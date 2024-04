Sem medo ou comodismo, TV precisa investir muito mais em seus próprios conteúdos Trabalhar com criatividade e em total acordo com as nossas reais possibilidades sempre será o melhor dos caminhos

Rachel Sheherazade vai apresentar “A Grande Conquista”, formato da Record Rachel Sheherazade vai apresentar “A Grande Conquista”, formato da Record (Reprodução/Instagram)

Na esteira da boa estreia do “É Tudo Nosso”, do SBT, é importante que a televisão, na totalidade, se anime em resgatar alguns daqueles que sempre foram os seus principais valores.

Entre eles, sem dúvida, trabalhar com criatividade e em total acordo com as nossas reais possibilidades, usos e costumes.

E isso não significa fechar totalmente os olhos ao que existe lá fora. Ao contrário, mas sem medo ou comodismo, voltar a ter maior interesse ao que pode ser concebido e desenvolvido aqui.

Toda TV do Brasil que se preze precisa de uma agenda, com o “endereço” atualizado do telespectador, para saber como e com o que poderá prestar a ele um melhor atendimento.

Os já citados “Clube dos Esportistas”, “Perdidos na Noite”, “Pânico na TV”, “Perrengue”, “Altas Horas”, além de tantos outros, surgiram nessas condições.

“A Grande Conquista”, como outro exemplo, que vem aí com a sua segunda temporada, foi todo elaborado aqui.

Por que não mais?

"Caldeirão", do Marcos Mion, precisa encontrar um caminho próprio "Caldeirão", do Marcos Mion, precisa encontrar um caminho próprio (divulgação )

Tudo a ver

Em se tratando do “Caldeirão”, na Globo, prejudicado por não ter uma linha de trabalho definida, percebe-se que a falta de maior ousadia é um dos principais problemas da sua produção.

Não existe, por exemplo, nem um pouco daquilo que sobrava no “Pânico”, especialmente em seus tempos de Rede TV! e apesar dos erros depois cometidos. Tem que fugir do previsível e criar no público a expectativa do que será encontrado. Já disse e repito: no caso aí, a menor das culpas é do apresentador.

Desdobramento

A negociação da Peacock com a Paramount+ nos passa a certeza do início de uma movimentação e do muito que ainda está por vir no mercado do streaming.

E o que faz também crescer a expectativa de até que ponto tudo isso poderá chegar.

Indicações

Na base brasileira da Paramount+ os primeiros sinais dessa transação já se fazem sentir.

Investimentos em produção na linha de minisséries já foram congelados e o esporte também passou a trabalhar com orçamento bem limitado.

Dado importante

No caso da Paramount+, especificamente, verifica-se que o único respiro no balanço de 2023 foram as transmissões esportivas.

Os filmes não estão conseguindo mais manter a base de assinantes. E isto vale também para o Star+.

Bastidor

Na Band, o comentário é que Claudio Giordani, há 3 meses como CEO, tem repetido o mesmo trabalho que realizou como diretor das praças de Porto Alegre e Campinas.

Não por acaso a redução nos custos operacionais colocadas em prática e os cortes no jornalismo nesses últimos dias.

E o detalhe

Só para não perder a ocasião e deixar de ressaltar que, na Band e na figura do Giordani, o CEO também foi instituido.

Detalhes que fazem lembrar o mestre Cassiano Gabus Mendes, quando resolveu escrever a novela “Brega & Chique”.

Nathalia Florentino é Ester em "A Rainha da Pérsia" Nathalia Florentino é Ester em "A Rainha da Pérsia" (Reprodução/Instagram)

Previsão

As gravações da série “A Rainha da Pérsia”, depois do Marrocos e agora por aqui, devem seguir até o fim de maio.

Quanto a sua exibição, ainda não há uma data definida. Informalmente, na Record, fala-se que poderá ser a partir de julho.

Primeira gravação

O cantor Leonardo e a mulher, Poliana Rocha; Zé Felipe – cantor e marido, mais Nathalia Arcuri, especialista em finanças, gravaram o primeiro “Sabadou”, da Virginia Fonseca.

A sua estreia está confirmada para o dia 6 de abril, no SBT.

Imoralidade

A fiança estabelecida pela justiça espanhola ao Daniel Alves aparece entre os assuntos mais comentados. E com uma boa maioria preocupada em saber se ele vai pagar ou não, alguém emprestar ou doar.

Antes de tudo isso, no entanto, é importante não esquecer e considerar que o maior dos problemas, neste caso, passa bem longe da questão do dinheiro.

Globo vai homenagear Lima Duarte Globo vai homenagear Lima Duarte (Reprodução/Instagram)

Pioneiro

A Globo marcou para 19 de abril a exibição de “Tributo: Lima Duarte”. Um dos maiores atores do nosso país, dono de inúmeros trabalhos no cinema, teatro e TV.

Na televisão, em particular, com atuações desde a sua inauguração em 1950.

Marcas

O SBT solicitou o registro da marca “O Melhor do Brasil É O Brasileiro” e agora aguarda prazo de apresentação de oposição.

No mesmo órgão, já aparece também o pedido para “A Caverna Encantada”, anunciado recentemente como título da próxima novela.

Bate – Rebate

• Na quadra: ESPN iniciou na quarta-feira as transmissões do Miami Open, que seguem até a final do outro domingo, 31.

• Almir Sater inicia neste sábado a sua participação em “Renascer”, na Globo...

• ... E com o mesmo Rachid, papel que foi de seu filho, Gabriel Sater, na primeira fase.

• O “Hora do Faro”, deste próximo domingo na Record, vai receber Reinaldo Gottino, apresentador do “Balanço Geral” e “Patrulha das Fronteiras”.

• Roger Gobeth, com passagem marcante pela série “Reis”, vai circular pelo interior de São Paulo com “De Perto Ninguém É Normal”...

• ... Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba e São José do Rio Preto estão no circuito, a partir de 12 de abril.

• Neste sábado, show com Zizi e Luiza Possi no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

• Star+ já tem gravada a série “Capoeiras”, estrelada por Raphael Logam e Sérgio Malheiros...

• ... A estreia vai acontecer ainda este ano...

• ... Malheiros também estará em outra produção do Star+ - a comédia romântica “Amor da Minha Vida”, ao lado de Bruna Marquezine.