Silvio Santos nos deixou. E agora?

Como é que ficam os nossos domingos? Divulgação

O Brasil foi despertado neste último sábado com a notícia da morte de Silvio Santos, 93, apresentador e dono do SBT, depois de ficar internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 1º de agosto, em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção de H1N1.

Pois é, sabe aqueles dias que não dá mais vontade de fazer nada? Pois é, foi assim.

Silvio Santos, para o meio TV, sempre foi alguém acima de tudo. Um imortal. E a lembrança que todos terão, com certeza, seguirá sendo essa, como foi em boa parte da vida, em todos os domingos, encontrar aquele animador, feliz, sorridente, surpreendente e inesperado, cujo trabalho era plena diversão.

E isso muito ao encontro do que se dizia: “domingo, sem maionese, macarronada e Silvio Santos, não é domingo”.

Está certo que ele mesmo teve o cuidado de nos preparar. Aos poucos, foi saindo de fininha, sem despedidas, deixando sempre abertas as possibilidades de um dia voltar, embora já tivesse dentro dele a certeza do dever cumprido. E como!

Muitas, ao longo da existência desta coluna, em várias ocasiões encontraram aqui a expressão “nosso herói”, nas notas dirigidas ao SS. Mais que verdade, só o humilde reconhecimento a um dos nossos, profissões de televisão, que das barcas da travessia Rio-Niterói veio a se tornar dono de uma das mais importantes redes de TV do nosso país.

Siga na paz, nosso herói. E obrigado por tudo!