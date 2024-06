Tom Cavalcante marca volta na televisão e no streaming Humorista lidera produções na Record e no Globoplay

Tom Cavalcante terá novidades no streaming e na TV aberta (Divulgação)

O humorista e apresentador Tom Cavalcante terá novidades no streaming e na TV aberta. Na próxima quinta-feira, dia 6, pelo Globoplay, ele estará à frente da série “Os Parças”, uma produção em 10 episódios que já teve edição exibida nos cinemas. Só que agora, Toinho (Tom), Pilôra (Tirullipa) e Romeu (Bruno De Luca) precisam libertar Ray Van (Whindersson Nunes), sequestrado por engano pela quadrilha de Julião (Jojo Todynho), nova personagem.

“Os Parças” tem redação final de Felipe Flexa, com roteiro dele, Beth Moreno, Cadu Pereiva, Fernando Aragão, Gustavo Acioli, Sérgio Mortoreli e Raquel Terto. A direção é de Marcelo Zambelli e produção da Formata.

Como antecipado neste espaço, o Tom também está às voltas com as gravações do game show “Acerte ou Caia!”, programado para estrear em agosto nas tardes de domingo da Record.

As gravações acontecem na Argentina e vão movimentar nada menos que 176 participantes, todos conhecidos do grande público: ex-Fazendas, ex-BBBs, atores, jornalistas, cantores, apresentadores. Vários segmentos estarão representados durante a apresentação dos 16 episódios da primeira temporada e concorrendo a uma premiação que poderá chegar a R$ 300 mil.

O título, “Acerte ou Caia!”, meio que já entrega parte do formato, porém, a presença de Tom Cavalcante, pelo artista que é, promete ser um diferencial e proporcionar outros contornos.

Jéssica Ellen será protagonista de novela na Globo (Marina Zabenzi)

Protagonista

Jéssica Ellen começa no próximo dia 5 sua preparação para voltar ao audiovisual. Ela será a estrela da próxima novela das sete da Globo, com título provisório de “Volta por Cima”, escrita por Claudia Souto. Com 15 anos de carreira, esta será a primeira protagonista de Jéssica na TV.

Bom momento

Aliás, um ano de protagonismos para Jéssica Ellen.

Antes de começar a gravar a novela, ela deu vida a Daiane, principal papel do longa-metragem “Vítimas do Dia”, ainda inédito.

Trinta anos

Para o pessoal mais antigo, o Projac, centro de produção televisiva, nunca deixou de existir, mesmo após ser renomeado para Estúdios Globo em 2016.

Ano que vem, portanto, comemoração dos 30 anos do Projac.

Apoio

O Leilão Beneficente do Neymar, dia 3, em São Paulo, terá o apoio de muitos famosos. São os casos de Sabrina Sato, Tom Cavalcante, Celso Portiolli e Deborah Secco.

Na apresentação do evento, como já antecipado, muita gente renomada.

Ed Gama integra equipe do Domingão na Globo (Luke Garcia)

Pra ficar de olho

O humorista Ed Gama, de volta aos cinemas com a comédia romântica “Morando com o Crush”, vivendo Cleidir, o popular “faz-tudo”, também conquistou um espaço no “Domingão com Huck”.

Ele faz uma tabelinha no programa com Lívia Andrade e Dona Déa.

Versátil

Conhecido por sua versatilidade, Gama começou sua carreira no humor em 2009 e ganhou destaque nacional ao vencer o quadro “Quem Chega Lá” no “Domingão do Faustão”, em 2014.

Também participou de diversos projetos humorísticos, além de integrar o elenco do “Porta dos Fundos”. Uma carreira em ascensão.

Leitura Dinâmica

O “Leitura Dinâmica” da Rede TV!, segunda-feira, às 23h45, trará uma entrevista exclusiva com Richard Clayderman, considerado um dos maiores pianistas do mundo. Celebrando 45 anos de carreira, ele está a caminho do Brasil para uma série de shows.

Clayderman fala do papel da inteligência artificial na criação musical contemporânea, a habilidade em misturar temas românticos com clássicos, e a influência do cinema em suas composições.

Camila Almeida viverá Hagla, em Reis (Divulgação)

Lançamento

A jovem atriz Camila Almeida, muito em breve, poderá ser vista na série “Reis”, na Record. Hagla é a sua personagem, uma das esposas de Abias (Gabriel Vivan). Completamente apaixonada pelo marido, tem adoração pela sogra, Maaca (Juliana Knust), e a vê como exemplo de sabedoria e virtude.

