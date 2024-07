Rádio virar televisão também pode, mas precisa aprender a se apresentar

‌



A+

A-

Canal do Nilson Cesar adota cuidados essenciais Reprodução

Já são muitas as rádios via internet, ou web rádios, como passaram a ser mais conhecidas, que transmitem futebol também pelo YouTube. Enquanto algumas tocam seus trabalhos no estúdio, outras preferem usar cabines dos estádios. Existem aquelas que oferecem um trabalho mais caprichado, com cenários ou chroma, e as que não estão nem aí com nada disso.

Tudo bem que rádio é para se ouvir, mas quem se mete a também fazer as vezes de televisão tem que dar um trato mais adequado à sua produção. Mesmo com os impedimentos que existem, sempre é importante considerar a imagem, se apresentar convenientemente e colocar no ar um trabalho mais caprichado.

As web rádios, hoje, conseguiram se colocar como opção das mais eficientes, movimentando muita gente boa e, em alguns casos, dando audiência maior que as rádios tradicionais. Por isso e pela tendência de crescimento, exige-se um pouco mais de capricho. Aliás, um aviso que também é válido para as rádios no geral, que hoje também transmitem pelo YouTube: algumas insistem em não querer aprender.

Mês de festa

Publicidade

Em agosto, mês em que completa 19 anos no ar, o “Hoje em Dia”, da Record, prepara suas comemorações.

Mantendo o segundo lugar isolado na audiência desde 2020, o programa, comandado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, celebra a data com a estreia, dia 7, do quadro “Batalha das Receitas”.

Publicidade

Guga Rocha e Renata Alves no novo quadro do "Hoje em Dia" Edu Moraes

Formato

A nova atração do “Hoje em Dia” será uma competição gastronômica, apresentada por Renata Alves e Guga Rocha, e contará com a participação de um chef especialista convidado a cada episódio.

O formato envolve duas duplas, compostas por familiares ou amigos, que irão competir para ver quem faz a melhor receita temática. A vencedora receberá um prêmio de R$ 10 mil.

Juninho na Euro

Juninho Pernambucano, que já foi da Globo depois de pendurar as chuteiras, acaba de fechar novo acordo com a Cazé TV para comentar a final da Euro, neste domingo, 16h, Espanha e Inglaterra.

Na verdade, trata-se de um rápido retorno, uma vez que ele também desempenhou as mesmas funções na Copa do Catar.

Quebradeira

O pessoal da programação da Globo vai se virar nos 30 neste domingo, devido ao futebol. E nada que interesse diretamente ao torcedor brasileiro.

Às quatro da tarde, tem Espanha e Inglaterra pela final da Eurocopa. À noite, às 21h, Colômbia e Argentina jogam a final da Copa América.

Pelo ar

Sabrina Sato está com uma “agenda aérea” das mais movimentadas. Neste sábado, ela volta do Japão, onde grava o “Essa Eu Quero Ver” para o “Fantástico”, e embarca para Portugal com a família, em férias. A feliz coincidência é que Nicolas Prattes, o namorado, também estará por lá com o elenco de “Mania de Você”.

Na sequência, Paris, como madrinha do time olímpico e, no retorno ao Brasil, grava novo programa da Globo.

Não sou eu que tá falando - 1

Mais do que vestir a camisa, esta coluna tem enorme respeito pela TV aberta, por tudo o que ela representa e significa.

Uma televisão como a nossa, com toda essa quantidade de redes, produzindo na altura que produz, é um feito que deve ser reconhecido o tempo todo.

Toninho Lima, publicitário dos mais respeitados Arquivo

Não sou eu que tá falando – 2

Isto colocado, vale reproduzir o que foi postado por Toninho Lima, carioca, diretor de criação e um publicitário dos mais respeitados:

“Fiz ontem mesmo um post em que comprovo que em nada mudei o meu método de criar. Apenas fui me adaptando às novas mídias e trazendo para as plataformas mais diversas um pouco do velho e bom conceito publicitário. A ideia primeiro, depois o formato. Ainda acho a TV a mais poderosa mídia de todas. O mundo todo já está redescobrindo. O Brasil, como sempre, atrasadinho... “.

Olha a responsabilidade

A Globo, em outros tempos, já tirou novela da linha de exibição às vésperas da estreia. Um prejuízo danado, sem dúvida. Hoje, ninguém ousa e nem pensa fazer algo próximo.

Porém, o que “Renascer” vem apresentando e conseguindo, já coloca um estado de atenção natural em cima de “Vale Tudo”.

O perigo do remake

“Vale Tudo”, se alguém não sabe ou acompanhou sua exibição, foi um dos maiores sucessos da teledramaturgia da Globo em todos os tempos.

Não está em questão a maior ou menor capacidade de ninguém, mesmo porque nem é isso. Mas “Renascer” fica chamuscada com o seu insucesso de agora. Não há o risco de o mesmo acontecer com “Vale Tudo”?

Restrito a isso

Como aqui se antecipou, o SBT vai seguir exatamente do jeito que está até o final deste ano, como do outro.

Como novidades, além da troca de uma novela por outra, a estreia do “Bake Off Brasil – Mão na Massa”, com um time novo liderado pela Fabiana Karla.

Sala de espera

Está todinho pronto e falta apenas o Prime Video decidir a data de lançamento do reality “Ilha da Tentação”, que reúne uma série de casais cercados por solteiros de todos os lados.

Foi gravado no México e tem apresentação de Flávia Alessandra e Otaviano Costa.

Neto no MasterChef Marcelinho Santos

MasterChef

Neto participa do oitavo episódio do “MasterChef Brasil”, que a Band mostra terça-feira, às 22h30. Desta vez, os participantes se enfrentarão em três rounds de churrasco.

Como amante de carnes, o apresentador do programa “Os Donos da Bola” vai aparecer de surpresa para ajudar os jurados na degustação.

Alerta

A gatunagem, a cada dia, aprimora ainda mais os seus procedimentos.

São inúmeros os anúncios na internet, oferecendo canais liberados, filmes, séries e streamings em até 6 telas. Tudo isso por R$ 147, parcelado em 10 vezes. Tem jeito?

Bate – Rebate

• Com direção de Paulo Fontenelle, começaram as filmagens de “Mariana”, com os jovens atores Bia Brumatti, Nicollas Paixão, Theo Fontenelle e Any Maia...

• ... Bia esteve na décima temporada da série “Reis”.

• Na quarta que vem, dia 17, em um mesmo evento, a Rede TV! vai anunciar o lançamento do novo programa do Ronnie Von e celebrar os 80 anos desse grande artista.

• Grazi Massafera comemorou os 18 anos de lançamento da novela “Páginas da Vida”, escrita por Manoel Carlos e dirigida por Fabricio Mamberti e Jayme Monjardim...

• ... Foi sua novela de estreia. Com toda pressão em cima devido a sua participação no BBB...

• “... Vocês sabem o quanto essa personagem (Thelma) foi importante pra mim. Vou levar pra sempre na memória”, disse Grazi numa rede social.

• A TNT deu início às gravações da segunda temporada de “Galera FC”, com Maicon Rodrigues, Carol Garcia, Richard Abelha, Dadá Coelho, André Luís Miranda, Natália Rosa, Léo Bahia, Castorine e Jarbas Homem de Mello.

• “Volta por Cima”, próxima atração das 19h, na vai estrear no dia 30 de setembro, substituindo “Família é Tudo”...

• ... Mas com gravações já em curso, especialmente externas em vários pontos do Rio de Janeiro.