Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Rodrigo Santoro avalia momento do streaming e novelas: 'importante para o ator' Astro integra o elenco de 'Bom Dia, Verônica' e tem condições para volta às novelas

Rodrigo Santoro, considerado um astro internacional, conversou recentemente com a coluna sobre seus novos trabalhos, incluindo a série “Bom Dia, Verônica”, o longa “O Outro Lado do Céu” e avisou que não tirou as novelas da sua agenda: “depende da duração”. Também se mostrou bem otimista em relação ao momento das nossas plataformas de streaming.

“Eu acho que a gente tá numa ascendente, a oferta de trabalho aumentou e temos cada vez mais produções”, observa. Para o ator, “Bom Dia, Verônica”, em que faz o vilão da vez, pode ser considerada um exemplo de excelência no sentido técnico, de qualidade, de investimento e de produção.

“Cada vez mais isso só fomenta a própria indústria, né! Eu fico muito feliz de ver o audiovisual brasileiro começando essa ascendente, principalmente diversificando também”, declara.

Questionado sobre a possibilidade de uma volta às novelas, Santoro diz que a questão envolve tão somente o tamanho do compromisso, a duração. Se for uma participação especial, como aconteceu em “Velho Chico”, pode acontecer. Mas, uma inteira, com mais de 12 meses, hoje em dia é improvável “por causa da dinâmica da minha vida”. Período curto, acha perfeitamente possível.

“Eu gosto de novelas. Foi a minha escola, tenho vários amigos e gosto de fazer. Acho um exercício muito importante para o ator, inclusive”, conclui.

Novo chefão

Em todo lugar, aquele que chega sempre tem o objetivo de colocar sua marca e imprimir um novo ritmo, ao assumir um cargo de grande responsabilidade. Portanto, fica a expectativa em relação ao trabalho de Manuel Belmar, agora à frente da Globoplay e dos canais pagos da Globo.

Se ele dará continuidade aos projetos que já vinham sendo negociados por Erick Brêtas, entre eles, um documentário sobre o cantor Belo.

Relacionamento

Aliás, também será uma nova página da Globoplay, esta do seu relacionamento com as tantas produtoras de conteúdo, casos de Afroreggae, Floresta, Formata, Conspiração...

Expectativa, ainda, em relação à sequência das novelas.

Marina Ruy Barbosa, estrela de Fuzuê na Globo Marina Ruy Barbosa, estrela de Fuzuê na Globo (Divulgação)

Despedida

As últimas gravações de “Fuzuê”, novela das sete da Globo, estão marcadas para o próximo dia 17.

Primeiro trabalho de Gustavo Reiz na casa, após uma passagem pela Record, sofreu uma turbulência no início, mas logo se encontrou, graças ao apoio do experiente Ricardo Linhares e também do diretor Fabricio Mamberti.

Futuro

Marina Ruy Barbosa, protagonista de “Fuzuê”, vai encarar um período de férias na Globo e aguardar as próximas convocações. Ela é das poucas na casa ainda com contrato de exclusividade.

Marina que se divide entre a carreira de atriz e empresária.

Na luta

Na difícil batalha do prime time, o “TV Fama”, atração diária da Rede TV! sobre o mundo das celebridades, tem conseguido pontuar no horário, depois de uma fase complicada, que incluiu até troca de faixa.

O programa existe desde 1999 e por ele já passaram diversos nomes.

Premiação

Sandra Sá está concorrendo ao Prêmio Musical.Rio de Melhor Artista de 2023 por sua estreia no teatro musical, com o espetáculo “80 A Década do Vale Tudo”.

Os vencedores serão conhecidos nesta quinta-feira.

Gabriel Vivan está voltando para a Record Gabriel Vivan está voltando para a Record (Edu Moraes/RECORD )

Curta

O ator e cantor Gabriel Vivan, protagonista em “Reis”, filmou o curta-metragem “Um Amor Fantasma”. Trabalho que ficará disponível com medidas de acessibilidade de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e Audiodescrição.

O filme contou com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Surpresa

Ainda a propósito de Gabriel Vivan, ele acertou sua volta à Record.

Por enquanto, mistério sobre seu novo projeto na casa.

Velocidade

"Velozes e Furiosos 10 - Parte 2" tem previsão de chegar aos cinemas no dia 4 de abril de 2025. Mas será o fim da saga liderada por Vin Diesel?

Há tempos, comenta-se sobre a produção de novos derivados, incluindo um time feminino.

Thiago Martins e Mel Summers, do elenco de Família é tudo Thiago Martins e Mel Summers, do elenco de Família é tudo (Divulgação )

Música

Luiza Possi está acertando sua entrada na trilha sonora da novela “Família é Tudo”, próxima das sete na Globo.

A história, escrita por Daniel Ortiz, estreia no início de março, e reúne no elenco nomes como Thiago Martins, Mel Summers, Nathalia Dill, Juliana Paiva, Arlete Salles, entre outros.

Segurando

O grande vencedor do “Estrela da Casa”, novo reality musical da Globo, terá contrato com uma gravadora, gerenciamento de carreira e... um prêmio em dinheiro.

Só que até o momento, mistério em torno desse valor.

Curso de roteiro

“Do Drama à Comédia” é o curso de roteiro online que será comandado pelos autores Vitor de Oliveira e Ingrid Zavarezzi e também pelo diretor Alex Cabral, a partir do dia 24, com duração de três meses.

As aulas acontecerão sempre aos sábados, das 15h às 18h.

Bate-Rebate

• Carla Daniel, atriz, também dedica-se ao lado cantora...

• ... No próximo dia 21, ela fará mais uma apresentação com seu grupo Carlota e os Joaquins no Blue Note Rio.

• Velson D’Souza, ator de “A Infância de Romeu e Julieta”, agora comanda o programa "De Frente com Fred", no canal oficial do YouTube TVZyn.

• Vem aí mais uma edição do Troféu do Porchat...

• ... Os resultados serão conhecidos dia 5 de março, a partir das 21h45, no GNT e Globoplay.

• Interessante observar como a chef Helena Rizzo se firmou no “MasterChef” da Band...

• ... Imprimiu a sua marca do reality da Band.

• ... Enquanto isso, Paola Carosella ainda procura se firmar nos canais pagos da Globo com o seu “Alma de Cozinheira”.

• “Saudosa maloca”, baseado na obra de Adoniran Barbosa, chega aos cinemas em 21 de março...

• ... No elenco, Gero Camilo, Gustavo Machado, Leilah Moreno e Sidney Santiago Kuanza.

• Após temporada nos Estados Unidos, Marcos Barbosa de Bernardo retornou ao Brasil e já retomou os seus treinos relacionados ao fisiculturismo com o propósito de participar de competições não só no Brasil como também no exterior...

• ... Bernardo, também cineasta e roteirista, é neto de Benedito Ruy Barbosa e filho da novelista Edilene Barbosa...

• ...Depois de superar um sério problema de saúde, ele eliminou 80 quilos sem recorrer a procedimentos cirúrgicos e passou a se dedicar ao fisiculturismo.