betano, Kwai, Neosaldina, Epoclair, EMS e Viva a Sorte.

Tá valendo

Dos mais interessantes o investimento de praticamente todo o streaming daqui no segmento “true crime”, por estar em alta nos mercados internacionais.

Histórias, temos muitas, como também grandes profissionais, frente e por trás das câmeras, para encarar os desafios. Além do que movimenta o mercado de trabalho.

Um porém...

Só que nesse caso da série “Tremembé”, do Prime Video e Paranoid, não dava para ser menos preguiçosos? Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas de novo?

Nada contra os atores, muito talentosos, por sinal. Mas já é “a terceira” juntos – “Totalmente Demais” e “Fuzuê” antes, e agora a série. Ou alguém não se tocou disso?! Já podem pedir música...

Nível superior

Toda essa pegada mais forte dos personagens de Nicolas Prattes e Agatha Moreira nos primeiros capítulos de “Mania de Você” tem proporcionado frequentes comentários nas redes sociais.

Entre os muitos, quase a certeza que o tal “beijo técnico” virou “peça de museu”.

A estrela portuguesa Margarida Corceiro Instagram

Estrela

A jovem atriz portuguesa Margarida Corceiro interpreta Eva, uma das protagonistas de “Huila”, novo trabalho do diretor brasileiro Edgard Miranda para a TVI, de Portugal.

Os primeiros trabalhos de gravação aconteceram na África e a novela tem estreia marcada para novembro.

Debate

Leão Serva, diretor internacional de jornalismo, vai mediar o debate da TV Cultura, neste domingo, a partir das 22h, com candidatos a prefeito de São Paulo. Transmissão direto do Teatro B32.

Estão confirmadas as participações de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Data marcada

Também dentro da linha “true crime”, a Netflix confirma para o próximo dia 26 a estreia do documentário “A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio”.

Um caso que chocou o Brasil.

Bate – Rebate

· Luiz Andreoli, em sua volta à TV, vai estrear no dia 23 na RTN TV, das 12h às 13h...

· ... Promessa de muito esporte, jornalismo e entretenimento, de segunda a sexta, ao vivo.

· A Zapping Sports está completando quatro meses de operação, com mais de 300 horas de programação ao vivo e já somando 15 direitos de transmissão exclusivos.

· Nesta quinta, Élcio Coronato estreia a segunda temporada do “E se fosse você?”, no “Hoje em Dia”.

· Record já tem presença confirmada nas próximas principais feiras de conteúdo...

· ... Casos de Gwangju Ace Fair 2024, na Korea, entre 26 a 29 de setembro; Dubai Content e MIP Cancún, em novembro, e o ATF/Singapura, em dezembro.

· Hoje tem futebol na Globo depois de “Mania de Você”...

· ... Rede dividida para Flamengo e Bahia, em uma grande maioria, e Atlético MG e São Paulo. Copa do Brasil.

· Velha questão: funcionários do SBT estão acompanhando atentamente as discussões sobre temas como horas extras e registro de ponto, quando envolver trabalhos externos...

· ... Há o entendimento que apenas duas horas extras por dia são insuficientes.

· Mylena Ciribelli é a convidada de Daniela Albuquerque no “Sensacional” desta quinta, às 22h50, pela Rede TV!.