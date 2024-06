Sessão da Tarde divide opiniões, mas continua inabalável na Globo

Alto contraste

A “Sessão da Tarde”, com os seus 50 anos completados em março, é uma das faixas de filmes mais longevas da Globo, prestigiada e vista até com certo charme por sua direção, apesar de não repetir os mesmos resultados de antes.

Prova disso, é o que se encontra em qualquer área oficial da Globo - Instagram, por exemplo -, no espaço dedicado à “Sessão da Tarde”, repletas de indagações do tipo: ‘Será que um dia a Sessão da Tarde vai acabar? Porque só passa filmes ruins’; ‘Nenhum filme bom essa semana’; ‘Poxa, Globo, cadê os filmes bons?’; ‘Só filme ruim, meu Deus’; ‘Sério, Globo, tanto filme bom aí, e você vem com cada semana uma pior que a outra! Aff! Melhore, viu’, ‘Só colocam porcaria, antes dava gosto de ver a Sessão da Tarde’...

Informa-se que são cerca de 240 produções ao longo do ano, escolhidas sob “um olhar muito cuidadoso”, mas com certeza incapazes de impedir um volume tão alto de reclamações. Muitas delas, claro, determinadas pelas muitas transformações observadas ao longo dos tempos e às tantas telas que passaram a existir.

Ainda assim, a “ST” vai resistindo bravamente. Só resta saber até quando.

Curiosidade

Segundo informações da Globo, os filmes mais exibidos na “Sessão da Tarde” nesses 50 anos foram: “Curtindo a Vida Adoidado” (1986), “Um Príncipe em Nova York” (1988), “Ghost: Do Outro Lado da Vida” (1990), “De Volta à Lagoa Azul” (1991), “Encontro de Amor” (2002) e “De Repente 30″ (2004).

Todos veiculado mais de 15 vezes.

Reinaldo Gottino, Judite, Fabiola Reipert e Renato Lombardi (Antônio Chahestian)

Desempenho

O jornalismo, com presença muito importante na grade da Record, tem sempre no “Balanço Geral”, em todas as praças, alguns dos seus melhores resultados.

Em São Paulo, chama atenção a regularidade da sua audiência, muito em função do trabalho de Reinaldo Gottino, Fabiola Reipert e Renato Lombardi. Trio indestrutível.

Pensa melhor

A Rede TV! decidiu continuar com a gravação de dois programas diários da Claudete Troiano.

Não bastasse “apenas isso”, marcou o início dos trabalhos às 7h da manhã, o que irá obrigar equipe e apresentadora às 3h, máximo, 4h da madrugada. Considerando uma série de questões, chega a ser desumano.

A propósito

Pode até ser uma preocupação ou precipitação idiota da coluna, mas o “ritual” imposto a Claudete faz lembrar o do “Manhã do Ronnie”.

Com ele fizeram isso, antes de tirar do ar.

Nada contra

A Rede TV! tem donos e eles podem optar por aquilo que entenderem melhor para a empresa, só que existem maneiras e maneiras de fazer certas coisas.

Nem acredito numa “saída olímpica” do Sidney Oliveira, com seus patrocínios, porque isso também afetaria o Geraldo Luís, que parece bem firme.

Maísa Silva fará sua primeira novela na Globo (Fred Othero)

Primeiras impressões

Apesar dos tantos nomes especulados, Maísa Silva é a única, até aqui, com contrato assinado e garantida no elenco da próxima novela das seis da Globo, “Garota do Momento”, cujas gravações devem começar em dois meses.

A própria direção da casa ficou bem impressionada com a repercussão da contratação em diferentes mídias. Maísa, inclusive, virá com um visual bem diferente nesta sua estreia.

Olimpíada

Na terça-feira, a chefia de esportes da Globo realizou uma reunião virtual com os narradores para tratar dos Jogos Olímpicos de Paris.

Hoje, a imprensa foi convidada para uma coletiva no Rio.

