Série B do Brasileiro no ano que vem ainda não pode ter direitos de TV disputados Conta só será fechada após definição de rebaixados Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 11/09/2024 - 00h07 (Atualizado em 11/09/2024 - 00h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Corinthians de Hugo Souza tenta fugir de mais um rebaixamento Rodrigo Coca

A partir do ano que vem, fique bem claro, os direitos de transmissão da Série B do campeonato brasileiro seguirão os mesmos preceitos da Série A.

E isto, também, em função da divisão estabelecida entre todos os clubes disputantes, separados entre Liga e Libra.

Data agora, é muito cedo para uma decisão a respeito de 2025, porque ainda nem é possível avaliar qual o seu real valor.

Para tanto, como condição nº 1, será necessário deixar rolar as duas competições em curso, A e B, até as últimas rodadas e só aí se saber quem disputará o que no próximo ano.

‌



No atual cenário, considerando as classificações dos dois brasileiros em disputa, Atlético-GO, Cuiabá, Vitória e Corinthians seriam rebaixados, enquanto Novorizontino, Santos, Mirassol e Vila Nova subiriam.

Nesta altura, no entanto, nem perto é possível fechar essa conta.

‌



Por outra, mesmo com as alterações que irão existir, são enormes as possibilidades de a Globo, fechada com a Liga, também ser obrigada a conversar com a Livemode para tonar possíveis transmissões na aberta, SporTV e Premiere. Tem muita coisa por aí.

Marina Ruy Barbosa viverá Suzane von Richthofen Instagram

Ordem dos trabalhos

‌



A produtora Paranoid vai iniciar em outubro as gravações de “Tremembé”, série que retratará o presídio conhecido por receber condenados por crimes de grande repercussão nacional.

Marina Ruy Barbosa fará Suzane von Richthofen desde seus primeiros dias na penitenciária. O cronograma já foi estabelecido para não comprometer as férias de fim de ano do elenco e equipe. A estreia no Prime Video está prevista para 2025.

Novo dia

O “Programa do João”, a partir deste próximo, passa a ser exibido nos domingos, às 22h, na Band. Na estreia, o quadro “Buscando o Passado”, tem uma visita a Léo Santana, em Salvador, e também o “Desafio do João”, com Jon Vlogs, que convida pessoas a pular de paraquedas para ganhar R$ 100 mil.

E tem ainda Léo Picon nas ruas de São Paulo.

Grande fase

São muito bons os resultados do “Domingol com Benja” na CNN Brasil.

Um programa esportivo numa TV que não tem esporte, na hora do almoço dos domingos e que, normalmente, lidera a audiência entre os canais de jornalismo.

Mharessa Fernanda, atriz da série Reis Seriella

Sem parar

A parceria Record-Seriella concluiu os trabalhos de “Reis – A Emboscada”, e agora vai iniciar a produção da sua 13ª temporada, “A Esperança”.

O detalhe é que para esta edição haverá uma série de gravações fora do Brasil.

Por exemplo

Daqui a poucos dias, o diretor Rudi Lagemann desembarcará na Argentina com uma equipe para fazer o primeiro trabalho de “scout” – visitar futuras locações de “A Esperança”.

Após definição de locais e questões relativas a elenco, serão disparadas as gravações, a partir de novembro.

Hermanos

O “Acerte ou Caia!”, novo programa de Tom Cavalcante, como se sabe, foi inteiramente gravado na Argentina.

Emissoras de TV e produtoras de conteúdo brasileiras, cada vez mais, têm optado por realizar programas, filmes e séries no país-vizinho, como também no Uruguai.

Ex-Globo, apresentadora Natália Ariede fechou com a CNBC Divulgação

Jornalismo

A CNBC começou a entrevistar e fazer propostas para jornalistas, visando montar sua redação. Inauguração prevista para 3 de novembro.

Agora, de fato, o jogo começou.

Estranho

Circula a informação que a CNBC, novo canal de notícias, não contará com a figura do correspondente internacional, mas apenas freelancers, como medida de economia.

Consultada, a CNBC nega. Diz que haverá correspondentes, sim, porém, não revela nomes ou locais de atuação. Estranho, porque o canal estreia em novembro e isso não se resolve do dia para noite.

Evento

O Auditório Ibirapuera, em São Paulo, no dia 16 de outubro, será palco da nova edição do evento Upfront, da Globo, com transmissão pelo Globoplay.

Na ocasião, serão apresentadas as principais apostas da emissora para 2025, incluindo elenco de novelas, como “Vale Tudo”, e programas, como o “BBB”, mais as presenças das recentes contratações da casa.

Lorena Comparato, estrela de Rensga Hits! Vitor Peruzze / Cabecidade

Detox de macho

A segunda temporada da série “Rensga Hits!” tem estreia marcada para o próximo dia 26 no Globoplay.

Essa sequência traz Glaucia (Lorena Comparato) e Raíssa (Alice Wegmann) no desafio de superar suas diferenças para lançar uma carreira como dupla. Elas vão, inclusive, apostar em um novo hit: “Detox de Macho”.

Grade

O “Feriadão SBT” vai novamente acontecer, dia 12 de outubro, com uma programação especial em boa parte do dia. Além da exibição de desenhos, há o desejo de fazer alguma coisa ao vivo.

Silvia Abravanel deve apresentar.

Posto de observação

Pessoal do jornalismo não pode se queixar de falta de notícia.

A Deolane está quebrando o galho de meio mundo.

Bate – Rebate

· O Teatro Municipal Gonzaguinha, no Rio, a partir do dia 26, vai receber o espetáculo “Novas Diretrizes em Tempos de Paz: um recorte da obra de Bosco Brasil”...

· ... A nova versão, dirigida por Ana Brasil, será protagonizada por Daniel Braga e Ítalo Villani...

· ... O original, como se recorda, teve à frente Tony Ramos e Dan Stulbach.

· SBT solicitou registro das marcas “Na Beira do Fogo” e “Na Beira do Fogo com El Topador”...

· ... Já a Globo, aguarda o registro de “Pane no Sistema”.

· A Buzz Editora trouxe ao Brasil a autora Carley Fortune, de “Este Verão Será Diferente” e “Depois Daquele Verão”, que vai virar série pelo Prime Vídeo...

· ... Ela participa da Bienal em São Paulo.

· A atriz Bella Chiang integra o time de dubladores de “A Menina e o Dragão”, nos cinemas a partir do dia 19...

· ... Bella, entre outros trabalhos, gravou “Poliana Moça” no SBT e quatro temporadas de “Escola de Gênios”, do Gloob, série vendida para dezenas de países.

· A atual equipe do “TV Fama” na Rede TV! tirou o programa do 0,2 para entregar acima de 1 ponto...

· ... Daí a preocupação em relação à nova direção que vem aí, de talvez mexer no que está dando certo.

· A RIT TV, de RR Soares, agora integra o streaming da Soul TV, plataforma gratuita de canais de TV com mais de 570 mil usuários em 197 países.