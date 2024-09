Xuxa surpreende equipe em gravação para programa de humor Saiba como será participação da eterna rainha dos baixinhos no Vai Que Cola Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 02/09/2024 - 00h07 (Atualizado em 02/09/2024 - 00h07 ) ‌



Xuxa Meneghel gravou o "Vai Que Cola " Blad Meneghel

Xuxa Meneghel, após deixar a Record, não comandou mais nenhum trabalho como apresentadora na TV aberta. E também não sinaliza qualquer interesse nesse sentido, embora participe de diversos projetos em outras mídias, como documentários, séries, reality, filmes..., ou presença em programas.

Foi destaque do “Domingão”, ao lado de Angélica, e, agora, vai aguardar a estreia da próxima temporada do “Vai Que Cola” no Multishow, em 23 de setembro. Um momento de alegria e certa emoção. Mexeu com a equipe durante a gravação.

No texto de Vitor de Oliveira e Jaiê, porque o ônibus da Xuxa quebra a caminho de um show, todos vão parar na pensão do programa. Quando Ferdinando (Marcos Majella) se depara com a apresentadora, a tranca no quarto e não a deixa sair.

A sequência em que Xuxa lê uma carta que Ferdinando escreveu para ela ainda criança se tornou um dos momentos mais emocionantes da gravação. Paulo Gustavo também foi lembrado no episódio, porque era um sonho dele que a “rainha dos baixinhos” participasse do “Vai que Cola”. Todo mundo chorou.

‌



Sergio Mauricio, narrador da F1 na Band Tatiane Moreno

Tudo é possível

Imediatamente após se conhecer a incerteza da Band, se para ou continua com a Fórmula 1, começaram as especulações a respeito do seu próximo destino.

‌



Fala-se em SBT ou Record, mas também existem apostas muito fortes numa volta para o Grupo Globo. Todas as alternativas passam a ser possíveis.

De qualquer maneira

‌



Embora existam outros problemas, além de desgastes, o contrato com a Band está em pleno vigor.

Há uma informação de que, ainda neste começo de semana, a sua direção irá se reunir e, provavelmente tomar decisões a respeito. Em respeito ao compromisso existente, recomenda-se esperar por isso. Nada pode ser cravado por enquanto.

Um problema

Se existe outra coisa com que a direção da Band deve se preocupar é um melhor funcionamento da sua rede.

Existe uma queixa muito grande de que várias afiliadas interrompem a exibição da programação nacional, para terceirizar horários. Traduzindo, além do não cumprimento de compromissos, isto também implica em prejuízos.

Juntar forças

Não é nada de pieguice ou querer jogar para a torcida, mas esta é a hora em que o SBT precisa ter todas as forças possíveis do lado dele.

Passando, aos poucos, o momento de dor, deve saber continuar o seu caminho de conquistas, sempre fundamental para toda a TV aberta.

Muito difícil

De certa forma, o SBT segue dentro do planejado, com suas estreias mais recentes, todas apresentando resultados bem razoáveis. O público já está começando a se habituar aos conteúdos.

Porém, um dos principais problemas atualmente atende pelo nome de “A Caverna Encantada”, que ainda não pegou. Ou está longe de alcançar os resultados desejados.

Rebeca Andrade e Ivan Moré Divulgação

Rebeca

Ainda sem data de exibição, Ivan Moré gravou uma entrevista exclusiva com Rebeca Andrade para o seu “Qualé, Moré?”, das manhãs da Rede TV!.

Maior medalhista da história do país, Rebeca, no bate-papo, compartilha momentos importantes de sua trajetória na ginástica.

Que dó

Muito pior do que a princípio parecia: a Jovem Pan, com toda a sua tradição, não tem mais cabines no Morumbi, Allianz Parque e Neo Química Arena. Lamentável. Algo que acabou acontecendo por desleixo e absoluto desinteresse.

Até o seu operador de externas, Francisco Palitos, teve seus serviços dispensados. Que dó!

Esquisito

É impressão (claro que não!), ou a atual Paralimpíada está recebendo um tratamento bem diferente da Olimpíada?

A própria cerimônia de abertura já foi na base dos melhores momentos e não tem ninguém incentivando os espectadores a seguirem nas redes sociais os nossos atletas, como até outro dia.

Volta dela

Superada mais uma Covid, a quarta da sua “carreira”, Ana Maria Braga volta nesta segunda ao comando do “Mais Você” na Globo.

Testou negativo já na última sexta-feira.

Nome neutro

Em “Reis – A Emboscada”, 12ª temporada da série e já com gravações no fim, Brendha Haddad faz a personagem Meetabel.

Já em “Neemias”, spin off de “A Rainha da Pérsia”, que estreia dia 30 no Univer Video, o veterano Wagner Brandi surgirá como... Meetabel.

Última semana

A Globo, na sua pós-produção, vai fazer de tudo para encaixar, no curto e último capítulo de “Renascer”, que vai ao ar sexta-feira, os principais desfechos da história. Um malabarismo.

Tudo em função do jogo do Brasil contra o Equador, pelas Eliminatórias, a partir das 22h.

Renata Alves está de volta ao "Hoje em Dia" Divulgação

Também na área

Renata Alves reassume nesta segunda-feira seus trabalhos no “Hoje em Dia” da Record.

A apresentadora, como se sabe, sofreu um acidente doméstico na semana passada, e precisou se afastar do programa.

Bate – Rebate

· A Seriella, parceira da Record, participa da Fame Week África, que vai até o dia 7 de setembro.

· José Trassi, além do trabalho no filme “Meu Amigo Pinguim”, também estará em “Silvio”...

· ... O papel é o de um atirador de elite.

· O filme “Aumenta que é Rock’n Roll”, estrelado por Johnny Massaro, ganha formato de série semanal em quatro episódios, na Globo, a partir desta terça-feira, após o “Estrela da Casa”...

· ... Falando em “Estrela da Casa”, o formato está cada vez mais a cara do “BBB”...

· ... Mas, será esse o objetivo?

· O pessoal da CNBC, novo canal de notícias, está programando para 1° de novembro, em São Paulo, sua festa de lançamento...

· ... No ar, se nada mudar, a partir do dia 3 do mesmo mês.

· Voltando à questão da Elisa Veeck e o fato de ela não participar do noticiário que envolve seu namorado, Gabriel Galípolo, indicado para assumir a presidência do Banco Central...

· ... A CNN Brasil informa que a questão foi alinhada amistosamente entre as partes.