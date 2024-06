TV deixou de atender completamente aquele que poderá ser seu telespectador amanhã

Alto contraste

A+

A-

Castelo Rá-Tim-Bum, uma telessérie infantojuvenil histórica da TV Cultura (Divulgação)

Basta um controle remoto na mão e zapear à vontade, que você não vai encontrar em dia e horário nenhum nada voltado para o telespectador infanto-juvenil na TV aberta.

O panorama é desolador. De terra arrasada, diferentemente do que acontece no streaming, canais de YouTube e até na TV paga, sempre muito generosos em oferecer atrativos para essa faixa de público. E, claro, sendo devidamente recompensados por isso – a água que bate aqui, não bate lá.

É claro que na frente de tudo existe essa absurda proibição da propaganda infantil, caduca e caótica, que só vale para a televisão convencional, mas abdicar totalmente deste público é um risco ou uma conta que fatalmente vai chegar. Tem que brigar e acabar com ela, sem entregar os pontos.

Pior de tudo é que há um absoluto comodismo quanto a essa situação e interesse zero em querer alterar qualquer coisa. Ou, o que é mais lamentável ainda, saber que existe um prejuízo, que será maior ainda com o tempo, e não fazer nada. Simplesmente deixar correr ou continuar como está.

Publicidade

Pleitear e procurar enterrar de vez a proibição absurda da propaganda infantil tem que ser uma das prioridades, mas nada justifica abandonar totalmente este público hoje, como vem acontecendo. Este é um erro que dificilmente poderá ser reparado.

O pior

Publicidade

Pode até ser uma falsa impressão, porém parece que está havendo uma acomodação muito grande por parte de todas as emissoras em torno dessa absurda proibição.

Uma indiferença perigosa, com prejuízos que, todos devem saber, serão ainda maiores com o passar dos tempos.

Publicidade

Cauã Reymond segue contratado da Globo Cauã Reymond (Ramon Vasconcelos/Rede Globo)

Segue o jogo

Apesar de tantas saídas, Cauã Reymond continua com seu contrato de artista exclusivo em vigência, informa a Globo à coluna.

O ator, após “Terra e Paixão”, já está envolvido em novos projetos, incluindo autorais, para a empresa. Cauã, vale ressaltar, é muito elogiado internamente pelo seu profissionalismo.

Documentário

Neste sábado, às 21h, a Record vai apresentar o segundo episódio da série documental “Heróis Eternos”.

Com a participação de jornalistas da Record Internacional nos Estados Unidos, Portugal, Moçambique e Cabo Verde, a produção caminha por cenários onde nasceram e viveram os maiores heróis da Fé da história, como Abraão, Isaque, Israel, Gideão, entre outros.

Nunca foi diferente

No mundo da TV, a concorrência interna, com direito a puxadas de tapete, sempre foi um problema na vida de todas as emissoras. Muito maior que a de fora.

Isso acontece principalmente devido à insegurança, o que também não justifica.

Opinião

Na Bandeirantes, se alguém não sabe, pode ter certeza, que a maioria dos problemas dela sempre explode da porta para dentro.

A torcida para o quanto pior, melhor, a cada dia se mostra mais fortalecida. Tem sempre uma central de boatos de plantão.

Aniversário

A TV Cultura está completando 55 anos neste sábado, exibindo grandes clássicos que fizeram parte da sua história.

Entre os tantos, a digitalização de programas como “Provocações”, “Viola, Minha Viola”, “Matéria Prima” e “MPB Especial”.

Tony Ramos com Tatá Werneck no "Lady Night" (Divulgação)

Mais uma

A nova temporada do “Lady Night”, da Tatá Werneck, já tem início de gravações confirmado para agosto, mas com a sua produção bastante avançada.

Serão mais 30 programas no Multishow, para estrear em 7 de outubro.

Vem mais

Ontem, aqui se anunciou a contratação de Alex Muller, para estrear neste domingo no “Mesa Redonda”.

