Walter Zagari deixa a VP comercial da Band Maior parte dos executivos que o acompanharam nesta missão permanecerá na casa Flavio Ricco 02/09/2024 - 23h36



Walter Zagari deixa o coimercial da Band Divulgação

Não deixa de ser uma grande surpresa para o mercado, mas após um pouco mais de meio ano no cargo, Walter Zagari está deixando a vice-presidência comercial do Grupo Bandeirantes.

Uma saída tranquila. Até onde se sabe, conversada e negociada entre as partes, tanto que boa parte da equipe levada por ele, seguirá o trabalho que vinha sendo feito.

Por aí se entenda, Paola Gigante, Paulo Franco, Hilton Madeira e Vera Trovão. Apenas Wagner Martins, de todos eles, pretende seguir para um projeto próprio.

Walter Zagari, com um histórico que vem desde os tempos da Tupi, com passagens importantes no SBT e Record, procurou contribuir dentro do possível com a Band. Deixa, segundo se informa, um departamento organizado e pronto para novos desafios e missões.

‌



Sem dúvida, um acontecimento que acaba surpreendendo todo o mercado. O que se sabe, é que esta saída da Band, nesta altura dos acontecimentos, poderá significar para ele, Zagari, a possibilidade de um outro desafio.

A Band, consultada, confirma as informações acima. Acrescenta, inclusive, que um comunicado acaba de ser aprovado, para ser distribuído ao mercado. Diz a nota:

‌



Walter Zagari, vice-presidente nacional de Comercialização do Grupo Bandeirantes de Comunicação, deixa o cargo no mês de setembro.O executivo concluiu sua missão de reorganizar a área comercial da companhia .A equipe montada por ele, que o acompanha há muito tempo, permanece no Grupo dando continuidade ao trabalho.

Para ocupar suas funções, foi designada Giselle Estefano, profissional experiente que está há 25 anos na empresa, já tendo atuado como diretora Comercial da Band São Paulo e, atualmente, responde pela diretoria executiva da Band Vale.

O Grupo Bandeirantes de Comunicação reconhece e agradece a Walter Zagari, um dos mais importantes nomes do mercado publicitário brasileiro, por sua dedicação e por ter emprestado à Band todo seu conhecimento e história de vitórias na TV brasileira.