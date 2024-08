Também no futebol, “os tempos são outros e não são os melhores” Milton Leite foi o convidado do “Programa de Todos os Programas” Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 29/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 29/08/2024 - 00h07 ) ‌



Milton Leite está livre no mercado, após quase 20 anos de Globo Antonio Chahestian

Ao receber Milton Leite no “Programa de Todos os Programas”, terça-feira, pudemos relembrar passagens importantes da sua carreira, as transmissões de tantas Olimpíadas, Mundiais de futebol, natação, vôlei, além de outros momentos inesquecíveis que só o esporte costuma proporcionar.

O Milton, pela ESPN e SporTV, teve a felicidade de acompanhar de perto muitos deles.

Assim como também falamos do seu começo em Jundiaí, na rádio Difusora, semelhante ao de tantos, ainda como repórter quando era obrigado puxar metros e metros de fios dentro dos campos de futebol barrentos e esburacados, com direito a emaranhados e costumeiros choques, para realizar suas entrevistas. Isto, todo início, meio e fim de jogo, para depois ter acesso aos vestiários e lá, até debaixo dos chuveiros, completar seus trabalhos. Jornalismo na veia.

E o interessante é que, dadas as circunstâncias e condições nem sempre as mais favoráveis, tudo saia muito bem, até porque existia respeito de parte a parte. Estamos falando dos tempos de Pelé, Coutinho, Gerson, Carlos Alberto Torres, Zito, Clodoaldo, Sócrates, Casagrande, Tostão, Zico, Cerezo, Falcão e muitos outros.

‌



Mas tudo isso mudou. Hoje, há uma blindagem quase completa de tudo, com treinamentos fechados, acesso proibido aos gramados e coletivas pós-jogos apenas do treinador e um só jogador.

O curioso é que, em vez da amistosa convivência do passado, hoje o que temos ou vemos é quase sempre uma enorme má vontade e muitas vezes enfrentamentos ou episódios desagradáveis como o do último final de semana.

‌



Muito disso ao encontro do que bem disse o professor Rodney Brocanelli, “os tempos são outros e não são os melhores”.

Voltando ao Milton

‌



Milton Leite deixou o Grupo Globo, segundo ele mesmo, após um entendimento dos mais elevados entre as partes. Vai agora descansar um pouco, dedicar-se mais à família, com direito até a uma viagem a Orlando muito em breve.

Isto, no entanto, não significa aposentadoria. Ao contrário.

Walcyr Carrasco, paz e amor Victor Pollak

Doce Walcyr

Walcyr Carrasco, conhecido também por desafetos criados na mídia especialmente, está numa fase de paz e muito amor.

A reaproximação com a diretora Amora Mautner teve direito a pedido de desculpas e foi motivo de comemoração. Com Claudia Raia, também rolou um “começar de novo”. Que bom!

Mas tem essa

Nos corredores da Globo, há quem garanta que o Walcyr, “paz e amor”, também gostaria muito de voltar às boas com Marina Ruy Barbosa.

A cereja do bolo seria uma nova parceria nas novelas. Por que não? Pega o telefone e liga. Fica bom para os dois lados.

Problema é dinheiro

Está um festival de notícias sobre Lucas Guimarães e o SBT, inclusive com intervenção de interessados diretos. Se vai ou não vai estrear o programa dele?

A verdade é que tudo se resume à questão comercial. Vendendo, vai ter o programa. Caso contrário, continuará na “sala de espera”. Simples assim.

De qualquer forma

Quanto à estreia de Lucas Guimarães ainda este ano, é bom tirar o cavalo da chuva. Esta é uma hipótese completamente descartada.

Tudo para 2025, por enquanto, mesmo com algumas gravações, mas detalhes da sua produção ainda não definidos.

Infantil

Começaram esta semana as gravações de mais uma temporada do “Cocoricó”.

O programa infantil é um dos grandes sucessos da TV Cultura.

Mais uma

O “Domingão”, do Luciano Huck, já tem seu calendário desta temporada estabelecido.

