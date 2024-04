Programa com dois diretores é um convite à tragédia

Alto contraste

Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato no "Chega Mais", que agora tem dois diretores para três apresentadores Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato no "Chega Mais", que agora tem dois diretores para três apresentadores (Rogerio Pallatta)

Entre os inúmeros fatores que precisam ser levados em conta na vida de qualquer programa de TV, perspicácia e percepção mais aguçada nunca podem faltar.

Por que isso?

O “Chega Mais” serve como resposta. O programa demorou certo tempo para ser montado e ter totalmente fechado o quadro de apresentadores, o que aconteceu muito perto da estreia. Este é um ponto.

O outro é que nem sempre o que se planeja em sua implantação acaba funcionado na prática, daí as necessárias correções em pleno voo, como desde o primeiro dia se observa nesta nova atração das manhãs do SBT.

E o que se percebe é que, nem um mês no ar ainda, essa fase de ajustes está plenamente em curso, com resultados que, certos ou errados, só mais adiante poderão ser avaliados.

O grande engano, em um programa com essas características e numa TV com a sua produção um pouco enferrujada, está em querer que tudo aconteça da noite para o dia.

A tentativa de agora em colocar dois diretores é um convite à tragédia. Não por um, que já estava, e nem pelo outro, que está chegando, mas trata-se de uma função que não aceita duas cabeças. Independentemente de boa vontade e tolerância, ou vaidades, ciumeiras, ambição e outras do mesmo gênero, uma vai bater de frente com a outra. É tragédia anunciada.

Este nos parece o maior equívoco do “Chega Mais”. É um convite a queimação. Alguém vai sair chamuscado.

Gabriela Duarte, hoje, no "Programa de Todos os Programas" Gabriela Duarte, hoje, no "Programa de Todos os Programas" (Flipar)

É ela

Gabriela Duarte, atriz, mãe de dois filhos, com 27 trabalhos na TV e outros tantos no cinema e teatro, é a convidada desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas”.

Ao vivo, a partir das 18h, no YouTube do R7 e da Record. Vai perder?

Estaduais

Os campeonatos estaduais conheceram seus campeões no fim de semana. E ainda tem os cabecinhas duras que criticam a existência deles.

Para o torcedor, não tem nada melhor que um Fla x Flu, Vasco e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos, Cruzeiro e Atlético, Coritiba e Athletico, Fortaleza e Ceará, Sport e Náutico, Remo e Paysandu, Grêmio e Inter, por aí adiante.

Olha só

Pra quem assiste TV, o Paulistão teve maior média de audiência na Record em São Paulo, com 19 pontos. Liderança tranquila.

No Rio, a Band, com Flamengo e Nova Iguaçu, fez 13 de média. Foi vice, um resultado também muito bom. E tem gente ainda que fala. Sabe de nada.

Consolidado

Domingo, final do Paulistão entre Palmeiras e Santos, com a bola rolando, das 18h04 às 20h04, a Record marcou 19,4 pontos de média, pico de 22,9 pontos e 32,7% de share, enquanto a Globo, média de 12,2 pontos.

Na faixa completa, das 17h28 às 20h05, a Record anotou média de 16,8 pontos, contra 12 da Globo.

Paulistinha

A Record News e emissoras regionais da Rede Record transmitem os dois jogos finais da Série A2 do Paulista, o primeiro deles, nesta quarta, a partir das 18h15, Noroeste e Velo Clube, direto de Bauru.

E o da volta, sábado, mando invertido, direto de Rio Claro.

Em vez das manhãs, Ronnie Von muda para faixa da noite da Rede TV! Em vez das manhãs, Ronnie Von muda para faixa da noite da Rede TV! (divulgação)

Ronnie no Prime Time

Entre as mudanças e reposicionamentos que a Rede TV! irá promover na sua grade, acaba de ser decidido que o “Manhã do Ronnie”, do Ronnie Von, diário e na forma que é, será descontinuado muito em breve. Este é um ponto.

O outro é que, ao encontro daquilo que o Ronnie e a própria TV vinham desejando, irá estrear um novo programa semanal, na faixa nobre, sob o seu comando. E isso também dentro de muito pouco tempo.

