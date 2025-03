Influenciador compra carro-forte em leilão e ‘põe para rodar’ em aplicativo de transporte Vinícius Carvalho, que arremata e revende veículos com ajuda das redes sociais, ganhou fama ao brincar com blindado pelas ruas Garagem R7|Raphael HakimeOpens in new window 07/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h27 ) twitter

Influenciador conseguiu comprar carro-forte e simulou corridas em aplicativo de transporte Reprodução/Instagram @_ocarrochefe

Imagine você conseguir arrematar um veículo de transporte de valores, o carro-forte usado para carregar dinheiro, e ainda usar o blindado como veículo de aplicativo. Supostamente, foi isso o que conseguiu o influenciador digital Vinícius Carvalho, que tem 355 mil seguidores e que já usava o Instagram para vender veículos que compra em leilões.

Tudo, porém, não passou de uma brincadeira. O influenciador até conseguiu arrematar o veículo, um Mercedes-Benz que estava encostado num pátio rodeado de muito mato. Mas as corridas num aplicativo de transporte eram um truque com uma montagem — e não ocorreram de verdade. Carvalho até se explicou em um post na rede social.

“Só deixando clara a brincadeira do Uber, em que a gente fez uma montagem na tela, até coloquei minha foto, foi só uma brincadeira. Tem gente me chamando aqui para perguntar como eu consegui cadastrar [um carro-forte] na plataforma. Não sejam leigos. É brincadeira, não tem como cadastrar um carro-forte no aplicativo. Pelo menos, não tentei e acho que é impossível cadastrar um carro-forte porque, no documento, ele é caminhão e não pode carregar passageiro”, afirmou.

A legislação de trânsito brasileira é rígida sobre a compra de carros-fortes, que depende de aprovação da empresa ou instituição pela PF (Polícia Federal). A lei 14.967, 9 de setembro de 2024, permite, por exemplo, “livre parada ou estacionamento” para esses blindados devido aos riscos e exige ao menos dois vigilantes a bordo.

Em um dos rolês pelas ruas com o carro-forte, inclusive, o influenciador tomou um enquadro da polícia, que foi registrado por outro condutor que estava em carro logo atrás — veja abaixo.

As aventuras do criador de conteúdo digital ainda incluem uma visita ao drive-thru de uma rede de fast-food e o calorão que os ocupantes do carro-forte precisam suportar.

