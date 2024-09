Série Cidade de Deus marca estreia de Victor Andrade Ator interpreta filho de Marcos Palmeira na produção Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 01/09/2024 - 08h07 (Atualizado em 01/09/2024 - 08h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Victor Andrade Divulgação

“Cidade de Deus: A Luta Não Para”, novidade da plataforma de streaming Max – que já se encontra em primeiro lugar no Top 10 de Séries -, marca a estreia do ator Victor Andrade, 27, no audiovisual.

Nome do teatro, ele encara esse primeiro trabalho ao lado de grandes nomes do vídeo.

Nascido e criado na comunidade da Cidade de Deus, o artista interpreta Geninho, o filho mais velho de Curió (Marcos Palmeira) e principal inimigo de Braddock (Thiago Martins) na guerra pela disputa de pontos de drogas.

Além de seu trabalho como ator, Victor é um dos fundadores do FRENTECDD, uma iniciativa que impactou mais de quinze mil famílias na Cidade de Deus durante a pandemia.

O projeto continua ativo, promovendo ações que visam melhorar a qualidade de vida dos moradores da comunidade.