Tamanha intensidade de remakes é só uma nuvem passageira ou tem algo mais atrás disso?

Pedro Bial no cenário do "Linha Direta" Pedro Bial no cenário do Linha Direta (Fabio Rocha/Fábio Rocha/TV Globo)

Difícil saber se é apenas uma nuvem passageira de nostalgia ou falta de criatividade mesmo, mas, nos surpreende a quantidade de remakes, em tão alta escala, como vivemos atualmente.

Certeza é que nunca foi tanto assim.

E não só nas novelas, mas também na “linha de shows”.

Na Globo, já temos o “Linha Direta” e o “Som Brasil”, ambos com apresentação de Pedro Bial e, no SBT, Patrícia Abravanel voltou com o “Show de Calouros” no “Programa Silvio Santos”, agora comandado por ela.

Evidente que não há nada de tão anormal e nenhum erro nisso, apenas a constatação de que sempre tivemos uma televisão das mais atuantes, muito porque esse era o nosso jeito de ser e também o único jeito que existia. A dúvida é se ela continua sendo assim.

A negociação de formatos foi novidade só de uns 20 e poucos anos para cá, porque antes era praticamente tudo feito aqui, mesmo o que se copiava de fora.

Porém, verifica-se que no remake de programas, a sua adaptação para os tempos de agora pode se dar de uma forma mais fácil, tranquila e níveis de maior aceitação que as novelas. Vale 0observar.

Uma coisa é certa

Nunca na história desse país, como repete nosso presidente, foi tanta a quantidade como a de agora de se apelar ao que deu certo no passado.

O medo de todos deve passar por aí. Não há nada que assegure a repetição de um sucesso do passado, além do que sempre fica a última impressão.

Escolinha do mal

Não é o caso e nem existe a pretensão de dar presta atenção em ninguém, mas neste episódio que envolve Neymar e Luana Piovani nas redes sociais, além dos dois diretamente, assusta a quantidade de gente com sangue nos olhos, botando pilha na briga e pregando o ódio da forma mais descarada possível.

Não é por aí. A internet é mais um meio de comunicação, de extrema utilidade e que deveria ser usado de uma melhor forma. Nunca com tanto rancor.

Christina Rocha na Rede TV! É o que dizem (Divulgação)

Rumores

Difícil dizer até que ponto, mas nos bastidores da Rede TV! o nome da Christina Rocha passou a ser bastante comentado para um novo projeto.

Que haverá, em breve, um importante movimento de grade, isto é certo, mas nada é falado em termos de nomes por enquanto. Pelo menos, de forma oficial.

No forno

Está demorando um pouco, mas o talk show do Denílson deve sair na Band, provavelmente em agosto.

Existe toda uma preocupação com a parte comercial. Querem vender antes, com todas as dificuldades que existem em se tratando de vendas antecipadas.

Velha questão

Em toda TV que se preze, até bem pouco tempo, um programa era pensado, colocado em pé e depois passado para o departamento comercial sair no mercado. Sempre funcionou assim.

Hoje inverteram-se as papeis. Querem vender antes para fazer depois. Complicado.

Ficou na história

Nesses dias, todo esse caso do camarim do SBT, fez lembrar a de outro diretor, que trocou os vidros da sua sala por aqueles que se enxerga de um lado e não se vê nada do outro. A instalação é que não aconteceu de modo correto.

Graças a essa inversão, a galera, do lado de fora, sabendo dias e horários dos encontros, só faltava bater palmas no antes, durante e depois.

Final

Hoje, a decisão da Liga dos Campeões da Europa terá transmissões da TNT e SBT, às 16h, com equipes completas no Estádio de Wembley, em Londres.

Em campo, na disputa do título, Borussia Dortmund e Real Madrid.

Sofisticação

O avanço é observado em todos os setores e a transgressão também aos mesmos níveis.

Hoje, os aparelhinhos piratas, além dos canais abertos e da TV paga, também já oferecem todas as plataformas de streaming e pay-per-view. Numa tungada só e com anúncios em todo canto.

Segundo ano

Emissoras da Record no Nordeste irão exibir, no dia 22, o Maior São João do Mundo, direto do Parque do Povo, em Campina Grande. Trabalho conduzido pela TV Correio.

O evento também terá transmissão pelo PlayPlus.

Daniel Bisogni, um governador em "A Rainha da Pérsia" (Divulgação)

Governador

O ator Daniel Bisogni foi chamado para viver um governador das províncias persas na série “A Rainha da Pérsia”, que estreia nesta sexta-feira no Univer Video. Ele estará sempre presente nos eventos do rei Xerxes (Carlo Porto) e o apoiará na famosa batalha dos 300.

Bisogni tem participação em dezenas de trabalhos na TV aberta e no streaming. Em “Beleza Fatal”, da Max, por exemplo, será o advogado da protagonista Sofia (Camila Queiroz).

Trinta anos

Os 30 anos da dupla Guilherme e Santiago serão destacados amanhã, no “Domingo Espetacular”, da Record.

Autores de sucessos como “Jogado Na Rua”, “Do Outro Lado da Cidade”, “Meia-Noite e Meia”, “Casa Amarela” e muito mais, serão entrevistados pela Tathiana Brasil.

Bate – Rebate

• Júlio Casares, presidente do São Paulo, gravou depoimento para o documentário sobre Silvio Santos.

• “Exilados pelo clima na Amazônia” é o tema de mais um episódio da nova temporada do “Repórter Record Investigação”, já disponível no PlayPlus...

• ... A reportagem, inclusive, mostra uma entrevista exclusiva da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

• Benjamin Back foi assistir à final da Champions em Londres. Tiago Leifert também.

• A Jovem Pan precisa ficar mais atenta a repetição de matérias na sua programação...

• ... No feriado, uma chegou a tanto, que o diretor Marcelo de Carvalho perguntou num grupo de WhatsApp se não tinha ninguém cuidando do jornal...

• ... Aí tiraram do ar.

• Paulo Vieira continua envolvido com as gravações da série “Pablo e Luisão”, com as aventuras do seu pai e do melhor amigo...

• ... Falta ainda definir a data de exibição.





