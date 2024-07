Record exibe nesta sexta o último capítulo de “A Rainha da Pérsia” e celebra resultados Série se posicionou como produto mais visto fora da Globo Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 25/07/2024 - 00h07 (Atualizado em 25/07/2024 - 00h07 ) ‌



Carlo Porto e Leonardo Miranda nas locações do Marrocos Divulgação

Nesta sexta, a Record vai exibir o último capítulo de “A Rainha da Pérsia”, série com Nathalia Florentino, Carlo Porto, Camila Rodrigues e Leonardo Medeiros, entre outros que também se destacaram, caso de Giuseppe Oristânio como Harbona, o braço direito do rei Xerxes.

“Rainha”, com direção-geral de Leonardo Miranda, teve a preocupação de movimentar atores experientes, sempre indispensáveis no apoio à qualidade, mas sem deixar de abrir espaço para novos valores.

Assim como a observação de outros cuidados, desde a primeira fase no Marrocos e a ousadia na captação de cenas – gravação no crepúsculo de todas as noturnas, além do investimento na tecnologia unreal (realidade virtual).

Fatores que, apoiados em um bom texto, contribuíram decisivamente para sua imediata aceitação por parte do público e a tornando o produto mais visto fora da Globo.

Em todo esse processo, necessário também destacar a fotografia de Ricardo Fujii, trabalho que, internamente, foi considerado “um show à parte”.

Último capítulo amanhã e, na segunda, a estreia de “Força de Mulher”, originalmente exibida na Turquia com o nome de “Kadin” e protagonizada por Özge Özpirinçci e Caner Cindoruk.

Trilha

A Record conseguiu uma autorização especial para incluir “Jerusalém of Gold”/”Jerusalém de Ouro”, de Naomi Chemer (1930-2004), no capítulo de “A Rainha da Pérsia” exibido terça-feira.

Sequência que destacou a luta dos judeus contra o decreto de Hamã.

Manuela Dias se anuncia como autora de "Vale Tudo" Instagram

Olé no protocolo

Manuela Dias fez uso de suas redes sociais para confirmar que será a “autora da novela dos 60 anos da Globo” e classificou o fato como um dos maiores desafios da sua vida.

Fala, claro, do remake de “Vale Tudo” que vai ao ar em 2025. Normalmente, esse tipo de anúncio é feito pela assessoria da casa e não pelos autores.

Tá em questão

A cereja do bolo da Copa do Brasil, nas oitavas de final, será, sem dúvida, o encontro entre Flamengo e Palmeiras, consideradas as duas maiores forças dos tempos atuais.

E parece que não tem e nem haverá discussão sobre o assunto: a Amazon quer fazer prevalecer sua exclusividade.

A propósito

A Amazon está preparando uma cobertura especial para Flamengo e Palmeiras, com toda a equipe no estádio, além de uma série de outras novidades.

Fala-se até em “teste de fogo” para o canal.

Outro assunto

David Ellison, CEO da Skydance, novo dono da Paramount, em entrevista recente deixou claro que vai investir mais na plataforma Paramount+.

Nos planos do executivo americano mudanças devem acontecer, principalmente, em canais como a MTV.

Está caída

A propósito da MTV, a atual em nada lembra a que até bem pouco tempo se preocupava em apresentar novidades e intensificar a sua linha de produção.

Parou no tempo. Esse é o caso: mexe ou morre.

Linha direta

Otaviano Costa reconhece que foi um sustão, mas, com fé e coragem, soube superar esse momento difícil. Destaca, inclusive, o cuidado e atenção do Dr. Roberto Kalil.

Permanece em São Paulo, cuidando-se, e deve viajar ao Rio nesses próximos dias para continuar a recuperação em casa. Está cheio de gás para voltar à vida normal.

Renato Ambrósio vai estrear na Band Instagram

Título escolhido

“Sabadão da Gente” é o nome escolhido para o programa que Renato Ambrósio vai estrear na Band. As partes envolvidas estão bem animadas com o projeto e acreditam em bons resultados.

No ar, a partir do dia 14 de setembro, das 20h30 às 22h.

Programa do João

Paralelamente a essa definição envolvendo Ambrósio, do Viva Sorte, o “Programa do João”, com João Silva, estende sua permanência nas noites de sábado até o dia 31 de agosto.

A mudança para os domingos acontecerá em 15 de setembro.

A seu tempo

Fausto Silva continua tranquilo em casa, preocupado apenas em se recuperar convenientemente e sem pensar em outros compromissos por enquanto.

Inclusive, não tem aceitado pedidos de entrevistas, para não atender um e deixar possível outro no vazio.

Modelo de negócio

Em relação à parceria com a Disney+ para exibição de “A Caverna Encantada”, ficou decidido que a chamada “primeira janela” será do SBT.

O conteúdo só ficará disponível no streaming da Disney uma hora depois. Portanto, um modelo de negócio diferente do observado com “Romeu e Julieta”, que privilegiava o Prime Video.

Marcelo Tas, convidado do "Roda Viva" Divulgação

Tas no “Roda”

Professor Tibúrcio, Telekid, Ernesto Varela, apresentador do “CQC” e agora com o “#Provoca”, entre outros trabalhos ao longo da carreira, Marcelo Tas é o próximo convidado do “Roda Viva” na Cultura.

Apresentação de Vera Magalhães e com um trabalho muito especial desenvolvido pela equipe de arte, liderada por Henrique Bacana.

Bate – Rebate

· A história de Tereza de Benguela (1700-1770), líder quilombola, vai virar um longa...

· ... Os trabalhos da Rondon Filmes, com produção de Thiago Brianti, irão ocorrer no Mato Grosso, em especial na Vila Bela da Santíssima Trindade, sob a direção de Eva Pereira.

· Irene Ravache comemora 80 anos e 65 de carreira apresentando, pela primeira vez no Rio, o espetáculo “Alma Despejada”, dirigida por Elias Andreato...

· ... Estreia dia 2 de agosto no Teatro dos 4 - shopping da Gávea.

· Juhlia Ficer, atualmente em “Família é Tudo”, integra o elenco de “A Miss”, em breve nos cinemas.

· A 5ª temporada da série “Impuros” já está disponível no Disney+ e conta com o retorno de Juninho, interpretado por Vinicius Patrício...

· ... Fora do tráfico de drogas, ele fica mais próximo de Dona Arlete (Cyria Coentro), mãe do traficante Evandro (Raphael Logam).

· “Garota do Momento”, próxima das seis na Globo, vem com um time bem interessante...

· ... A produção reúne nomes como, Duda Santos, Maísa Silva, Pedro Novaes, Lilia Cabral, Fábio Assunção, Leticia Colin, Maria Flor, Eduardo Sterblitch, Maria Eduarda de Carvalho, Klara Castanho, Paloma Duarte...

· ... E também: Danton Mello, Ícaro Silva, Ana Flavia Cavalcanti, Mariana Sena, Carla Cristina Cardoso, Solange Couto, Bete Mendes, Pablo Sanábio, Tatiana Tibúrcio, Rebeca Carvalho, entre outros.

· Murilo Cezar, como parte da preparação para viver “Paulo - O Apóstolo”, na nova série da Record, visitou ontem o CCJ – Centro Cultural Jerusalém, no Rio, acompanhado pelo pessoal da Seriella.