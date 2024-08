Série ‘Paulo – O Apóstolo’ será marcada por muitas participações especiais Parte da produção será gravada no Marrocos, a exemplo de ‘A Rainha da Pérsia’ Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 25/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 25/08/2024 - 00h07 ) ‌



Equipes de A Rainha da Pérsia no Marrocos Divulgação

A parceria Record-Seriella já está às voltas com os trabalhos da sua próxima superprodução, “Paulo – O Apóstolo”, escrita por Cristiane Cardoso, com direção-geral de Leonardo Miranda e estrelada por Murilo Cezar.

Por enquanto, os cuidados estão concentrados basicamente nos testes para seleção de elenco e nos detalhes de produção e figurino.

Cezar, o ator protagonista, vem se preparando há meses para desempenhar esse papel.

Trata-se de uma das figuras mais conhecidas dentro do cristianismo. O homem que passou de perseguidor de seguidores de Jesus a um dos seus mais influentes apóstolos. Uma trajetória marcada por grandes desafios, transformações e, até hoje, uma grande inspiração para os cristãos de todo o mundo.

‌



Se nada mudar, as gravações terão início em novembro, movimentando equipes no Brasil e no Marrocos. A expectativa é para um total de 55 episódios.

Outro detalhe interessante é que estão previstas várias participações especiais e importantes ao longo da história.

‌



Seguindo o atual modelo de exibição, “Paulo – O Apóstolo” irá estrear na plataforma de streaming Univer Video e, logo em seguida, na TV aberta.

Fátima Montenegro e Rafa Kalimann Divulgação

Novela das sete

‌



Fátima Montenegro, atriz autista, cantora e diretora de coaching de atores, gravou participação especial em “Família é Tudo”, novela das sete da Globo. Em cenas que serão exibidas a partir do dia 4, ela surgirá como uma segurança que ajudará colocar Jéssica (Rafa Kalimann) na cadeia.

Tarde de estreias

Rachel Sheherazade e Tom Cavalcante apresentam seus novos programas na Record, a partir de hoje. O “Domingo Record” terá início às 12h30, apoiado pelo Jornalismo da casa.

“O palco é o lugar onde quero estar”, diz Rachel, que entra na briga do “ao vivo” com o “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli.

Tom na área

Já, a partir das 14h, Tom Cavalcante comanda o game show “Acerte ou Caia!”. Receita de humor, participação de famosos e uma competição que pode render um prêmio de até R$ 300 mil ao vencedor. Serão 176 competidores que participarão de 16 episódios.

Uma movimentação que acaba sendo muito positiva para todo o mercado.

Mari Maria, influenciadora e empresária Divulgação

Versão creators

Mari Maria, influenciadora e empresária, com mais de 22 milhões de seguidores no Instagram, será uma das juradas do “Shark Tank Brasil: Versão Creators”, nova edição do programa voltada para criadores de conteúdo para o YouTube.

Ela estará em um episódio que visa o empoderamento feminino, no qual apenas mulheres foram convidadas para sentar-se nas cadeiras dos “Sharks” para julgar os projetos de outras mulheres. O programa estreia dia 26 no YT, mas, a participação de Mari só irá ao ar no dia 2 de setembro.

Falta pouco

Muito em breve, Marina Ruy Barbosa vai anunciar seus novos projetos para o audiovisual.

Como empresária, a atriz também vive um grande momento.

Critérios

Gil do Vigor provocou a ira do sindicato dos atores do Rio e foi proibido de aparecer em “Família é Tudo” por não possuir registro profissional.

Só que para participação no “Vai Que Cola” não precisou de autorização. Equipe da novela tentando entender os pesos e medidas.

Carla Mendes e Marcelo de Paula, da Druida Filmes Divulgação

Próxima parada

Thiago Martins, Zahy Tentehar, Carol Castro e Vinicius de Oliveira vão liderar o elenco do thriller “Dez Mortes”, com produção da Druida Filmes.

