RECORD passa a transmitir os jogos da Série A2 do Campeonato Paulista A cobertura começa já a partir do próximo sábado com dois jogos

Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho, a Fonte Luminosa, onde a Ferroviária de Araraquara manda os seus jogos Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho, a Fonte Luminosa, onde a Ferroviária de Araraquara manda os seus jogos (Divulgação)

Dona dos direitos para TV aberta do Paulistão, em pleno desenvolvimento, a RECORD também acertou com a Federação Paulista de Futebol a realização do mesmo trabalho em relação ao campeonato paulista da Série A2, que movimenta equipes bem conhecidas do futebol brasileiro.

As transmissões ficarão todas por conta das praças, como Campinas, Santos, Ribeirão Preto (Franca), Bauru (Sorocaba) e São José do Rio Preto, inclusive movimentando equipes completas dessas regiões, entre narradores, comentaristas e repórteres.

São 16 equipes na disputa.

Por exemplo, para este próximo sábado, com o início da 9ª rodada, estão definidos os encontros entre XV de Piracicaba e Portuguesa Santista, Ferroviária e Linense, mas apenas para o interior. E daí, até a 15ª, para depois fazer as quartas-de-final, semifinais e a final.

Vale destacar que o campeão e o vice-campeão da Série A2 garantem o acesso para a elite do futebol paulista em 2025.