Sucesso de “Força de Mulher” comprova que Record possui público diversificado Produção turca estrelada por Özge Özpirinçci cresce em audiência Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 03/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 03/08/2024 - 11h00 ) ‌



Özge Özpirinçci é a protagonista de “Força de Mulher” Divulgação

Os bons índices de audiência anotados pela produção turca “Força de Mulher”, protagonizada por Özge Özpirinçci, nesta primeira semana, comprovam que a Record possui um público diversificado.

Que acompanha, sim, as novelas ou séries baseadas no universo da Bíblia, mas também se interessa por histórias contemporâneas.

A saga de Bahar é um importante termômetro.

O drama da personagem, que enfrenta uma tragédia e se vê sozinha com dois filhos pequenos, caiu nas graças do público da emissora.

“Força de Mulher”, exibida após a conclusão de “A Rainha da Pérsia”, tem tudo para continuar em alta.

Porém, não é a única novidade da Record para esse semestre.

Tem o novo programa de Rachel Sheherazade, “Domingo Record”, já em avançado estágio de produção a exemplo do “Acerte ou Caia!”, com Tom Cavalcante, que só está no aguarda do “aperta o play”.

E, ainda, a nova temporada de “A Fazenda”, sob o comando de Adriane Galisteu. Tá de bom tamanho.