Também na TV, a Língua Portuguesa nos basta e atende em todas as necessidades

Alto contraste

A+

A-

Direção da Rede TV!, talvez por achar mais bonito ou que dá mais importância, é uma das que adota esta prática do estrangeirismo Direção da Rede TV!, talvez por achar mais bonito ou que dá mais importância, é uma das que adota esta prática do estrangeirismo (Divulgação )

É importante falar bem sério sobre essa questão, por aqui já abordada, em se utilizar termos em inglês para definir cargos de trabalho, no nosso particular em funções mais importantes na TV.

Em primeiro porque a Língua Portuguesa é rica e, não por acaso, considerada uma das mais bonitas do mundo, com expressões capazes de atender com sobras quaisquer necessidades de se nomear alguém, assim como qualificar qualquer elemento, conceito ou situação.

E, muitas vezes até, com mais de um significado.

Por essas e outras tantas é que não se faz necessário pegar nada de fora.

Diretor, por exemplo, já nos basta e com exatidão nos revela liderança, conduzir, administrar e controlar. Então por que essa insistência em CEO, General Director, CTO, Strategist…

É querer passar mais importância ou simples tentativa de enfeitar o pavão?

Quando se trata de empresas com bases lá fora, vá lá, porque existe um certo sentido, mas para as nascidas e criadas aqui, antipatias à parte, o esnobismo beira a constrangimento.

Quer exemplo?

A CNBC, se anunciando como novo canal de jornalismo, em release distribuído há poucos dias, informou a contratação de Rafael Gomide, profissional conhecido do mercado.

E também deu a conhecer a sua função: COO – Chief Operating Officer. Não ria, por favor.

Vale o aviso

A Peacock, serviço de streaming da americana Comcast, se interessa em uma possível negociação com a Paramount +. Há a informação que já existe uma conversa bem avançada, em vias de definição, inclusive como algo que irá repercutir por aqui.

Empresas se movimentam. É bom ficar atento para o que poderá se concretizar nos próximos dias.

Miguel Falabella apresentou o "Vídeo Show" na Globo Miguel Falabella apresentou o "Vídeo Show" na Globo (Divulgação Globo)

Ensaio

Os registros das marcas “Momento Vídeo Show” e “Vídeo Show Views” foram solicitados pela Globo. Processo em curso, à espera de suas aprovações.

Mas, por enquanto, é só isso. Não há nenhum outro movimento que indique para a volta do programa.

Complicado

Abertamente, porque manda o bom juízo, ninguém vai falar nada.

Porém, parte do pessoal do “Fofocalizando”, no SBT, tem feito críticas ao seu novo horário de exibição, com início às 16h30. Mais cedo, acham, renderia mais.

Vai ficar difícil

A Band acaba de fazer alguns cortes no seu jornalismo, que atingiram não só os demitidos, mas deixou os que ficaram à beira de um ataque de nervos.

O pessoal rifado pertencia à mesma equipe de plantão. Juntando os que estão de férias e os afastados com dengue, não sobrou ninguém.

Outra Band

André Luiz Costa, chefe do digital da Band, está comemorando a construção de um moderno estúdio multiplataforma, com ferramentas de Inteligência Artificial de última geração.

E que será integrado “a uma war room de dados do Google Trends”. Ainda segundo o André, é só o começo de uma série de novidades.

Mion em gravação de especial com Bethânia e Caetano Mion em gravação de especial com Bethânia e Caetano (Divulgação Globo)

Recibo

Com uma plateia de convidados especiais, o “Caldeirão”, do Marcos Mion, na Globo, gravou um especial com Caetano Veloso e Maria Bethânia para exibição em abril.

Os mesmos dois, Caetano e Bethânia, que dia desses se apresentaram no “Fantástico”.

Precisa mexer

Na boa mesmo, passou um pouco da hora do “Caldeirão” ter um RG próprio. Fazer coisas que só ele é capaz. Insistir nessa pegada do mais do mesmo, com o passar do tempo, acabará causando desgastes e prejuízos que serão inevitáveis.

A sua produção tem que ousar mais, sair da casinha. Não jogar tudo na conta do apresentador.

Sucesso

Eduardo Moscovis certamente fez um acordo especial com a Globo para viver o poderoso Quintino Ariosto Evaristo, dono de uma mineradora, na próxima novela das seis, “No Rancho Fundo”.

Isso porque ele continua com a turnê da comédia “Duetos”, ao lado de Patricya Travassos. Agenda cheia até 30 de junho, em Maceió.

Escalado

O ator Douglas Sampaio, campeão de “A Fazenda 8”, entra para o elenco da série “Reis”, na Record.

Foi chamado para o personagem Tabrimon, filho de Rezom (Nando Rodrigues).

Aniversário

“Reis” completa dois anos da sua estreia nesta sexta-feira, dia 22.

A primeira temporada foi dirigida pelo cineasta argentino Juan Pablo Pires. Leonardo Miranda pegou da segunda até a nona, quando se afastou para cuidar de “A Rainha da Pérsia”.

Rudi Lagemann, o Foguinho, assume a partir da décima, que estreia dia 22 de abril.

Elvira Liza, na "Praça ", com Davi Novaes Elvira Liza, na "Praça ", com Davi Novaes (Lourival Ribeiro )

Chamando atenção

"A Praça é Nossa”, do Carlos Alberto de Nóbrega, já está com programas inéditos no SBT.

Entre suas novidades, chama atenção a personagem Elvira Liza, uma podcaster, interpretada por Bibi Graça. Para ela, só interessa o que viraliza! Um tipo bem atual, que vai ao encontro do que mais se fala em termos de internet.

Gravações encerradas

A produtora Coração da Selva colocou ponto final nas gravações de “Beleza Fatal”, novela da plataforma Max, estrelada por Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Camila Pitanga, Caio Blat, Herson Capri, entre outros.

Escrita por Raphael Montes, o mesmo de “Bom Dia, Verônica”, a estreia está prevista para o segundo semestre.

Bate – Rebate

• Ricardo Tozzi gravou o “Manhã do Ronnie” na Rede TV!, ainda sem data de exibição...

• ... O ator, intérprete de Fabian em “Cheias de Charme”, também se prepara para o espetáculo “Ainda Dá Tempo”, com estreia dia 5 em São Paulo...

• Empresária e mãe de MC Gui, Claudia Baronesa será a entrevistada de Daniela Albuquerque no “Sensacional” desta quinta-feira, na Rede TV!...

• ... Baronesa integrou os elencos de “Power Couple” e “A Fazenda”.

• Juliano Dip, repórter especial da Band, encontra-se em Portugal...

• ... Mas, devido à Festa de teatro do Alentejo...

• ... Ele se apresenta com o espetáculo “Ubu Rei”, que faz desde 2021...

• ... Esther Góes também integra o elenco da peça, mas não pode viajar por estar comprometida com uma participação especial em “Elas por Elas”.

• Sol Cortegiano e Naura Schneider dividirão a personagem Débora na série "Reis – A Divisão", na Record.

• Mais de 1 milhão de pessoas foram aos cinemas assistir “Farofeiros 2”...

• ... Não por acaso, um dos seus responsáveis, Paulo Cursino, já está pensando numa “Parte 3”.

• Com Fabíola Ataíde, o espetáculo “Agreste”, dirigido por Everaldo Vasconcelos, será apresentado nesta quinta-feira, a partir das 20h30, na Casa Rio, em Botafogo. Toda a bilheteria para a Casa dos Artistas.

• Boni gravou participação no documentário sobre Silvio Santos para a plataforma +SBT.