Acabou em pizza

A expressão do título, criada nos tempos das reuniões acaloradas do conselho do Palmeiras, também se adapta aos lamentáveis incidentes do último domingo na rádio Bandeirantes, com o comentarista Ronaldo Giovanelli querendo impor normas de comportamento e de trabalho.

A ordem, ao que se informa, é fingir que nada aconteceu. Passar por cima e segue o jogo. Não é por aí e nem exigir punição de ninguém, mas pelo menos um presta atenção para que fatos tão lamentáveis não se repitam.

Curioso é que

Ronaldo Giovanelli, nas suas redes sociais, classificou como “transmissão alegre” o barraco do fim de semana na rádio Bandeirantes.

Numa dessas, ele até achou engraçado. Vai saber.

Rodrigo Bitar vai estrear na CBN (Luiz Fernando Mendes/Divulgação)

Acerto

Rodrigo Bitar, com passagens por Band TV, BandSports, TNT Sports, Paramount+ e Rádio Craque Neto, é o novo narrador da CBN. Entra na vaga do Vinícius Moura, agora exclusivo da ESPN.

O jornalista estreia neste sábado no jogo entre Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, a partir das 21h30, em São Januário.

Gravando

Disparadas no Rio de Janeiro as gravações da segunda temporada de “Dois em Cena – Encontro de Gerações”, do Viva.

Marisa Orth continua na apresentação e vai receber nomes como Neusa Borges e Sheron Menezes, Elisa Lucinda e Bárbara Reis, Deborah Secco e Valentina Herszage, Nathalia Timberg e Fernanda Rodrigues, Diogo Vilela e Alan Souza Lima, e Patrícia Travassos e Mariana Santos. Produção da Cine Group.

Edição especial

O “Que História É Essa, Porchat?” terá edição ao vivo no GNT, dia 30 de julho, em comemoração aos 5 anos do programa.

A produção, sem ter nada definido, ainda trabalha na escolha dos convidados. É preciso haver um ajuste bem harmonioso de agendas.

Bate – Rebate

· Chegaram ao fim as filmagens de “A Sogra Perfeita 2″, cujos trabalhos aconteceram no bairro das Perdizes, em São Paulo, sob o comando de Cris D’Amato...

· ... O elenco é liderado por Fafy Siqueira, Cacau Protásio, Evelyn Castro, Marcelo Laham, Ricardo Pereira, Maria Bopp, entre outros...

· ... A estreia nos cinemas vai acontecer em 2025.

· Solange Cruz, diretora-executiva da Casablanca, também participa da Conecta Fiction & Entertainment, em Toledo, na Espanha...

· ... Evento dedicado à criação, produção e financiamento de conteúdo para TVs e plataformas.

· O Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco–SP, recebe nesta sexta-feira apresentação do espetáculo “Palavra de Mulher”, com Lucinha Lins, Tânia Alves e Virgínia Rosa.

· Lucas Duh, ator e dublador, foi chamado para fazer a infância de Artur Ariosto (Túlio Starling), na novela “No Rancho Fundo”. Estreia dele na TV...

· ... Duh também aguarda o lançamento do filme “O Realizador de Sonhos”, sobre a vida de Mauricio de Sousa.

· O GNT informou ontem que Tati Machado vai compor o time do “Saia Justa”, ao lado de Bela Gil e da Rita Batista.

· Em sua 5ª edição, o “Canta Comigo Teen”, já gravado, terá exibição de julho a setembro na tela da Record. Serão 12 episódios.

· A série documental “Vidas Roubadas - A Saga de Isabella”, é a estreia do Canal Brasil nesta quinta-feira, às 21h...

· ... Fala sobre a história de Isabella, traficada para a França quando era bebê, sob o pretexto de uma adoção, e a busca por sua família biológica.

· No sábado, a partir das 22h, a CNN Brasil estreia a sétima temporada do programa “Viagem & Gastronomia”, com Daniela Filomeno. Serão 10 episódios...

· ... Uma temporada toda focada em cruzeiros no Atlântico Norte, Mar Mediterrâneo e Mar Tirreno (norte da África).

