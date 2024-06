Rafael Coimbra vai para seu terceiro trabalho na Record Ator estará no elenco de spin-off de “A Rainha da Pérsia”

Rafael Coimbra está de novo na Record depois de "Gênesis" e "Reis" (Arquivo Pessoal)

O ator Rafael Coimbra comemora escalação para seu terceiro trabalho na Record.

Depois de viver Tito, na novela “Gênesis”, e Eliel na série “Reis”, ele fechou para fazer “Neemias”, spin-off de “A Rainha da Pérsia”, com previsão de estreia para ainda este ano.

Perez é o seu personagem, descrito como judeu, natural de Samaria. Rapaz bonito, com porte atlético e personalidade um tanto rebelde.

Inconformado com a decisão dos pais de se mudarem para Jerusalém, ele se vê sem escolha, a não ser ajudar no projeto de Neemias (Mario Bregieira) – reconstruir os muros da cidade.

“Perez está sendo o grande desafio da minha carreira até agora. Um personagem muito legal, com camadas muito interessantes e superimportante”, avalia Coimbra, que diz ainda que os segredos dele serão revelados durante o desenvolvimento da trama.

Paralelamente às gravações de “Neemias”, Coimbra aguarda o lançamento de “Fox Sisters” (“Irmãs Fox”), novo filme de Wagner de Assis, o mesmo de “Nosso Lar”, que fala sobre as pioneiras do espiritualismo.

“Um filme todo falado em inglês. Foi um grande desafio e também estou muito animado com esse projeto”, afirma.

As filmagens foram realizadas nos interiores de casarões do Rio de Janeiro e em fazendas e cidades antigas dos Estados Unidos, com previsão de estreia para 2025.

As protagonistas, Kate, Leah e Maggie Fox são interpretadas pelas atrizes americanas Jamie Hughes, Sionne Elise e Marie Mchugh, respectivamente.

Rafael Coimbra também possui no currículo produções como “De Volta aos 15″, “How To Be A Carioca”, “Impuros”, ‘Rock Story”, “Malhação – Pro Dia Nascer Feliz”, entre outros.

