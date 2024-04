Série sobre facções criminosas do Rio é aposta do streaming Produção estreia em junho e conta com Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Juliane Araújo e Raphael Logam

Alto contraste

A+

A-

Juliane Araújo e Raphael Logam estão no elenco de O Jogo Que Mudou a História (César Diógenes)

A plataforma de streaming Globoplay planeja lançar na semana de 24 de junho uma de suas grandes apostas da temporada: a série “O Jogo Que Mudou a História”, criada por José Júnior e dirigida por Heitor Dhalia, com produção da Afroreggae e Paranoid.

O título estava pedindo passagem já há algum tempo e não se sabe o motivo de tanta demora.

Apesar da definição de estreia para um ano de Jogos Olímpicos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Relação zero.

“O Jogo” em questão vai falar sobre futebol, sim, mas como parte de um cenário caótico em um presídio do Rio de Janeiro.

Publicidade

A obra em 10 episódios é inspirada em fatos e ambientada durante as décadas de 1970 e 1980, retratando o início da organização das facções criminosas do Rio e como uma partida de futebol influenciou para a eclosão de uma guerra que durou 25 anos

Durante a história, o nascimento da primeira grande facção do narcotráfico, no fim dos anos 1970.

Publicidade

“O Jogo que Mudou a História”, segundo os realizadores, teve como cenário 18 favelas e comunidades, e a maioria de atores negros e nordestinos na composição do elenco.

A produção promete ser um mergulho intenso para quem quer conhecer o Rio por outra perspectiva: a das favelas.

Publicidade

São três comunidades que inspiram a trama: Vigário Geral, Parada de Lucas e o Morro do Juramento. Porém, tudo começa em um presídio em Ilha Grande, palco de tortura e violência.

Elenco

Além de várias participações especiais, como os casos de Marcelo Serrado, Júlio Andrade e Marcello Melo Filho, o elenco de “O Jogo” reúne: Jonathan Azevedo, Ravel Andrade, Raphael Logam, Pedro Wagner, Jaílson Silva, Bukassa Kabengele, Sergio Laurentino, Babu Santana, Álamo Facó, Vanessa Giácomo, Alli Willow, Claudia Mauro, Tatiana Tibúrcio, Kizi Vaz, Talita Younan, Juliane Araújo, entre outros.

Atores internacionais também estão no projeto.

Uma diferença

A série “A Rainha da Pérsia”, em gravação para a Record, terá uma diferença importante, se a comparação for com o épico filme “300″, estrelado por Gerard Butler e Rodrigo Santoro.

Na verdade, está mais para uma ausência!

Aos fatos

A nova produção da TV brasileira terá Carlo Porto como Xerxes e Dudu Pelizzari no papel do guerreiro Leônidas. Porém, não haverá na série a figura da Rainha Gorgo, interpretada por Lena Headey nos filmes.

Como se observa, a referência como rainha, por aqui, será (Hadassa/Ester), vivida por Nathalia Florentino.

Ariane Rocha integra o elenco de Até Onde Ela Vai, do UniverVideo (Divulgação)

Independência

Ariane Rocha, atriz e bailarina, 30 anos de carreira, integra atualmente o elenco da série “Até Onde Ela Vai”, do UniverVideo, no papel de uma enfermeira, e elogia o momento das TVs e streaming, que estão priorizando o modelo de contrato por obra:

“Eu vejo como positivo o contrato por obra. Recentemente, participei de ‘Vicky e a Musa’ (série da Globoplay escrita por Rosane Svartman) e agora estou no streaming. Os atores precisam também se produzir e criar seus próprios projetos”, declara a artista.

Esquece

Pelo menos na plataforma Max, a informação é que não vai rolar uma sequência da série “Da Ponte Pra Lá”.

Parou na primeira temporada.

Novas fases

Encerradas as gravações da 10ª temporada de “Reis – A Decadência”, as equipes do diretor Rudi Lagemann passam a priorizar as duas etapas seguintes: A Divisão e A Embocada.

Gravações a todo vapor nos estúdios do Rio de Janeiro.

Henrique Camargo vive Roboão em Reis Henrique Camargo vive Roboão em Reis (Instagram)

Passagem de tempo

Nas próximas temporadas de “Reis”, os atores Henrique Camargo e Heitor Martinez vão dividir o personagem Roboão.

Vitor Novello e Marcelo Valle, por sua vez, Jeroboão.

Em meio a tudo, ainda haverá o retorno de Gabriel Vivan e Mharessa Fernanda à série.

Nem aí

“Eles já fizeram a parte deles, que é votar.”

Sabá Bodó, prefeito interpretado por Welder Rodrigues em “No Rancho Fundo”, analisando a importância da população. Para alguns, é bem isso, né?

Recarregar

Flávio Galvão decidiu dar uma parada estratégica para recarregar as energias. Viajou quase um mês pela Europa e agora cumpre um roteiro de descanso no Brasil.

Antes, estava dedicado ao teatro (‘O que faremos com Walter?’), além de ser ‘a voz de Deus’ em produções bíblicas da Record.

Sophia Guedes e Rodrigo Sant’Anna nos bastidores do filme Tô de Graça

Agenda movimentada

O Prime Video vai disponibilizar, a partir de 31 de maio, o longa de ação rodado no Brasil, “Kali”, estrelado por Sabrina Ouazani e Philippe Bas, com direção de Julien Seri.

A atriz-mirim Sophia Guedes faz parte do elenco, a exemplo de outros brasileiros.

Sophia que também vai aparecer em “Tô De Graça – O Filme”, dividindo a personagem Briti com Isabelle Marques. Nos cinemas em 20 de junho.

Canta Comigo

As gravações da nova temporada do “Canta Comigo Teen” estão a todo vapor, sob o comando de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro.

Os trabalhos irão até a primeira quinzena de maio.

Homenagem

O Sportv gravou, em parceria com a produtora Imaginar, a série Leo Batista - A Voz Marcante, sobre a trajetória desse ícone da comunicação brasileira, já com 76 anos de profissão.

Na segunda-feira, serão exibidos dois dos quatro episódios na 14ª edição do Festival CineFoot, Rio. A obra completa, no Sportv, em junho.

Bate-Rebate

· Na Rede TV!, não se fala mais na volta dos Doramas...

· ... Ao que tudo indica, a baixa audiência interrompeu mesmo o ciclo.

· Que (boa) fase da jovem atriz Gabz! Protagonista na Netflix, Max e na Globo...

· ... Precisa mais?!

· ... Aliás, o filme “Biônicos” será a principal estreia da Netflix em maio, dia 29.

· A MTV anunciou que o ‘VMA 2024′ retornará a Nova York em 10 de setembro, na UBS Arena...

· ... Com exibição ao vivo em todo o mundo, em mais de 150 países, a premiação, este ano, celebrará os melhores videoclipes do ano passado com performances gigantescas, promessa de tributos épicos e aparições de grandes celebridades do mundo.

· Bianca Palheiras fará a série “A Rainha da Pérsia”...

· ... A produção estreia em maio no UniverVideo...

· ... Na Record, a partir de junho.