Por enquanto isso

Os maiores detalhes do novo programa do Ronnie Von na Rede TV! serão discutidos e definidos no decorrer dos próximos dias.

Esta decisão, de parar com um e estrear outro, foi tomada em uma reunião, no final da tarde de ontem.

Migração

A Cultura vai produzir “Quando eu vim-me embora”, uma série sobre a migração nordestina para São Paulo.

Um trabalho baseado na obra de Marco Antonio Villa. Direção de João Falcão.

Priscila Ubba, a rainha Nebset em "Reis" Priscila Ubba, a rainha Nebset em "Reis" (divulgação)

Reis

Priscila Ubba vem muito forte na décima temporada de “Reis”, A Decadência, com estreia dia 22 na Record.

Um momento de grandes revelações sobre sua personagem, a rainha egípcia Nebset.

Deu praia

O canal E! Entertainment marcou para este mês o início de gravações de “Beach Life”.

Comandado por Monique Alfradique, o programa, em sua primeira temporada, será ambientado nas praias do Rio de Janeiro e tem estreia marcada para 2025. Na lista de convidados, Leandro Hassum.

Não depende dele

Por causa do contrato de exclusividade com a Globo, Tony Ramos ainda não sabe ao certo se poderá fazer ou não uma turnê muito longa com o espetáculo “O Que Só Sabemos Juntos”, que estreia dia 26 e em parceria com Denise Fraga.

Por enquanto, temporada no Tuca, em São Paulo, até agosto; depois, Rio, Porto Alegre, Brasília, já confirmados.

Liderança

O Sportv liderou a audiência entre os canais esportivos da TV paga nos primeiros três meses do ano. Ainda de acordo com esses dados, o canal foi visto por mais de 30,6 milhões de pessoas.

O segundo lugar foi de outro veículo da Globo, o Premiere, assistido por mais de 25,5 milhões de espectadores.

Lucas Guimarães no SBT - expectativa Lucas Guimarães no SBT - expectativa (divulgação)

Mistério

O programa semanal de Lucas Guimarães, “Eita Lucas”, ainda é considerado uma grande incógnita no SBT.

Por conta disso, a edição de estreia, prevista para agosto, será determinante para sua sobrevivência. Daí também a necessidade de todo um cuidado com a montagem da equipe e escolha do formato.

Bate – Rebate

• Regina Casé e o cineasta Hsu Chien serão os grandes homenageados da primeira edição do Festival de Cinema de Xerém...

• ... Os dois foram escolhidos para receber o Troféu Zeca Pagodinho, patrono, entre 8 a 11 de maio, no Centro de Convenções John Wesley, no distrito de Duque de Caxias, Rio.

• Alline Calandrini e Lédio Carmona estarão com Paulo Andrade, sábado às 21h, na transmissão de São Paulo x Fortaleza pelo campeonato brasileiro, no Sportv e Premiere...

• ... Num primeiro momento, o estreante, não fará TV aberta.

• Robson Torinni foi chamado pela Globo para fazer um antigo rival de Tom, Renato Góes, na novela “Família é tudo”...

• ... O ator também se prepara para estrear a série “Entre longes”, dia 11, na TV Brasil. Já em julho, leva o espetáculo "Tebas land" para o Festival de Avignon, na França.

• Tiago Abravanel prepara a nova montagem do musical “Hairspray” para estrear no Rio de Janeiro, em 4 de julho, no Teatro Riachuelo...

• ... Já em São Paulo, a partir do dia 5 de setembro, no Teatro Renault...

• Aliás, sobre Tiago Abravanel, é interessante o que acontece com ele...

• ... O SBT promoveu diversas estreias na sua programação, mas nenhuma sob o seu comando...

• ... Curioso saber quem não quer: ele ou forças superiores? Estranho mais ainda, porque é alguém de talento e bom de vídeo.

• Evento que sempre mexe com o mundo do entretenimento, a quarta edição do "Leilão do Instituto Neymar Jr" está marcada para o dia 3 de junho no Clube Monte Líbano, em São Paulo.