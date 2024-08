Reality show, sabendo usar não vai faltar O excesso, vale lembrar, sempre leva ao cansaço e esgotamento Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 19/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 19/08/2024 - 00h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ana Clara apresenta o "Estrela da Casa" na Globo Daniela Toviansky

De todos os formatos que vieram de fora, e isso com uma intensidade muito maior desde o início dos anos 2000, o reality de confinamento caiu imediatamente na graça do telespectador brasileiro.

Entre os principais, “A Fazenda” vai estrear a sua 16ª edição agora em setembro, enquanto o “Big Brother” chegará à sua 25ª edição em janeiro próximo.

Considerando só os dois, estamos falando de cerca de 200 dias do calendário, número superior a mais da metade de uma temporada.

E por aí cabe uma boa discussão: até que ponto poderá existir espaço de grade saudável ou mesmo aceitação por parte do público para a chegada de novos formatos do tipo?

‌



Pegando este 2024 como referência, a Record usou parte do primeiro semestre para a exibição de “A Grande Conquista”, e a Globo, desde a última semana, está com o “Estrela da Casa”, todos lançando mão de mecanismos bem parecidos.

No rigor do tempo, já significa um ano completo de atrações do mesmo tipo. Algo que nos leva a refletir também sobre possíveis consequências e, como a principal, se isso seria capaz de promover uma saturação e conduzir a um esgotamento?

‌



Para se pensar e considerar.

Perde o foco

‌



A Globo não pode esquecer que, em reality de música, o importante é a... música. Colocar tanta coisa na panela, e buscar repetir o formato do “BBB”, pode tirar o conteúdo do foco principal.

O “Estrela da Casa” está no começo e tem todo um tempo para acertar isso.

Evento de rede

A TV Cultura vai reunir na próxima quarta-feira, 21, em sua sede de São Paulo, mais de 50 representantes de afiliadas em todo o Brasil.

Um momento para discussões focadas em programação, conteúdo, tecnologia, comercialização e leis de incentivo.

Lucy Alves - A chegada de Lilith: Na busca por Jacutinga, Norberto conhece a sanfoneira Beatriz Damy

Curiosidade

Lucy Alves já aparece em “Renascer” como a sanfoneira Lilith. O motivo de Bruno Luperi ter escolhido esse nome, para a personagem inédita, só cabe a ele.

Como curiosidade, Lilith é uma figura feminina nas mitologias, interpretada por alguns como sendo a primeira esposa de Adão, e apresentada como uma personagem demoníaca. Tem até um filme – “Lilith – A Rainha do Inferno” – por aí.

Ao trabalho

Luciana Gimenez, depois da Grécia, voltou ao Brasil e, nesta quarta-feira, já reassumirá seu trabalho na Rede TV!.

Serão dois programas, um gravado e outro ao vivo.

Uma festa

No material promocional da série “Vidas Bandidas”, que estreia dia 21, o Disney+ menciona a novela “A Força do Querer”, da Globo, e pergunta: “Bibi Perigosa 2.0?”. Juliana Paes vive uma líder de quadrilha.

Vale lembrar que o Globoplay, após a Netflix estrear o sucesso “Pedaço de mim”, saiu com essa: “Os melhores pedaços da Juliana Paes estão aqui comigo!”.

Kyra Gracie e Malvino Salvador lançam novo livro Gabriel Farhat

Novo livro

Kyra Gracie e Malvino Salvador lançam “Um Golpe de Equilíbrio”, o segundo livro de um projeto que transforma os valores do jiu-jítsu em literatura infantojuvenil.

Ao lado da jornalista Agatha Lemos, o casal estará na Bienal de São Paulo no dia 11 de setembro para uma tarde de autógrafos.

Previsão

A série documental “O Leblon de Manoel Carlos”, um projeto da filha dele, Julia Almeida, tem seu lançamento programado para o final de setembro no YouTube.

Uma homenagem que ele merece. Maneco, além de consagrado autor, foi um homem de televisão, colaborando decisivamente na fase áurea dos musicais da Record e no começo do “Fantástico”, entre outros.

Nada consta

As já anunciadas mudanças na programação dos finais de semana na Band ainda não têm data para acontecer.

Como principais, a estreia do “Viva Sorte” aos sábados, 20h30, e a passagem para o domingo do “Programa do João”. A nova previsão é 15 de setembro.

Recorrente

A TV é muito criticada, no caso mais as novelas, pelo pouco espaço oferecido aos atores e atrizes mais velhos em seus elencos.

Já tivemos períodos muito piores, hoje nem tanto. Betty Faria, no auge dos seus 83 anos, terá um papel de destaque em “Volta por Cima”, próxima da Globo na faixa das 19h. Uma rica em decadência.

Em estudos

O SBT, mais que um plano, já desenvolve o projeto de uma sitcom, com desejo de começar a produzir ainda este ano.

Se aprovado, será mais um conteúdo exclusivo da sua nova plataforma de streaming. Nada de TV.

Depressinha

A Globo está bem acelerada nas gravações de “Mania de Você”, substituta de “Renascer” e com estreia confirmada para o próximo dia 9.

O trabalho da equipe do diretor Carlos Araújo, distribuído em diferentes frentes, é bem elogiado.

SBT - 43 anos Arte

Importante lembrar

O SBT, uma das principais redes do país, chega aos 43 anos nesta segunda-feira. Vida longa e próspera.

Todas as homenagens, sempre, ao seu criador.

Que lindo isso!

Foram muitas as conquistas de Silvio Santos, que serão eternamente lembradas.

Entre as tantas, de modo muito especial e carinhoso, juntar todas as TVs no respeito e nas homenagens a ele nesses últimos dias.

Bate – Rebate

· No próximo dia 31, estreia a sexta temporada da série “Aeroporto – Área Restrita”, com exibição de dois episódios semanais na Max e no canal Discovery, às 22h20...

· ... Total de 12 episódios de 30 minutos cada.

· Repórter Ariany Rollim passa a integrar a equipe do “Chega Mais News”.

· Werner Schünemann entra para o elenco de “Festa do Peão de Barretos – O Filme”, trabalho do diretor Márcio Trigo.

· Chegaram ao fim as filmagens do longa “Mariana”, de Paulo Fontenelle, com Bia Brumatti, Tainá Muller, Vanessa Gerbelli, entre outros...

· ... Bia vai retomar o trabalho no musical “A Noviça Rebelde”, a partir de setembro, na Cidade das Artes, Rio.

· Sob a direção de Hélio Silemann, Claudete Troiano vai estrear o “Pod Saúde”. Em breve.

· Marcado para 16 de setembro o lançamento de “Pra Sempre Paquitas” no Globoplay...

· ... Segundo a Globo, o documentário conta com depoimentos de 27 do total de 29 Paquitas...

· ... Estarão lá: Andrea Faria, Bárbara Borges, Bianca Rinaldi, Leticia Spiller, Tatiana Maranhão, Monique Alfradique...