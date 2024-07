Teca, de “Renascer”, faz sucesso com público infantil e surpreende atriz

‌



Lívia Silva, a Teca de "Renascer" Instagram

Teca faz sua estreia em novelas e na televisão aberta.

Antes, ela marcou presença na série “Sessão de Terapia”, dirigida por Selton Mello, e também em “Um Ano Inesquecível: Primavera”.

Lívia conversou com a coluna sobre a repercussão do seu trabalho e até se mostra surpresa por atingir um público que não esperara:

Renascer é o seu primeiro trabalho em TV aberta. Como encara essa exposição?

LS: Sou muito feliz, pois é uma grande vitrine. ‘Renascer’ tem feito o grande público conhecer um pouco do meu trabalho e isso tem sido algo muito gratificante. Receber o carinho e admiração do público é tão delicioso e emocionante. Essa é uma das magias das obras abertas.

O público costuma parar você na rua para falar sobre os rumos da Teca?

LS: Um público que nunca imaginei atingir com a novela são as crianças. Talvez pela Teca ser uma jovem e ter uma linguagem carregada de gírias. E elas (as crianças) são as mais curiosas, sempre me perguntam: ‘Cadê Cacau?!’ e ‘A Teca não vai voltar com o Du, não né?’. Me surpreendo cada fez mais em como as pessoas realmente embarcam e acreditam na trama.

Torce para que a personagem ganhe um par romântico na história? Ou se entenda com Du (José Duboc)?

LS: Torço muito pela felicidade da minha personagem, que nem sempre precisa estar ligada a um par romântico. Mas claro que Piteca (Pitoco (Juan Queiroz) e Teca) ficariam lindos juntos!

Como ficam seus planos para depois da novela? Tem algum projeto previsto para estrear?

LS: Estou com alguns projetos em vista, mas nada muito certo ainda. Quero experimentar algo diferente da Teca, que me desafie ainda mais. Tenho um longa-metragem que estreia em meados de agosto, chamado “Princesa Adormecida”, que estará disponível em todos os cinemas do Brasil.