Determinada a seguir os passos de Maaca, Hagla busca constantemente sua companhia e conselhos, a fim de se tornar a esposa ideal.

O que fazer?

Pode até parecer um assunto repetitivo, mas, que merece muita atenção.

Filmes produzidos no Brasil, incluindo aqueles de grande expectativa de bilheteria, continuam chegando cada vez mais cedo aos streamings, até como forma de pagar a sua produção ou reduzir prejuízos.

Feira internacional

A parceria Record-Seriella vai marcar presença na próxima edição da Natpe Budapeste-Hungria, uma das mais importantes do mercado audiovisual.

Esse fórum de negócios global para produtores, compradores e distribuidores de conteúdo em todas as plataformas, vai acontecer entre 24 e 27 de junho, no luxuoso Inter Continental Hotel.

Nill Marcondes tem conflito familiar na superprodução Biônicos (Divulgação)

Streaming

Depois de “A Infância de Romeu e Julieta”, Nill Marcondes integra o elenco da superprodução “Biônicos”, recente estreia da Netflix.

“Esse filme foi uma grande responsabilidade, pois o personagem lida com um conflito interno muito grande: se está sabendo educar seus filhos”, declara o ator.

“Esse pai tem que lidar com a personalidade forte desses 3 filhos [Jessica Cores, Gabz e Christian Malheiros]. A expectativa é enorme em ver essa família negra como protagonista da própria história”, conclui.

Na luta

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, já percebeu que não basta tão somente cuidar da programação, o que já dá um trabalho enorme.

É necessário também se preocupar com a imagem da emissora no mercado. Um árduo caminho.

Vem aí

A Endemol Shine Brasil e a Flint.me, do CEO Christian Rôças, estão em conversas avançadas para o desenvolvimento de um novo reality show com foco na Creator Economy (economia dos criadores, na tradução livre): o “Pimp a Creator”.

O projeto visa impulsionar a criatividade e produtividade de criadores de conteúdo de todas as idades e gêneros, desafiando-os a explorar, cada vez mais, seu potencial.

Rafael Zulu vai liderar nova produção do cinema (Chris Monassa)

Cinema

Estão em andamento os trabalhos de roteiro do filme “Machiatto”, baseado em uma ideia de Clara Antonini, e que terá Rafael Zulu como protagonista. Jeniffer Setti também vai integrar o elenco.

Por trás desse projeto, sobre discussão do racismo, Jackeline Barroso na produção, os roteiristas Regiana Antonini e Fausto Galvão, e o diretor Adolpho Knauth.

Bate-Rebate

· O ministro Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria-Geral da União, estará nesta segunda-feira, a partir das 22h, no “Roda Viva”, pela TV Cultura.

· Marcado para dia 29 de agosto nos cinemas o lançamento de “Estômago 2 - O Poderoso Chef”.

· O Bando Teatro Favela, idealizado por Cintia Santana, fundadora do Instituto Entre o Céu e a Favela, se prepara para estrear o espetáculo “Ninguém Toma Providência”, escrito por Adalberto Neto e dirigido por Vilma Melo...

· ... A peça conta a história do Morro da Providência, primeira favela do Brasil e no segundo semestre inicia sua temporada no teatro, nas ruas e nas escolas públicas do Rio de Janeiro.

· Sobre o formato do novo programa de humor da Globo aos domingos, pouco se sabe ainda...

· ... Mas, como humor sem piada não é nada, há uma grande expectativa em relação ao conteúdo em questão...

· ... No programa, Regina Casé fará uma personagem que mora com a mãe, as três filhas e uma neta...

· ... Como a maioria das famílias, vão lutar para pagar as contas...

· ... Gravações a partir de setembro.

· No Mês do Meio Ambiente, a rádio Bandeirantes estreia dia 5, a coluna “ESG pra valer”, apresentada por Aline Cardoso...

· ... Visa demonstrar os benefícios alcançados ao se cuidar melhor das pessoas e do meio ambiente sem deixar de lado a ética, a transparência e os demais valores que devem ser respeitados pelas empresas...

· ... O conteúdo entrará sempre às segundas, quartas e sextas, no “Pulo do Gato”, “Bandeirantes Acontece” e “Jornal Gente”.

