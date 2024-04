Próximas novelas das seis e das sete da Globo vão precisar suar muito a camisa

Alto contraste

Larissa Bocchino, protagonista de “No Rancho Fundo”, título provisório da próxima novela das seis na Globo Larissa Bocchino, protagonista de “No Rancho Fundo”, título provisório da próxima novela das seis na Globo (Instagram)

A Globo, internamente, já admite que os primeiros dias da próxima novela das sete, “Família é Tudo”, do Daniel Ortiz, serão dos mais complicados devido ao atual panorama.

Faltando poucas semanas para o seu lançamento, o “mundo ideal” seria que tanto a novela das seis, “Elas Por Elas”, e a da faixa das 19h, “Fuzuê”, de quem tomará o lugar, pudessem, em suas retas finais, oferecer resultados melhores, a fim de promover uma entrega mais tranquila. Só que nada indica para isso. Ao contrário.

Caberá a “Família é Tudo” brigar contra esse quadro adverso, que inclui, além do calor em praças importantes, a missão de recuperar a audiência do horário.

E, ao mesmo tempo, torcer para que a nova novela das seis, “No Rancho Fundo”, possa apresentar um bom rendimento, desde o seu início. O problema é que, também por aí, adversidades parecidas terão que ser contornadas. Ao seu autor, Mário Teixeira, ficará destinada à missão de modificar esse quadro e procurar levantar os números já a partir do começo da noite.

Fernanda de Freitas e Luana Martau estão em “Matches” Fernanda de Freitas e Luana Martau estão em “Matches” (Francisco Teicher)

Nova temporada

A Warner Channel marcou para o dia 23, às 22h55, o lançamento da nova temporada da série “Matches”, produzida pela Migdal Filmes, com Fernanda de Freitas, George Sauma, Luana Martau, Raphael Logam, Flávio Pardal e Pedroca Monteiro no elenco.

Os episódios estarão disponíveis sempre às sextas-feiras, também na HBO Max.

A trama

“Matches”, dirigida por Anita Barbosa e Manuh Fontes, conta a história de um grupo de amigos que, sem sorte no amor, decide se aventurar em um aplicativo de relacionamentos, que dá nome ao programa.

A nova temporada possui 10 episódios.

Final

A Band transmite neste domingo, às 16h30, a final da Copa Africana de Nações.

A decisão entre Nigéria e Costa do Marfim terá narração de Ivan Bruno, com comentários de Eduardo Castro e Rafa Oliveira.

Comunicado – 1

Na TV Cultura, toda a área de Operações, até aqui sob os cuidados do gerente Paulo Sérgio Ernesto, será agora subordinada a Diretoria de Produção.

Por aí entenda-se, Paula Cavalcanti.

Comunicado – 2

E como mudança pouca é bobagem, “a colaboradora Bia Mendes está assumindo a diretoria Cerimonial e Marketing da Fundação Padre Anchieta”.

Cerimonial não deixa de ser novidade. Ou se trata de uma função que em outras TVs não existe.

Comunicado – 3

Pra encerrar: Melissa Agnes Martins é a nova responsável pela Gerência de Compliance, ligada à Presidência Executiva da Fundação Padre Anchieta.

Enquanto como Gerente de Planejamento e Controle da FPA está assumindo Cristina Blumenthal, que vai responder à diretoria Administrativa e Financeira.

Ana Furtado comandou a transmissão da TNT Ana Furtado comandou a transmissão da TNT (Reprodução/Instagram)

Liderança

Sob o comando de Ana Furtado, a transmissão do “66° Grammy Awards”, domingo passado, deixou a TNT em primeiro lugar no ranking geral da televisão por assinatura entre pessoas de 25-54 anos.

O jornalista Phelipe Cruz, a cantora Gaby Amarantos e a modelo/apresentadora Caroline Ribeiro também participaram da cobertura.

Caminhando

Apesar de a Disney não se manifestar oficialmente, o elenco da série “Impuros”, exibida pelo Star+, já tem informação sobre uma sexta temporada.

Tudo indica que os trabalhos serão disparados ainda este ano. Lembrando que a quinta, já gravada, aguarda data de lançamento.

Melhor do mundo

Após faturar recentemente dois super prêmios do planeta bola e receber uma fortuna no comercial do Super Bowl, ao lado de Ted Lasso, Lionel Messi é o personagem central de uma nova série documental emocionante, com lançamento, dia 21, na Apple TV+.

São quatro episódios, com a história do oito vezes eleito o melhor do mundo, desde a infância em Rosário até a conquista da sua primeira Copa do Mundo.

Detalhe

As gravações da série começaram antes do título, quando a seleção argentina ainda ia embarcar para o Catar. Além da alegria, todo sofrimento com a primeira derrota no mundial e o pênalti perdido em outra Copa do Mundo.

Nem só de felicidade é construída a história do craque. Quem já viu, diz que é de tirar o fôlego!

Thais Furlan em nova missão no Doc Investigação Thais Furlan em nova missão no Doc Investigação (divulgação)

Sétimo episódio

A partir deste domingo, o PlayPlus estará disponibilizando o sétimo episódio da série “Doc Investigação”, um trabalho da repórter Thais Furlan e do departamento de jornalismo da Record.

Agora é a história do serial killer de Goiânia, que há 10 anos aterrorizou a cidade, matando mais de 30 pessoas. O pior é que a polícia demorou para admitir que Thiago Henrique Gomes da Rocha era o assassino.

Bate – Rebate

• Amanhã, domingão de Carnaval, tem campeonato paulista na Record...

• ... Às 18h, transmissão de Mirassol e Santos, com narração de Lucas Pereira e comentários de Casagrande e Salvio Spínola...

• ... Apresentação no estúdio de Bruno Lawrence e a participação especial de Márcio Canuto, junto aos torcedores. Nas reportagens, Alexandre Oliveira e Bruno Piccinato.

• No SBT, hoje, tem jogo do Nordestão – River PI e Bahia, a partir das 4h da tarde.

• Maurício Noriega, com toda a sua história no jornalismo esportivo e agora na CNN Brasil, passa a ter uma participação bem ativa em todos os jornais e vários programas.

• A forma como Yasmin Brunet tem se comportado no “BBB” tem despertado atenção nos interiores da Globo...

• ... Não será surpresa uma conversa com ela após seu confinamento, sobre trabalho.

• Protagonizada por Kate Winslet, a minissérie “O Regime” será disponibilizada pela HBO no dia 3 de março.

• Na segunda-feira, às 15h30, a Record vai exibir um capítulo especial, Gigante Talmal, de “A Terra Prometida”...

• ... Chama atenção, neste episódio, a interpretação de Paulo Goulart Filho. A sua aparição deixa todos em pânico.