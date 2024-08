Record prepara formato diferente para nova série bíblica Produção escrita por Cristiane Cardoso terá o ator Murilo Cezar como protagonista Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 08/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 08/08/2024 - 00h07 ) ‌



Murilo Cezar vai protagonizar “Paulo, O Apóstolo” nova série da Record Instagram

A parceria Record-Seriella vai iniciar, ainda este mês, os testes para definir o elenco de sua nova série bíblica, “Paulo, O Apóstolo”, escrita por Cristiane Cardoso com o apoio de Raphaela Castro, Meuri Luiza, Ester Correia, Carolina Viel e Caroline Bomfim.

A direção-geral será de Leonardo Miranda, e Murilo Cezar assumirá o papel-título. Ele já tem em seu currículo “Carinha de Anjo”, “As Aventuras de Poliana”, “Poliana Moça”, “De Volta aos 15″, entre outras produções.

Diferentemente dos últimos trabalhos, desta vez cada temporada da série terá apenas cinco episódios, número ideal para exibição semanal, de segunda a sexta. Os primeiros 30 episódios já estão escritos.

“Paulo, O Apóstolo” começa a ser gravada em novembro no Brasil e depois desloca suas equipes para locações no Marrocos. A série seguirá o mesmo modelo de lançamento adotado para “A Rainha da Pérsia” – primeiro no streaming e, logo em seguida, na TV aberta. A estreia está prevista para 2025.

Zeca Pagodinho é um dos convidados da estreia de "Tô nessa" na Globo Bob Paulino

Primeiro episódio

A Globo acelera os preparativos do seu novo programa de humor dos domingos, o “Tô Nessa”, estilo sitcom, sob o comando de Regina Casé.

Com exibição definida após o “Fantástico” e estreia marcada para outubro, terá Zeca Pagodinho e Johnny Massaro como convidados especiais do primeiro episódio.

Aposta

O “Tô Nessa” também vai funcionar como um espaço para lançamentos na Globo.

E uma das apostas será o influenciador Dan Mendes, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e faz sucesso nas redes.

Debate

Em relação ao passado, o estúdio de debates da Band, em São Paulo, teve a sua capacidade reduzida para 120 pessoas, com assentos reservados para os partidos. E assim será na noite de hoje.

Do lado de fora, será disponibilizado um telão para convidados e jornalistas.

Eduardo Oinegue vai mediar o debate da Band Divulgação

Cuidados

Por se tratar do primeiro encontro entre cinco candidatos à Prefeitura de São Paulo e considerando tudo que essas campanhas têm prometido, a direção da Band decidiu se cercar de maiores cuidados para evitar incidentes no decorrer do debate. Dentro e fora do estúdio.

A mediação será do jornalista Eduardo Oinegue.

Na Record

Eduardo Ribeiro vai mediar o debate da Record entre os candidatos a prefeito de São Paulo, mas com os seis primeiros colocados nas pesquisas.

Será no dia 18 de setembro. E já a partir da segunda-feira que vem serão realizadas sabatinas no “Balanço Geral”, com Reinaldo Gottino.

Em andamento

A Endemol Shine deu início aos trabalhos de um documentário sobre o Rally dos Sertões.

O “Séries”, principal desafio do Sertões BRB 2024, acontecerá de 23 a 31 de agosto, e será acompanhado por equipes da gigante dos formatos.

Seguindo

A Warner Bros. Discovery não interrompeu nenhum dos seus trabalhos relacionados a novelas. Os roteiros continuam sendo tocados normalmente por profissionais como Renata Dias Gomes, Daniel Berlinsky e António Barreira.

A avaliação dos projetos, por aqui, fica a cargo da experiente Edna Palatnik. Depois, sequência nos Estados Unidos. Posição sobre tudo, primeiro semestre de 2025.

Outro lado

A Globo informa que, diferentemente do que foi publicado aqui, o Gloob e a Globo Filmes não vão acabar.

Mas que a Globo Filmes “passa a fazer parte da diretoria de Canais de Entretenimento e Notícias & Conteúdo, com Tatiana Costa à frente”. E que “Alex Medeiros passará a ser o responsável pelos Infantis e também pela Globo Filmes, respondendo pela curadoria de Dramaturgia, Documentários, Infantil & Filmes”. Partes colocadas.

Livro do Boni

Foi um “acontecimento”, na opinião de muitos, o lançamento do livro do Boni, “O Lado B de Boni”, na Livraria da Travessa Leblon, na terça-feira.

Além de nomes conhecidos das novelas e programas, lá também estiveram muitos do seu tempo da Globo, entre engenheiros, técnicos... e, também, Alice-Maria e Daniel Filho.

Desagradável

Não só no caso do livro do Boni, mas em tantos outros lançamentos de livros, principalmente os mais concorridos, sempre tem a turma da “carteirada” e passam na frente.

Isso é uma tremenda desconsideração com os que guardam lugar na fila.

Rachel Sheherazade vai gravar o primeiro piloto do "Domingo Record" Arquivo pessoal

Afinando detalhes

Hoje e amanhã, Rachel Sheherazade vai gravar as principais reportagens para o programa de estreia do “Domingo Record”

No sábado, já será o piloto com ela e o cenário pronto. Direção de Rafael Perantunes.

Novos ares

Nessa mudança do Edu Guedes da Band para a Rede TV!, o apresentador passará a contar com uma equipe bem reduzida.

Como surpresa, Denis Salles, depois de 7 anos, não será mais diretor do programa.

Bate – Rebate

· Depois da novela “Cacau”, sucesso recente, o diretor brasileiro Edgard Miranda prepara novo projeto para a televisão portuguesa.

· O diretor Rafael Dragaud, que deixou a Globo após 30 anos de casa, com trabalhos no entretenimento, ficção e variedades, estará à frente de “Tempo Rei”...

· ... É a turnê de despedida de Gilberto Gil, que se inicia em Salvador no dia 15 de março de 2025 e se encerrará no Recefe, em 22 de novembro.

· Em passagem pelo Brasil para divulgar “Armadilha”, o ator Josh Hartnett gravou entrevista para o Canal Like e comentou sobre a construção de seu personagem para o longa de M. Night Shyamalan...

· ... No ar, nesta quinta, 20h, por meio na Claro TV e Samsung TV Plus.

· “No Rancho Fundo”, novela das seis da Globo, exibe o seu centésimo capítulo, amanhã, sexta-feira....

· ... A curiosidade é que em 1998, Eduardo Moscovis foi a João Pessoa fazer o espetáculo “Paixão de Cristo” e conheceu Suzy Lopes, que também era do elenco...

· ... Os dois só vieram a se reencontrar agora e seus personagens terão um maior envolvimento na história.

· Gravações de “Família é Tudo”, novela das 19h da Globo, terminam em 14 de setembro.