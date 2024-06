Um pouco da coragem e ousadia da Cazé TV é o que falta na TV aberta

Alto contraste

A+

A-

O streamer Casimiro Miguel, da Cazé TV (Instagram@casimiro)

O trabalho e o desenvolvimento da Cazé TV, parceria do Casimiro Miguel com a Livemode, têm impressionado setores do mercado, não só por seu pouco tempo de existência, mas também pelo atrevimento da sua operação.

Uma junção de forças que foi fundamental para muitas das suas conquistas.

Criada em novembro de 2022, já transmitiu Copas masculina e feminina, Pan-Americano, Campeonato Paulista, jogos do Athletico Paranaense no Brasileiro, Campeonato Carioca, Campeonato Alemão, bombou essa modalidade chamada X1, está na Euro, vai transmitir a Olimpíada e acaba de anunciar a Europa League.

Uma evolução que alcançou apoio no mercado comercial, com marcas importantes que passaram a patrocinar seus conteúdos, assim como ter os canais de distribuição ampliados: além do YouTube, foram fechados acordos com Amazon Prime e o canal da Samsung.

Publicidade

É muita coisa para menos de dois anos.

Um pouco desse atrevimento é que se cobra de algumas TVs abertas.

Publicidade

Rachel Sheherazade, apresentadora de A Grande Conquista na Record (Edu Moraes)

Calendário

Oportunamente voltaremos ao tema, mas fica o registro:

Publicidade

“A Grande Conquista”, em curso, vai chegar ao seu final no dia 18 de julho e a “Fazenda” já tem sua estreia fixada para 17 de setembro.

Conecta

Chega ao fim, sábado, mais um Conecta Fiction & Entertainment, evento com sede em Toledo, na Espanha, dedicado à criação, produção e financiamento de conteúdo para TVs e plataformas.

O projeto “Fim de Ano”, da produtora baiana Têm Dendê, participa como o único brasileiro no pitching (discurso de venda) COPRO, um dos destaques da programação. Projetos de todo o mundo defendem suas futuras séries para uma banca de apoiadores e agentes de mercado.

Estreias

Globoplay e Record, respectivamente, acabaram de lançar as séries “O Jogo Que Mudou a História” e “A Rainha da Pérsia”. Um, no streaming, com foco no surgimento das facções no Rio. Já, na TV aberta, uma viagem aos tempos antigos da Bíblia.

Em comum, o capricho de suas produções, a riqueza de detalhes na construção das tramas, incluindo cenários e locações. Nossa dramaturgia, quando resolve fazer, não fica nada a dever a mercado nenhum.

Grupo

A autora Alessandra Poggi, titular, terá cinco colaboradores ao seu lado para tocar o projeto de época “Garota do Momento”, substituta de “No Rancho Fundo”.

São eles: Adriana Chevalier, Aline Garbati, Mariani Ferreira, Pedro Alvarenga e Rita Lemgruber. Haverá ainda uma pesquisadora, Rosana Lobo. Até aqui, o destaque do elenco é a presença da ex-SBT Maísa Silva, como vilã.

Emily Matte vive Aria em A Rainha da Pérsia (Divulgação)

Projetos

Emily Matte, após “Reis”, será uma bailarina grega, Aria, em “A Rainha da Pérsia”, candidata a concubina do Rei Xerxes.

E no cinema, trabalhando ao lado de Humberto Martins, também fará uma dançarina, Bárbara, em “Não Olhe Para Trás”, que sai do interior do Paraná e enfrenta os dilemas e desafios na conquista de um espaço no mercado.

Planejamento

A Paramount+ está trabalhando a organização do seu segundo semestre e um dos principais objetivos é investir nas suas transmissões esportivas.

Todas com equipes completas nos estádios.

Passo à frente

Projeto do novo programa do Ronnie Von na Rede TV! avançou um pouquinho mais.

Já tem desenho do cenário aprovado, pacote gráfico e quadros formatados. Falta definir data de exibição e horário.

Ângelo Antônio vai integrar elenco de Mania de Você (Globo/ Manoella Mello)

Próxima das nove

As gravações de “Mania de Você”, substituta de “Renascer”, em Angra dos Reis, vão até o fim do mês.

Quando se encerrar esta sequência, aí, sim, o elenco viaja para Portugal. A novela tem estreia marcada para o dia 9 de setembro.

Galvão gravado

A TV Cultura gravou, ontem, o “Roda Viva” com Galvão Bueno, mas mudou a exibição para 1º de julho, porque no próximo dia 24 será a estreia do Brasil na Copa América. Não teria sentido.

Na bancada, jornalistas Carol Knoploch, Thiago Uberreich, Fábio Seixas, Mylena Ciribelli e Gabriel Vaquer.

Ainda não

A Jovem Pan ainda não tem uma definição sobre o seu novo diretor-geral de jornalismo. Nem a fase de consultas foi iniciada até agora.

O cargo está vago desde a saída de André Ramos na semana passada.

Pedro Ottoni é o protagonista da comédia Toda Família Tem (Divulgação)

Comédia

O Prime Video marcou para 12 de julho a estreia da série de comédia “Toda Família Tem”. A trama, estrelada por Pedro Ottoni, também conta com Maíra Azevedo e Érico Brás.

No projeto, a rotina de uma família vira de cabeça para baixo quando precisa se mudar para a casa de vó Geni (Solange Couto) no Rio de Janeiro.

Bate – Rebate

· Com transmissão ao vivo, a Record News vai fazer o concurso Miss Brasil 2024...

· ... O evento está marcado para o dia 30 de agosto, a partir das 22h30, diretamente do WTC Teatro Sheraton São Paulo...

· ... Apresentação de Flávia Cavalcante, Leila Schuster e Carol Portella.

· O canal Arte1, em comemoração ao aniversário de 80 anos do cantor e compositor Chico Buarque, estreia sábado, a partir das 21h30, a série documental “A Banda do Chico”...

· ... Dividida em sete episódios de 30 minutos, a série faz um retrato intimista de cada um dos músicos que acompanham Chico por pelo menos 25 anos.

· Jean Gorinchteyn estreia como apresentador no “Viva Melhor”, novo programa da BandNews TV, com exibição às quartas-feiras, 23h.

· O canal Zapping, que tem Chico Vargas como head de Conteúdo, acaba de adquirir os direitos do mundial feminino sub-20 de handebol.

· Luka Ribeiro está de volta às novelas da Globo, agora, para uma participação em “Família é Tudo”, como sócio do Tom, personagem de Renato Góes...

· ...O ator foi destaque em “Jesus”, na Record, e também fez uma participação em “Salve-se Quem Puder”.

· Em comemoração ao Dia do Cinema Nacional, a Netflix lança hoje uma coleção de filmes intitulada Simplesmente Cinema Brasileiro...

· ... A oferta inclui títulos como Central do Brasil, Terra Estrangeira, Rio, 40 Graus...

· O “Domingol”, do Benjamin Back, aos domingos, começo da tarde na CNN Brasil, tem se destacado por seus resultados, sempre muito bons...

· ... Este último foi líder em São Paulo, com picos de quase 1 ponto. Futebol é bom que não falta assunto. O caso Dudu, por exemplo, dá novela.

· A estreia de “A Rainha da Pérsia”, segunda-feira, aumentou a audiência da Record e consolidou o segundo lugar absoluto em São Paulo e no Rio de Janeiro, na faixa de exibição das 21h às 21h50.

· No próximo sábado, a criadora de conteúdo Jully Molinna será entrevistada no quadro “Proza na Cozinha”, do Balanço Geral, da RecordTV Minas, mediada por Gabriel Rodrigues.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.