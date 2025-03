Frenagem automática de elétrico falha a 64 km/h e arrebenta boneco com tamanho de criança Influenciador comparou câmeras de carro da empresa de Musk com tecnologia mais avançada capaz de detectar obstáculos em 3D Garagem R7|Raphael HakimeOpens in new window 22/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Simulação com boneco mostrou que câmeras para frenagem automática do Tesla não são imprecisas Reprodução/YouTube @MarkRober

O youtuber americano Mark Rober, que tem 65,7 milhões de inscritos, resolveu fazer um teste para comprovar a eficácia das câmeras que acionam a frenagem automática de um Tesla, marca de carros elétricos que pertence ao bilionário Elon Musk (assista ao vídeo abaixo).

Como obstáculo, o influenciador colocou um boneco com o tamanho de uma criança e, sem acionar o piloto automático, acelerou a 40 milhas por hora (ou 64 km/h). Era para o carro desacelerar e parar totalmente ao identificar o boneco, mas... deu zebra!

O sistema do Tesla até detectou a “criança”, mas a tempo de frear completamente e evitar o atropelamento. Resultado? O boneco ficou completamente destruído.

O influenciador, então, faz uma ponderação com muita ironia: ‘Se você tem um Tesla, tem um lado bom nisso porque estávamos contando com o sistema automático de frenagem de emergência para parar o carro. E, como ele presume que o motorista está atento enquanto dirige, só precisa acionar os freios quando tiver 100% de certeza de que tem um problema e, assim, evitar alarme falso".

‌



E completa: “Então, a alternativa é usar o piloto automático, que supõe que o motorista não está prestando muita atenção. O lado negativo é que você terá muito mais frenagens-fantasmas e alarmes falsos. [...] No piloto automático, ele [Tesla] realmente parou a tempo”.

O contexto do teste era uma comparação com outro sistema de câmeras mais avançado, usado por outros elétricos: o Lidar (sigla em inglês para “Light Detection and Ranging” ou “Detecção e Alcance de Luz”, em português). A tecnologia cria feixes de laser e pode modelar a superfície do terreno em 3D.

‌



Segundo definição do site do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), trata-se de “um sensor remoto ativo a bordo de plataformas (tripuladas ou não tripuladas) e um método direto de captura de dados, o mesmo possui sua própria fonte de energia, neste caso, uma fonte de luz, o laser”.

Assista abaixo ao atropelamento de boneco pelo Tesla:

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.