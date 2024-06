SBT grava em Minas Gerais primeiros capítulos de “A Caverna Encantada”

Alto contraste

Mel Summers e Elam Lima nos bastidores de gravação de “A Caverna Encantada” em Minas Gerais (Divulgação)

Uma equipe da Teledramaturgia do SBT, liderada pelo diretor Ricardo Mantoanelli, gravou em diversos pontos de Minas Gerais os primeiros capítulos de “A Caverna Encantada”, próxima novela da emissora.

Na trama, Januária é o município onde Paulo (Elam Lima), um médico missionário, realiza seus trabalhos voluntários, enquanto sua filha Anna (Mel Summers) explora cavernas com objetivo de tornar-se uma futura arqueóloga.

O pessoal de produção passou quatros dias em visita técnica antes das gravações, que duraram cinco dias. O Parque Nacional do Peruaçu, com suas impressionantes cavernas Janelão, Troncos e Cascudos foi escolhido para representar a magia e o simbolismo central da novela.

Além disso, o Rio São Francisco na vizinha Itacarambi também serviu de cenário para algumas das cenas.

Com belas paisagens e grutas com pinturas rupestres, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um sítio arqueológico de 56.4488 hectares de extrema importância, com mais de 180 cavernas catalogadas.

Além de Elam Lima e Mel Summers, André Ramiro também marcou presença nos trabalhos, que movimentaram cerca de 30 pessoas.

Assim como “Poliana Moça” e “A Infância de Romeu e Julieta”, “A Caverna Encantada” também terá um podcast – o “CaveCast”.

Nele, um espaço no qual os atores poderão falar sobre a novela e até vida pessoal.

Prevista para estrear em 29 de julho, a trama também conta com Miguel Coelho, Isabela Souza, Luiza Tomé, Rosi Campos, Magali Biffi, entre muitos outros.

Ana Castela cantará o tema de abertura.

