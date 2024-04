SBT não vai contratar ninguém para o lugar do Matheus Ceará

Alto contraste

A+

A-

Carlos Alberto de Nóbrega não vai colocar mais ninguém no banco da sua "Praça" Carlos Alberto de Nóbrega não vai colocar mais ninguém no banco da sua "Praça" (Lourival Ribeiro/SBT)

Todo programa, seja ele qual for, tem um centro de custo, CC, administrado pelos seus responsáveis, entre diretor e produtor executivo, para controlar suas despesas.

É claro que não pode gastar mais que o estabelecido. Ou que é destinado.

Em relação ao humorístico “A Praça é Nossa”, do SBT, as funções do Carlos Alberto de Nóbrega vão muito além de todas as outras.

É o dono do programa.

No caso do Matheus Ceará agora, com a sua saída do elenco, a verba que ele representava poderia ser muito bem utilizada para uma nova contratação. A vinda de alguém para suprir a sua falta.

Mas não.

Carlos Alberto deseja destinar esse dinheiro para melhorar os que estão ganhando menos e equilibrar mais os vencimentos de todos.

Entende que vai ganhar muito mais com isso. Louvável!

Christina Rocha grava piloto do "Tá na Hora" Christina Rocha grava piloto do "Tá na Hora" (Lourival Ribeiro)

Ensaio geral

Nesta terça, o “Tá na Hora!”, do SBT, vai gravar o seu primeiro piloto, com a Christina Rocha, Marcão do Povo, repórteres e o helicóptero do comandante Hamilton.

A ideia é fazer pelo menos mais dois, até 18 de março, dia da estreia.

Decidido

Quanto ao Leo Dias, está tudo combinado e ajustado: ele vai continuar, fixo, no “Fofocalizando”. Até já conversou com a Daniela Beyruti.

Mas quando houver necessidade, irá contribuir com o conteúdo do “Tá na Hora!”.

E o ambiente?

As bilheterias do Nilton Santos registraram a entrada de mais de 25 mil pessoas, entre pagantes e convidados, para Botafogo e Vasco.

Curioso, por isso, o silêncio do estádio cheio na transmissão da Band. O jogo inteiro. Alguém esqueceu de colocar o ambiente.

Conversando

Humberto Martins continua se dividindo entre Estados Unidos e Brasil, mas já conversando sobre novo trabalho na Globo.

Uma das possibilidades é a substituta de “Renascer”, “Mania de Você”, que marca a volta de João Emanuel Carneiro ao horário das 21h.

Quase lá

Em se tratando de “Mania de Você”, nos interiores da Globo já exista quem dê como certa, ou seja, crave sem medo a escalação de Paolla Oliveira num dos principais papéis.

Na verdade, o nome dela desde sempre apareceu, só não houve até agora uma confirmação oficial.

Bárbara Borges e Iran Malfitano estão no elenco de "A Rainha da Pérsia" Bárbara Borges e Iran Malfitano estão no elenco de "A Rainha da Pérsia" (Reprodução/Record TV)

Retorno à base

Pessoal de “A Rainha da Pérsia”, da Record, está mandando ver nas gravações do Marrocos. Trabalho seguindo conforme o planejado.

A volta ao Brasil está confirmada para o próximo dia 9.

Aquecimento

Em março, a Record vai reprisar momentos da nona temporada de “Reis – A Sucessão”, com foco em Salomão, personagem de Guilherme Dellorto.

Trata-se de um esquenta para a décima, A Decadência, que estreia em abril.

Leitura

Companheiro de antigas jornadas, Maurício Stycer lança hoje, em São Paulo, 19h00, o livro “Gilberto Braga, o Balzac da Globo”, escrito a quatro mãos, o Artur Xexéo e ele. Na Livraria da Vila, na Fradique.

Antes, 18h30, tem um papo do Maurício com o autor Alcides Nogueira.

Licenciamento

O “MasterChef Brasil”, da Band, lidera a lista de prioridades da Endemol Shine para a área de licenciamento no país.

Entre janeiro e fevereiro, a empresa lançou uma linha de aromas e de vegetais, e se prepara, agora, para levar ao mercado uma coleção de calçados e outra de armazenamento de alimentos com produtos para os mais variados bolsos.

Convidado

O chef Guga Rocha vai receber o apresentador Reinaldo Gottino no seu quadro do “Hoje em Dia”, nesta quarta-feira.

Gottino, entre outros temas, falará sobre sua estreia no “Patrulha das Fronteiras”, que acontece no mesmo dia.

Marcos Caruso e André Senna em "Elas por Elas" Marcos Caruso e André Senna em "Elas por Elas" (Filipe Bragança)

Eu sou você

Marcos Caruso e André Senna estão na reta final de gravações da novela “Elas por Elas” na Globo.

Os dois interpretam o mesmo personagem, Sérgio Aranha, em diferentes tempos da trama.

Bate – Rebate

• Chegaram ao fim, domingo, as filmagens de “MMA – Meu Melhor Amigo”, com Marcos Mion...

• ... Ontem, inclusive, teve uma festa pelo encerramento dos trabalhos. Ainda não tem data de lançamento.

• “Bom Dia, Verônica – A Caçada Final” apareceu no Top 10 da Netflix de 15 países, e continua em primeiro lugar no Brasil...

• ... Em contato com a coluna, o autor Raphael Montes, o mesmo de “Beleza Fatal” na Max, contou que recebe mensagens de fãs da série de todo canto do mundo.

• O ator mirim Vicente Alvite, o Tonho em “Travessia”, viajou ontem para o Marrocos para se integrar ao elenco de “A Rainha da Pérsia”, no papel de Esdras.

• Juan Paiva, no ar como João Pedro em “Renascer”, também integra o elenco da série “Justiça 2”, de Manuela Dias, que chega ao Globoplay em março.

• Com apoio da Lei Paulo Gustavo, o filme “A Lenda do Cigano” vai estrear ainda este ano nos cinemas...

• ... O elenco reúne Salmo Silva, Custódio Júnior e Maria Cortez, filha do saudoso Raul Cortez, entre outros.

• O “Programa do João” do último sábado, na Band, conquistou sua segunda melhor audiência do ano, com 2,1 pontos de média...

• ... E ainda alcançou o terceiro lugar por 15 minutos.