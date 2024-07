Record define a novela turca “Kadin” como sua próxima atração

Alto contraste

Özge Özpirinçci em cena de “Kadin” Divulgação

A Record acaba de definir a trama que irá entrar no lugar de “A Rainha da Pérsia”, em seus capítulos finais e últimas gravações marcadas para este sábado. Trata-se da novela turca “Kadin”, sucesso em mais de 40 países, que terá “Força de Mulher” como título em português. A estreia está marcada para o dia 29 de julho.

Nos seus 81 capítulos, divididos em três temporadas, “Força de Mulher” é baseada na série japonesa “Women, My Life For My Children” e conta a vida de Bahar, interpretada por Özge Özpirinçci, uma mulher simples que se apaixona perdidamente por quem ela acredita ser o homem de sua vida, Sarp (Caner Cindoruk).

Os dois logo se casam, após trocarem juras de amor, e rapidamente têm dois filhos, mostrando que a família caminha para a vida e felicidade perfeitas. Porém, Sarp acaba morrendo em um acidente misterioso e a vida de Bahar se modifica inteiramente, com um peso no coração como se a sua alegria tivesse sido completamente arrancada.

Na Turquia, Argentina, Estados Unidos e Espanha, a novela chegou a ser líder de audiência no horário de exibição. No Chile, também esteve entre as mais vistas, logo a partir do segundo capítulo.

