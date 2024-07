SBT tem que parar de se preocupar com a vida dos outros

Alto contraste

SBT, da Daniela Beyruti, merece total e completa atenção Divulgação/SBT

SBT, aqui destacado pela coragem das mudanças empreendidas, tem mais é que concentrar suas atenções nos próprios problemas e fazer deslanchar inteiramente as novidades recentemente colocadas no ar.

Ter todo cuidado para nada se perder.

O “Chega Mais”, por exemplo, está se modificando e, em pouco tempo, além do título, quase mais nada lembrará aquele que foi ao ar, pela primeira vez, em 11 de março. Esse tanto, em três meses, nada mais é que uma prova provada de que existiram sérios equívocos na sua implantação. Mas como assim? Ninguém viu? Ninguém soube avaliar? Olha o trabalhão que está dando.

A mesma coisa com o “Tá na Hora”, que a Christina Rocha avisou que não era o negócio dela, mas insistiram e deu no que deu. Logo foi necessário o socorro da Márcia Dantas, que estava com o Cesar Filho no “SBT Brasil”.

Enganos, todos eles, que poderiam ser evitados e que, muitas vezes, atingem proporções incontroláveis, como foi a decisão da Eliana de sair. Também como um aviso, que foi importante, para que formas mais adultas e profissionais sejam adotadas daqui em diante.

O mais correto para o SBT, no momento, é se preocupar mais com ele mesmo. Olhar para dentro e se dedicar às correções internas. Só depois com a concorrência e a vida dos outros.

"The Noite", do Danilo Gentili, pede investimentos Divulgação/SBT

Vai bem

Pelo menos no caso do “The Noite”, o SBT soube ser persistente e apostar no Danilo Gentili e na sua equipe, não por acaso o seu 13º ano de programa no ar e com bons resultados.

Este é outro caso. Está bem, dá audiência e merece investimentos. Uma remodelada no visual, por exemplo.

Poder absoluto

Como participação em novelas, a autora Manuela Dias pode até ser considerada uma “novata”.

No seu CV constam colaborações em “Cordel Encantado” e “Joia Rara”, e uma titularidade, em “Amor de Mãe”, além do sucesso “Justiça”, a série.

Vai daí que

A Globo está tão confiante no projeto da Manuela Dias para o remake de “Vale Tudo” que preferiu não colocar um autor “mais rodado” para supervisionar o trabalho.

O comando é dela. A última palavra também.

Cross

Dentro da política de boa vizinhança, não está descartada uma ação entre “Família é Tudo” e “Volta Por Cima”.

Uma divulgando a outra. Essa estratégia tem sido muito utilizada nas novelas dessa faixa 7h da noite.

Vai ter João Canabrava nas chamadas do "Acerte ou Caia!" do Tom Cavalcante Divulgação

Preparativos

Tom Cavalcante reservou boa parte desta semana para se dedicar à campanha de lançamento do “Acerte ou Caia!”, seu novo programa na Record.

Chamadas e fotos, tudo com vistas à estreia em agosto.

Recado

Reinaldo Azevedo usou seu perfil nas redes sociais para informar que voltará, segunda-feira, a apresentar o “É da Coisa”, na BandNews.

Está usando esses dias para resolver alguns assuntos particulares.

Ele também

Joel Datena também volta de férias na segunda-feira, para reassumir o seu trabalho na Band.

Foi um descanso estratégico, porque a partir desta próxima semana ele começará a se dedicar também ao novo “Bora Brasil”, entre gravações de pilotos e desenvolvimento de alguns quadros. O novo cenário está quase pronto.

Em espera

Nada fechado ainda entre Edu Guedes e Rede TV!, mas o assunto não está encerrado e passa a depender de novas conversas. O trabalho que ele faz com licenciamento e marcas vai muito bem.

As negociações serão retomadas logo após a volta dele das férias. Edu e Ana Hickmann, com os filhos, estão em Portugal.

Gabriela Prioli esstá no "Sábia Ignorância" que estreia dia 22 Instagram

Data

O GNT marcou para o próximo dia 22, às 21h45, a estreia do programa semanal “Sábia Ignorância”.

Apresentação de Gabriela Prioli. Duda Beat, Giovanna Ewbank e Rafa Kalimann estão entre os primeiros convidados.

Pilotando

Sobre o “Brasil Urgente” e o afastamento do titular José Luiz Datena, ainda não há uma definição de como será nos próximos tempos.

Lucas Martins apresentou o programa até ontem, mas hoje será a vez do Felipe Garraffa. Acredita-se que está entre um ou outro a escolha de quem será efetivado na apresentação. Os dois são bons.

Bate – Rebate

• Se nada mudar, na segunda-feira o “Conversa com Bial” vai receber os comediantes Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dinah Lopes e Márcio Donato...

• ... Tudo em cima do sucesso do projeto 4 Amigos, considerado por muitos como o maior grupo de stand-up comedy do Brasil.

• Na falta de bons programas de humor na TV, o “Jogo Aberto”, da Band, faz as vezes. Esforço, pelo menos, não falta.

• Comemorando 27 anos de Globo, o repórter Pedro Bassan também está escalado para a cobertura dos Jogos Olímpicos...

• ... A edição na capital francesa será a oitava na carreira.

• Hoje tem Copa América na Globo e no SporTV, Uruguai e Brasil, com Luís Roberto e Luiz Carlos Jr, respectivamente.

• Confirmando-se para agosto a estreia do “Estrela da Casa”, um reality musical, a Globo está um pouco atrasada na sua divulgação...

• ... Julho em curso, até já passou um pouquinho o tempo de promover certo barulho. Afinal, trata-se de um formato novo.

• Bom saber, via Anna Luiza Santiago, de O Globo, que a Globo autorizou a gravação de pilotos para um possível novo programa da Fátima Bernardes.

