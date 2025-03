Tchau trânsito? Chinesa embute drone que sai do teto do carro e espelha imagens na multimídia Dispositivo pode acompanhar o veículo a até 54 km/h e volta para o ‘hangar’ sozinho quando está com pouca bateria Garagem R7|Raphael HakimeOpens in new window 10/03/2025 - 10h44 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Montadora chinesa embute drone em carros topo de linha, mas por enquanto só no país asiático Reprodução/YouTube @CarNewsChina

Sabe quando você está parado no trânsito e se pergunta: por que ninguém não anda? A resposta para essa pergunta pode estar com os dias contados depois que a montadora chinesa BYD inventou um sistema de drone que está acoplado ao teto do carro (assista ao vídeo abaixo).

Conforme as primeiras imagens divulgadas, o ocupante do carro aperta um botão e dá um comando na multimídia do carro, que aciona o sistema de abertura do teto (para fora) e dispara o drone. A partir daí, as imagens são transmitidas para a tela da central, onde os passageiros e o motorista conseguem ter uma ampla visão do alto do que ocorre a metros à frente e nos arredores.

Segundo o site Car News China, especializado em novidades do setor automotivo do país, o sistema suporta decolagem e pouso dinâmicos em velocidades de até 25 km/h. Quando no ar, o drone é capaz de acompanhar o carro a uma velocidade máxima de 54 km/h.

Agora, imagine que a bateria do drone está no fim. Não tem problema. Se o dispositivo estiver a até 2 km de distância do carro, ele volta sozinho para o “hangar” (teto do carro), onde pode ser recarregado — a bateria vai de 20% a 80% em cerca de 30 minutos.

‌



Quanto custa o sistema de drones? O equipamento é um opcional e está disponível só para os modelos topo de linha da empresa. Mesmo assim, não é um absurdo: US$ 2.195 ou quase R$ 13 mil na cotação desta segunda-feira (10).

A inovação, segundo a empresa, tem a função de tornar as viagens de carro mais divertidas. Mas calma: por enquanto, o dispositivo só está disponível para veículos vendidos na China continental e não tem data para chegar ao Brasil.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.