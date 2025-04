Adeus a Val Kilmer: astro de “Top Gun” e “Doors” morre aos 65 anos Ator foi homenageado por Tom Cruise em sua última aparição no cinema após perder a voz para um câncer Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 02/04/2025 - 16h58 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h58 ) twitter

O cinema se despede de uma lenda. Val Kilmer morreu aos 65 anos, vítima de pneumonia Reprodução Instagram @valkilmerofficial

O cinema perdeu uma estrela de primeira grandeza. Val Edward Kilmer morreu aos 65 anos, vítima de pneumonia.

Quem viu o ator em papéis como Jim Morrison “Doors” e em “O Santo” sabe do que estou falando. Além de lindo, Val Kilmer sempre foi um ator poderoso em cena.

Mas não há como se despedir do astro sem lembrar do voraz Iceman, adversário de Tom Cruise na lenda “Top Gun: Ases Indomáveis”. Os dois atores foram alçados ao topo de Hollywood com o filme que marcou toda uma geração. E foi em um segundo filme da saga, “Maverick”, que Cruise homenageou Val Kilmer de uma forma linda. Foi o encontro de dois gigantes exatamente onde tudo começou.

Nessa cena, os dois se despedem com a voz de Kilmer reconstituída por meio de IA, pois o ator já não podia falar há anos, por conta de um câncer na garganta. Para um ator de verdade não há despedida melhor que essa.