Mas a direção da TV Gazeta trabalha, ao mesmo tempo, com outras novidades, ainda para o esporte, mas também para a sua programação. A ordem, segundo se informa, é dar uma geral.

Jornal da Record passa a contar com a ferramenta Unreal Engine no quadro da previsão do tempo conduzido por Lidiane Shayuri (Divulgação)

Investimento

O serviço de Previsão do Tempo tem ganhado cada vez mais importância nos telejornais das nossas emissoras abertas, que alcançam milhares de pessoas diariamente em todos os cantos do país.

Dito isso, a previsão do tempo do “Jornal da Record”, a partir da próxima segunda-feira (17), terá um novo visual que vai unir Produção Virtual e Realidade Aumentada, com o objetivo de proporcionar mais informação e conteúdo para o telespectador.

É a estreia da tecnologia Unreal Engine, no espaço comandado por Lidiane Shayuri, que promete entregar mais realismo e imersão no conteúdo meteorológico do telejornal.

Brasileirão

O Corinthians, envolvido em outros tantos problemas, não tem ainda uma posição definida sobre os direitos de transmissão de seus jogos no Campeonato Brasileiro do ano que vem.

E nos interiores do clube entende-se que nada irá se alterar no decorrer dessas próximas duas semanas.

Descompasso

Muito triste a morte do cantor Nahim e como tudo aconteceu. Só que lamentável também a forma desrespeitosa como a televisão, em alguns casos, tratou do seu falecimento.

O “furo”, “a exclusividade” e outras besteiras do gênero, hoje tão corriqueiramente vulgarizadas, em casos assim poderiam ser evitadas. Além do desrespeito, mostram também completa falta de equilíbrio jornalístico.

Nathalia Florentino é Hadassa/Ester em "A Rainha da Pérsia" (Divulgação)

Especial

Neste sábado, às 21h30, vai ao ar na Record o especial “A Rainha da Pérsia”, mostrando os bastidores de toda a sua produção, a partir das gravações realizadas no Marrocos.

Em pleno deserto, camarins, câmeras, sofisticados equipamentos de luz e captação de áudio, foram detalhados pelo repórter Rogério Guimarães e sua equipe. A estreia da série será na próxima segunda-feira.

Bate – Rebate

· A novela da Alessandra Poggi, próxima das 18h na Globo, que já foi chamada de “Tutti-Frutti” e agora de “A Garota do Momento”, ainda não tem um título definitivo...

· ... Os preparativos, especialmente o fechamento do elenco, estão bem acelerados.

· Carolina Dieckmann sempre tem um público muito grande, interessado em saber das suas próximas atividades...

· ... Ao que se sabe, de oficial, ainda não existe nada acertado.

· O mesmo se aplica a Sophia Abrahão, já há algum tempo afastada das novelas. Ou desde “Salve-se quem puder”.

· Canal Brasil estreia neste domingo, 20h, “Morcego Negro”, com uma biografia de PC Farias...

· ... Empresário alagoano, ele foi o tesoureiro da campanha que levou Fernando Collor à presidência em 1989.

· Música sertaneja, neste sábado, no “Altas Horas”, recebendo alguns dos principais nomes do gênero, como Chitãozinho e Xororó, Daniel, Marcos e Belutti, Simone Mendes, Michel Teló, entre outros...

· ... Apresentações ao lado da Orquestra Sinfônica de Heliópolis.

· Carlo Porto, Nathalia Florentino e Camila Rodrigues estarão segunda-feira no “Hoje em Dia” para falar da estreia de “A Rainha da Pérsia”.

· Neste sábado, a partir das 22h, a Rádio Bandeirantes presta uma homenagem a Nahim...

· ... O programa “Do Bom e do Melhor” reapresenta na íntegra a última entrevista do artista à RB, concedida ao jornalista Danilo Gobatto, em novembro do ano passado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.