Agora, como principal atração, o quadro “Lip Sync”, enquanto do final de outubro até dezembro será o “Quem Quer Ser Um Milionário?”.

Bronca

O sindicato dos Radialistas, em São Paulo, encaminhou ao Jurídico e Recursos Humanos do SBT uma reclamação sobre “péssimas condições de alimentação e excesso de jornada de trabalho envolvendo o programa ‘Circo do Tirú’ em São José dos Campos”.

O órgão faz uma série de outras reclamações e solicita “providências urgentes para a imediata solução desses problemas”.

Outro lado

Sobre a questão acima, o SBT informa que já respondeu os pontos questionados, entre eles: “considerando a dinâmica desta gravação que conta com a estrutura de um circo e ausências de locais para alimentação, a produção providenciou o fornecimento através de um restaurante local e ao tomar conhecimento da qualidade no primeiro dia de gravação, exigiu a melhora no serviço, o que de fato ocorreu nas próximas alimentações fornecidas. Cabe ressaltar que as alimentações estão ocorrendo nos intervalos programados das gravações”.

Disse mais...

“A emissora esclarece que por estar num espaço locado, ocorreram problemas com equipamentos deste parceiro e que ocasionaram no comprometimento do cronograma e intervalo de gravações...

...”Diante do exposto, foram reforçadas com as lideranças desta equipe todas as medidas preventivas para que sejam evitadas outras questões como a relatada e continuaremos monitorando de perto”.

Emmy

Max e TNT transmitem, dia 15 de setembro, às 21h, direto do Peacock Theatre em Los Angeles, a 76ª entrega dos Emmys, prêmios que reconhecem a excelência da programação televisiva norte-americana.

Os atores Eugene Levy e Dan Levy, pai e filho, serão os apresentadores. Do lado de cá, Ana Furtado e Aline Diniz.

Karla Bonfá está na 12ª temporada de "Reis" Divulgação

Rebelde

Nome do teatro e de curtas-metragens, Karla Bonfá integra o elenco da 12ª temporada de “Reis – A Emboscada”, como Efá, ainda sem data de estreia na Record. Trabalha ao lado de Alexandre Barros, AZ, e Flávio Bisneto, Elias.

“Efá é uma mulher à frente do seu tempo, rebelde e decidida. Ela não se deixa vencer, é incansável e vai tentar de tudo para ser feliz com o oficial Onri (Victor Sparapane)”, conta Karla.

Data marcada

A Globo transferiu para 9 de outubro o show anual do “Criança Esperança”.

Costumeiramente realizado em agosto, desta vez foi adiado para não ter a sua exibição coincidindo com o reality “Estrela da Casa”.

Bate – Rebate

• O musical “Kysha e Mine: Tô de Férias” fará apresentação única, domingo, às 17h30, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, Rio...

• ... A dupla possui mais de 1,8 bilhão de visualizações no YouTube.

• Adriana Bombom e o ex-jogador de futebol Amaral são desafiados do “Hoje em Dia”, nesta quinta, no quadro “Será que é Verdade?”.

• Antonia Medeiros, ex-”The Voice”, é a protagonista do espetáculo “A Lira dos 20 Anos – Musical”. Estreia domingo, temporada de 4 dias, no Teatro Laura Alvim, em Ipanema, Rio.

• No programa “Entrevista com D’Avila”, da Jovem Pan, nesta quinta, 22h, Luiz Felipe D’Avila recebe Adriano Pires, sócio-fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura.

• Começa hoje o Curaçao North Sea Jazz Festival, que terá Maluma, Eros Ramazzotti e Marc Anthony entre as suas atrações.

• Fernanda Rodrigues, após “Fuzuê” na Globo, lança a terceira temporada de “Como será o Futuro?”, seu programa no Instagram...

• ... Desta vez, ela vai dar voz às mães, em oito episódios que irão ao ar todas as quintas-feiras.

• Carol Barcellos, ontem, pediu demissão do esporte da Globo.