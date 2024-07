Ticiane Pinheiro exalta Rodrigo Faro: ‘Sempre incrível trabalhar com ele’ Dupla comanda hoje a estreia da quinta temporada do Canta Comigo Teen

Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro Antonio Chahestian

A Record estreia neste domingo a quinta temporada do “Canta Comigo Teen”, sob o comando de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, com crianças e adolescentes em busca de um sonho e da conquista do prêmio de R$ 200 mil. Na disputa, talentos de todo o país, entre 9 e 16 anos, vão mostrar suas habilidades musicais, cantando os mais variados hits.

Ticiane Pinheiro, que divide com Faro a apresentação do programa, conversou com a coluna:

O que o público pode esperar desta nova temporada do “Canta Comigo Teen”?

Emoção, diversão, música boa, talentos inacreditáveis e muita risada!

Durante as gravações do reality musical, como funciona sua agenda, uma vez que você também é uma das apresentadoras do “Hoje em Dia”?

Eu me divido entre os dois programas. Quando gravo o “Canta”, não faço o “Hoje em Dia”, e quando faço o “Hoje em Dia” eu não gravo o “Canta”.

Você se emocionou muito durante as gravações da nova temporada?

Muitooooooo! Todos são muito bons, tem uns que são espetaculares... E, às vezes, o cantor é bom, mas não escolhe a música certa, ou fica nervoso e a gente sofre junto e sente tudo que eles estão sentindo. Me sinto como se eu fosse a mãe de todos quando eu torço por eles. Me envolvo com suas histórias, com a família que eu sempre entrevisto também, me vejo neles porque eu já sonhei em ser cantora. Então, é emocionante!!

A temporada 2024 traz novidades?

Sim! Eu faço sempre os bastidores e senti que nessa temporada eu pude ficar mais livre para brincar com eles, então eu dancei, cantei com eles, toquei vários instrumentos, andei de skate, sapateei... Fiz de tudo um pouco!!!! Tá bem divertido.

Como é essa parceria com o Rodrigo Faro?

É sempre incrível trabalhar com o Rodrigo, temos uma amizade além da televisão. Ele é um superprofissional, aprendo sempre com ele. O nosso bate-bola rola bem legal. Eu e o Rodrigo começamos juntos na carreira. A gente fazia testes para comerciais, tiramos o DRT de ator juntos, ensaiávamos sempre juntos, temos uma afinidade e muita história na nossa infância, como esses sonhadores que estão no ‘Canta’!!!!

Como é trabalhar com esse público jovem?

É muito prazeroso, é muito legal você ver sonhos virar realidade, você ver os olhos brilharem, você ver a pureza das crianças! Amo muitooooo!





O programa estará disponível no PlayPlus, serviço de streaming da Record, com as íntegras das edições da atração. No portal R7.com (r7.com/cantacomigo), os internautas poderão acompanhar entrevistas exclusivas, melhores momentos, galerias de fotos e reportagens especiais sobre o dia a dia do reality, além de votar em quem deverá ser o vencedor.

Em tempo: o Duelo de Jurados vai acontecer também no “Canta Comigo Teen”.

