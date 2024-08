Quanto tempo de vida as novelas ainda têm pela frente? Os números demonstram que a aceitação a elas não é mais a mesma do passado Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 15/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 15/08/2024 - 00h07 ) ‌



Tulio Starling e Larissa Bocchino em "No Rancho Fundo" Fábio Rocha

A TV aberta, e só ela, é capaz de acomodar os mais diferentes conteúdos em sua grade de programação.

Desde sempre, nos acostumamos a receber, todos os dias e nos mais diferentes horários, jornalismo, dramaturgia e entretenimento, especialmente por parte das cabeças de rede mais capacitadas.

Pelo menos até hoje não tivemos tentativas de se esquadrinhar algo diferente, por ser uma fórmula já consagrada e comprovadamente aceita sem restrições. Os resultados são os melhores.

No entanto, acredita-se que a dramaturgia, na forma que existe e, principalmente, apoiada na estrutura de novelas que aí estão faz muito tempo, é a que poderá sofrer maiores transformações e não ter mais a mesma intensidade.

Mais que impressão, já se constata um certo enfraquecimento nas produções de longa duração.

Em função de consequências que podem ser as mais diversas, e o streaming ou maior preferência por séries, entre elas, é natural se imaginar uma redução das mais importantes. Exemplo, na Globo: por quanto tempo ainda pretende seguir com as faixas das 18h, 19h e 21h, lembrando que já tivemos a extinção de “Malhação”?

Daí, observa-se que, no sentido exatamente inverso, passou a existir do público uma atenção muito maior ao jornalismo e até mesmo ao esporte.

Aliás, algo que vários especialistas, há tempos, já enxergavam como um fator absolutamente lógico e natural.

Nelson Rubens tem volta marcada ao "TV Fama" Divulgação

Ok, ok

Nelson Rubens deu um sumiço do “TV Fama”, da Rede TV!, devido a uma forte gripe. Preocupou geral.

Mas está se recuperando bem e deve voltar na próxima semana ao programa, que agora, além de Flávia Noronha e Fefito, também tem a participação de Leão Lobo.

Um exemplo

Octávio Florisbal, ex-diretor-geral da Globo, que nos deixou na terça-feira, entre as tantas qualidades, era um cavalheiro.

Nas festas de lançamentos e coletivas, falava com todo mundo, independentemente de veículo, o tempo que fosse necessário e não fugia de perguntas.

Mercado (1)

A Rede Transamérica de Rádio, pertencente ao Conglomerado Alfa e estabelecida a partir do Recife, continua com as suas emissoras em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba.

Salvador não mais, porque acaba de ser vendida.

Mercado (2)

Não há nenhuma posição oficial sobre o futuro da Rede Transamérica, mas as especulações são muito fortes a respeito de outras negociações.

A informação é que os seus proprietários pretendem seguir apenas com as rádios de São Paulo e Rio de Janeiro, as mais rentáveis. Consultada, a Comunicação da empresa desconhece qualquer negociação.

Tá difícil

Dois debates foram realizados com os candidatos à prefeitura de São Paulo até agora, lembrando que ainda teremos os de Record, SBT e Globo.

Do jeito que vai, trabalho é que não deve faltar a advogados e à própria polícia até as eleições de outubro.

Michelle Barros vai apresentar o jornal do "Chega Mais" Divulgação

Data hoje

O SBT deve estrear o jornal “Chega Mais Notícia”, na próxima segunda-feira, logo após a edição nacional do programa. Michelle Barros foi escalada para a apresentação.

No entanto, existem ainda algumas pendências.

Por exemplo

Apenas ontem começaram a gravar pilotos e, antes de bater o martelo, a sua direção e a própria cúpula da casa pretendem fazer uma avaliação completa de tudo.

A ordem é colocar no ar com certa segurança.

Aviso à praça

Sem ainda entrar em mais detalhes, a Endemol Shine Brasil abriu convocação para profissionais do mundo da dança, com vistas a uma audição que vai rolar no próximo dia 26.

Os aprovados, informa-se, irão participar do “nosso próximo projeto na TV”.

As duas

A expectativa em torno da Eliana participar como convidada do “Mais Você”, da Ana Maria Braga, está próxima do fim.

Ou até já aconteceu. O encontro das duas foi gravado ontem e tem exibição confirmada para amanhã, sexta-feira.

Agosto Lilás

No Agosto Lilás em curso, mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, Humberto Martins e Aline Müller iniciaram a pré-produção de um curta-metragem sobre o abuso e a violência sofridos por elas nos relacionamentos.

Os dois, além de atuar, também se dividem entre direção e produção.

Ajax Camacho faz a direção de "Estranho Amor" Arquivo pessoal

Falando nisso...

É grande a expectativa para a estreia da série “Estranho Amor” na Record.

Trabalho de Ajax Camacho e Ingrid Zavarezzi, coloca em discussão a violência praticada contra a mulher. Tem elenco dos mais interessantes.

Olhar

A liderança entre outros segmentos e as audiências conquistadas pelo futebol feminino do Brasil nos Jogos Olímpicos apenas reforçam que o setor precisa de mais investimentos e atenção por aqui. TV incluída.

Em São Paulo, por exemplo, a final do Brasil contra os Estados Unidos foi a maior audiência do futebol feminino nos Jogos Olímpicos desde agosto de 2016.

Bate – Rebate

· O Canal Brasil vai transmitir ao vivo, no sábado, a partir das 20h50, a cerimônia de encerramento do 52º Festival de Cinema de Gramado, direto do Palácio dos Festivais.

· Os eliminados do “Estrela da Casa” serão recebidos por Patrícia Poeta, no “Encontro”, às quartas-feiras.

· Após a série “A Rainha da Pérsia” na Record, Leonardo Medeiros vai de teatro e estreia no próximo dia 23, no CCBB Belo Horizonte, o espetáculo “Um Jardim para Tchekhov”...

· ... Maria Padilha, Olívia Torres, Erom Cordeiro e Iohana Carvalho também estão no elenco. Texto de Pedro Brício e direção de Georgette Fadel.

· Juliano Laham, protagonista em “Gênesis” na fase José do Egito, entra para o elenco de “Festa do Peão de Barretos – O Filme”, com direção de Márcio Trigo...

· ... O elenco também reúne Marjorie Gerardi, Rafael Cardoso, Robson Nunes, Jaedson Bahia, Jeff Jader, Paulo Matos, Laura Proença e Daniel Rocha.

· Mais uma série da Netflix entra no esquema de lançamento em duas partes...

· ... A parte 1, da quarta temporada de “Emily em Paris”, estrelada por Lily Collins, chega nesta quinta-feira...

· ... Já a parte 2, em 12 de setembro.

· O concerto dos 55 anos da TV Cultura está confirmado para a próxima segunda-feira no Theatro Municipal de São Paulo...

· ... O evento terá apresentação da Orquestra Sinfônica Heliópolis com regência de Isaac Karabtchevsky.