As filmagens começam ano que vem, em Nova Friburgo, Rio. O cineasta Marcelo de Paula assina o roteiro e a direção.

Embora assinando sua primeira ficção, Marcelo já tem mais de 30 documentários na bagagem

Apoio

Os ex-técnicos do “The Voice Brasil”, Lulu, Teló, Carlinhos, Ivete..., também darão sua contribuição ao “Estrela da Casa”.

A equipe é a mesma.

Vai entender

Os Jogos Olímpicos foram em frente, o Brasil não teve uma grande participação, mas o Sportv continua dedicando um espaço ao evento – Diário de Paris. Pra quê? Não está na hora de buscar alguma novidade?

Agora é esperar

Elenco da próxima edição de “A Fazenda” fechado, agora só resta aguardar o anúncio dos participantes escolhidos.

A estreia está marcada para o dia 16 de setembro.

Empenho

Duda Galvão, de apenas 11 anos, não corre de um desafio. Após viver Rosária, irmã mais nova de Chitãozinho e Xororó na série “As Aventuras de José e Durval”, do Globoplay, ela chamou atenção do cineasta David Schurmann, que a convidou para o seu novo longa, “Meu Amigo Pinguim”.

Detalhe: a atriz aprendeu inglês especialmente para este projeto e trabalhou ao lado de nomes como Jean Reno e Adriana Barraza. Estreia dia 12 de setembro.

Debora Ozorio Instagram

Bloqueio

Débora Ozório, já escalada em “Garota do Momento”, próxima novela das seis, não abandona a cruzada: “todo mundo pode ser artista, mas ator não é todo mundo que pode ser”.

Por sua vez, a Globo parece não estar nem um pouco preocupada em relação ao mal-estar entre o Sated-Rio (sindicato) e influenciadores.

Muquiranas

O Discovery Home & Health estreia nesta segunda-feira, a partir das 19h15, o docu-reality “Muquiranas Brasil”, versão brasileira da franquia americana, que apresenta pessoas que adotam hábitos extremos para economizar dinheiro. O conteúdo já disponível na plataforma Max.

A Warner Bros. Discovery realizou uma pesquisa online no Brasil com 413 pessoas, com idade entre 18-55 anos, para mapear a relevância do docu-reality para o público. Foi muito bem aceito.

Bate-Rebate

· Felipe Cunha, diretor da série “Neemias”, derivado de “A Rainha da Pérsia”, tem seu trabalho muito elogiado pelo elenco...

· ... As gravações deverão ser concluídas ainda este mês...

· ... No total, 7 episódios e estreia marcada para dia 30 de setembro no Univer Video.

· “Preto no Branco” é a série criada e produzida por Maria Gal, exibida pelo Canal Educação, toda segunda-feira, às 20h30...

· ... O programa debate o protagonismo negro, inclusão em diferentes espaços, questões raciais e a importância de ampliar essas discussões para conscientizar a sociedade.

· Fernanda Montenegro não tirou a TV da sua vida, mas novelas, admite, não estão mais nos planos...

· ... Já deu sua enorme contribuição.

· A produtora Endemol Shine continua muito atuante no Brasil...

· ... Seus formatos estão distribuídos por Globo, Record e Bandeirantes, principalmente.

· Veículos da Band, como BandNews TV e as rádios, perderam profissionais para a Sala Digital Band Google...

· ... Cargos que serão repostos oportunamente.

· A estreia da 6ª temporada de “The Rookie” trouxe grandes resultados para o Universal TV...

· ... Levou o canal ao 1º lugar no ranking entre canais de séries e 2º lugar geral da TV por assinatura durante a exibição...

· ... Audiência 76% acima da média registrada pelo canal. A série é estrelada por Nahtan Fillion.

· Jitman Vibranovski assina a direção de “O Espelho”, monólogo encenado por Paulo Antunes, baseado na obra homônima de Machado de Assis, que entra em sua terceira temporada carioca, na Cidade das Artes, de 7 a 15 de setembro.