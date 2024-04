Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Próxima novela do SBT promete juntar uma combinação de sucessos Ainda não existem informações sobre título definitivo e nem quando irá estrear

Iris Abravanel é a número um da dramaturgia do SBT (Rogério Pallatta)

O SBT, oficialmente, ainda não liberou informações sobre sua próxima novela, a substituta de “A Infância de Romeu e Julieta”, já em final de gravações.

Mas, como aqui se antecipou, sem contar mais com a parceria do Amazon Prime Video, tudo vai voltar como era antes, inclusive com maior impacto no centro de custos da dramaturgia.

Independentemente de tudo, seguem os testes com atores e atrizes, agora em um estágio mais avançado, em se tratando de nomes para o elenco adulto.

Até aqui, ainda se trabalha com o nome provisório de “Enfrentando Gigantes”, até porque Iris Abravanel, sempre na direção de tudo, ainda não bateu o martelo se será este mesmo o título ou outro.

Sabe-se que esta nova novela do SBT será um “mix de grandes sucessos produzidos pela casa”, reunindo um pouco de “Carrossel”, “Chiquititas”... Vai ter professor, professora e uma menina protagonista: Anna.

Gravações fora de São Paulo também estão previstas.

Nem Hebe Camargo consegue escapar de tanta mentira (Reprodução/Instagram)

Uma vez por todas

Não se sabe quem, acho até que foi o filme, o (ir) responsável por espalhar que Hebe Camargo bebia. Que era alcoólatra. Uma calúnia. Desrespeito com alguém que todos aprenderam ter por ela o maior carinho e admiração.

Aliás, aqueles que tiveram a felicidade de conhecer a Hebe, guardam dela as melhores lembranças, a de uma pessoa simpática e alegre, mas que sabia se colocar com classe e elegância em todas as situações.

E deixar claro

Que se apresente um alguém, um só, que um dia, viu a Hebe embriagada em qualquer ocasião. E que bebia uísque antes do programa.

No camarim, se interessar possa, ela só tomava água de coco e café. Era supercontrolada. Fora, sim, em jantares gostava de uma caipirinha. Mas uma só. E quem não?

Não é por nada

Mas tá um tal de disparar contra a vida dos outros, com direito a manchetes escandalosas, quase em tempo integral.

Tem casos aí que, todos os dias, apresentam episódios novos, capazes de envelopar várias novelas de muitos capítulos. E nem os falecidos, como a Hebe agora, conseguem escapar.

Estreia marcada

Já com inscrições abertas, o “MasterChef Profissionais – Confeitaria”, inspirado no formato “Dessert Masters”, tem estreia marcada para outubro.

A equipe, em mais esta temporada, segue com Ana Paula Padrão, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Homenageado

O Festival de Cinema Brasileiro de Paris, considerado uma das maiores vitrines da nossa cultura, já tem sua programação definida entre os dias 26 de março a 2 de abril.

Desta vez, o grande homenageado será o ator Antônio Pitanga.

Plantão

É de praxe o plantão em todas as redações de jornais, rádios, sites e TVs, nos finais de semana,

Neste, excepcionalmente, com o ato marcado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para avenida Paulista, amanhã à tarde, vários coleguinhas tiveram suas folgas canceladas.

Mila Carmo está em "Família é Tudo" (Manuella Mello)

Próxima das sete

Mila Carmo está no elenco de “Família é Tudo”, próxima das sete da Globo, que estreia em 4 de março.

Chantal, sua personagem, é secretária de Tom (Renato Góes) em uma produtora de audiovisual e melhor amiga da guatemalteca Lupita (Daphne Bozaski). No decorrer da trama, vai se interessar pelo playboy Júpiter (Thiago Martins).

Seguidinha

“Família é Tudo”, como próxima atração das 19h na Globo, só irá estrear em 4 de março e exibição, ainda, com muito chão pela frente.

Apesar disso, a produção da sua substituta, de autoria de Claudia Souto, já tem definido para julho o início das gravações, com direção de André Câmara.

Nova escolinha

Ratinho gravou e vai estrear nesta próxima quarta-feira o quadro “ABC do Ratinho”, em um formato que lembra a antiga “Escolinha do Golias” do mesmo SBT.

Participações da Flor e Carlinhos Aguiar.

A propósito

Ainda sobre SBT, este sábado será de muito trabalho para toda a equipe do “Chega Mais”, programa que vai estrear nas manhãs.

Dia de gravação do seu primeiro piloto, com os apresentadores Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias.

Volta segunda

As curtas férias do José Luiz Datena na Band, com direito a uma rápida viagem a Portugal em companhia de dona Matilde, terminam neste final de semana.

Na segunda-feira, ele já reassumirá o comando do “Brasil Urgente”.

Série do PlayPlus agora também na TV (Arte R7)

Investigação

Na TV, o “Doc Investigação” agora é exibido nas noites de segunda-feira na Record.

Por sua vez, no Play Plus, todos os domingos têm um episódio novo e o de amanhã, 9º da série, mostra os bastidores dos assassinatos de Liana Friedenbach e Felipe Café, cometidos pelo então menor de idade Champinha, na época com 16 anos. A repórter Thais Furlan, acompanhada de um guia local, vai ao cativeiro em que Liana foi mantida.

Bate – Rebate

• Bia Brumatti, do elenco de “Reis – A Decadência”, foi chamada para o musical “A Noviça Rebelde”, que estreia em abril, no Rio, e em julho, em São Paulo, e também conta com Larissa Manoela no elenco ...

• ... Na verdade, um retorno. Trata-se de uma remontagem.

• Cleber Machado gravou “A Praça é Nossa”, que vai ao ar na próxima quinta, contracenando com o Porpetone...

• ... O detalhe é que há muito tempo não se via o Carlos Alberto de Nóbrega tão animado e participativo.

• Irandhir Santos estreou em “Renascer” fazendo o Tião Galinha. E sempre muito bem...

• ... Agora, aliás, acompanhado de outro talento, Alice Carvalho, a Joana.

• Antônio Fagundes tem recebido vários convites para séries. E analisa todos com muito carinho...

• ... Mas as suas principais atenções continuam voltadas para o teatro.

• A importância do diálogo numa relação é o tema do “The Love School”, neste sábado, 12h, com Cristiane e Renato Cardoso na Record.

• No evento realizado em Campinas, a Band apresentou Paola Giganti como nova diretora nacional de Comercialização.

• Guarani e São Paulo, neste domingo, 18h, é o jogo que a Record vai transmitir, direto de Campinas...

• ... Narração de Lucas Pereira, com comentários de Casagrande e Sálvio Spinola.