Temporada 12 da série Reis estreia nesta sexta-feira no streaming Episódios serão marcados por intensas batalhas e disputas palacianas Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 16/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 16/08/2024 - 00h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Giselle De Prattes, mãe do Nicolas e sogra da Sabrina, vive a personagem Basemate em “Reis” Sérgio Baia

A partir desta sexta-feira, o assinante da plataforma de streaming Univer Video poderá acompanhar os primeiros episódios de “A Emboscada”, 12ª temporada da série “Reis”, com Gabriel Vivan liderando o elenco, no papel de Rei Abias. Serão 23 capítulos, sob a direção-geral de Rudi Lagemann.

O elenco reúne nomes como, Giselle De Prattes, Brendha Haddad, Mharessa Fernanda, Melanie Rozenmuter, Juliana Knust, Bianka Fernandes, Natascha Stransky, Alexandre Barros, Dudu de Oliveira, Marcelo Valle, Junno Andrade, Ricky Tavares, Claudia Mauro, entre outros.

Uma temporada que é toda marcada por intensas disputas entre reinos e irmãos, com grandes batalhas e intrigas palacianas.

Ao contrário de outros lançamentos da parceria Seriella-RECORD, que entram no streaming e pouco tempo depois na TV aberta, a nova temporada de “Reis” seguirá um modelo diferente. Na RECORD, o seu lançamento só se dará em 2025.

Publicidade

Cabe acrescentar que a 13ª, chamada de “A Esperança”, também já tem sua produção confirmada.

Mundial

Publicidade

LiveMode, empresa de mídia e marketing esportivo das mais atuantes, está no mercado, vendendo a Copa do Mundo de 2026.

A Globo, na TV aberta, possui os direitos, mas não exclusivos.

Publicidade

Falando nisso

Representantes da FIFA passaram alguns dias no Brasil, oferecendo o Mundial de Clubes para todas as mídias.

A competição, em novo formato, será disputada nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho, com Flamengo, Palmeiras e Fluminense já classificados.

Galvão Bueno grava novo reality em outubro Divulgação

Planejamento

O novo reality show da Globo, em parceria com a Play9, que vai revelar um talento da narração esportiva, começa a ganhar embalo.

Galvão Bueno inicia gravações em outubro, mas ainda resta definir o modelo de exibição, se será multiplataforma ou não.

Oficializado

Ignácio Iglesias, o Nano, acaba de ser confirmado como novo Diretor Artístico da Band, função que já há algum tempo não existia. Sob seu “guarda-chuva”, chamadas, toda a parte de videografia, cinema, séries e arquivo.

Fernanda Ortiz, que já cuidava da produção, agora assume a direção do “Melhor da Noite”.

Rodando

Susanna Lira, cineasta, conhecida por documentários de sucesso no streaming, está conduzindo os trabalhos do longa de ficção “Salve Rosa”, estrelado por Klara Castanho e a Karine Telles.

O projeto coloca em questão qual o limite para uso de internet por menores de 18 anos.

Faz lembrar

Teve um tempo que até os amigos dos amigos conseguiam lugar nas novelas, fazendo esses elencos, muitas vezes, passarem fácil de 120, 150 pessoas. Uma festa! Eram tantos, que a maioria nem aparecia.

“Renascer” não tem essa quantidade, mas se dá ao luxo de deixar alguém com tamanho talento, Irandhir Santos, meio perdido na trama da novela.

Luciano Faccioli no SBT, será? Divulgação

Rumores

Nada oficial, mas o nome de Luciano Faccioli, hoje trabalhando na TV Thathi Litoral, afiliada da Band, circulou no SBT.

Como um possível candidato a substituir Marcão do Povo no “Tá na Hora” e novo parceiro de Márcia Dantas.

De qualquer forma

No SBT, a informação é que sobre “Primeiro Impacto” e “Tá na Hora”, as decisões valendo serão tomadas ainda nesta sexta-feira por Daniela Beyruti.

Todas elas muito apoiadas nos conselhos recebidos de seu pai, Silvio Santos.

Nany Roitman

Na onda de “Vale Tudo”, que vem de novo por aí, Nany People, em participação já gravada no “Vai que cola”, usará o nome da vilã, em uma homenagem à novela e seus autores.

A personagem, na verdade, se chama Agnes Yolanda, mas ela se faz conhecer como Odete Roitman.

Local

Nos dias 17, 24 e 31 de agosto, o jornalista Rene Silva vai comandar na Globo-Rio, após o “Hoje”, o programa “Não Era Só Mais Um Silva”.

A proposta é contar as histórias desses tantos Silvas, entre famosos e anônimos, usando cenários diversos da Cidade Maravilhosa. Ludmilla, Xande de Pilares e Bianca Andrade, a Boca Rosa, serão alguns dos entrevistados.

Não custa

A TV já se submete à “Classificação Indicativa”, mas independentemente dela, o bom senso sempre deve existir.

A RECORD, por exemplo, sabendo que teriam dois suicídios no capítulo de quarta-feira da novela “Força de Mulher”, antes da exibição, estampou o aviso: “Atenção: Capítulo a seguir apresenta cenas fortes e aborda conteúdos sensíveis”. Não pecou pelo exagero.

Gil do Vigor na novela - como se explica? Arquivo pessoal

Desnecessário

Gil do Vigor se destaca por ser alguém bem esclarecido, que soube aproveitar com classe as oportunidades oferecidas, pós “BBB”. Mas o que irá acrescentar ao CV dele uma participação em “Família é Tudo”?

Aceitou fazer, naturalmente, porque alguém chamou. Agora, para quê? Nem ele e muito menos a Globo, precisam disso. E nada vai alterar na vida da novela. Tanto ator precisando...

Bate – Rebate

· Faa Morena leva o show “Canções” para o Quattrino, da Oscar Freire em São Paulo, quinta que vem, a partir das 9 da noite.

· SBT terá domingo, no “Programa Silvio Santos”, uma pegadinha baseada no filme de terror “Alien: Romulus”.

· O rádio de São Paulo chora a morte de Fábio Seródio, repórter esportivo, que nos deixou na manhã de ontem...

· ... Trabalhou por muitos anos na Jovem Pan e também foi assessor de Comunicação do Corinthians.

· No “Balanço Geral” da hora do almoço, em São Paulo, a candidata Marina Helena será entrevistada por Reinaldo Gottino nesta sexta-feira.

· Fernanda Schneider, atriz e apresentadora, foi escalada pela Warner para entrevistar Tim Burton, Michael Keaton e Jenna Ortega...

· ... A partir de 5 de setembro, eles estarão nos cinemas com “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”.

· O espanhol Rafael Nadal também está no documentário do Gustavo Kuerten, Guga, em vias de lançamento na Disney.

· No pré-jogo de Botafogo e Palmeiras, no SporTV, quarta-feira, grande parte do tempo foi dispensada ao noticiário do Flamengo...

· ... Complicado entender certos critérios.