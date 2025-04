Casar? Só se for no cinema! Brad Pitt diz não querer trocas alianças com namorada Ator estaria fugindo de casamento e filhos com a namorada Ines de Ramon após divórcio conturbado com Angelina Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 23/04/2025 - 13h10 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brad Pitt vive romance com Ines, mas casamento? Nem pensar! Reprodução/IMDb

Depois de um dos divórcios mais polêmicos de Hollywood, Brad Pitt parece ter desenvolvido uma alergia fortíssima a véu, grinalda e certidão de casamento. E não é pra menos: o fim da relação com Angelina Jolie virou caso de tribunal, manchete mundial e terapia em grupo.

Agora, Brad está vivendo um romance discreto (mas cheio de química) com a empresária Ines de Ramon, e os fãs já começaram a sonhar com um novo casamento digno de tapete vermelho. Só tem um detalhe: Brad disse não! Não ao altar, não aos filhos e não a qualquer coisa que lembre compromisso com papel passado.

Segundo o jornal Daily Mail, o bonitão de Hollywood ainda está se recuperando dos traumas causados pela separação com Angelina. O término foi tão pesado que ainda rola briga judicial e climão sempre que o nome dela é citado. Resultado? Brad entrou para o clube dos solteiros convictos. E adivinha quem já é sócio fundador? Sim, Leonardo DiCaprio!

Brad e Leo estão cada vez mais parecidos – não só no charme maduro, mas também na aversão a casamentos. Enquanto DiCaprio troca de namorada a cada volta do calendário, Pitt parece ter encontrado em Ines um porto seguro, mas sem pressa nenhuma pra trocar alianças.

‌



E como fica a situação de Ines? Bom, segundo os bastidores, ela compreende os traumas do ator e, por enquanto, aceita o relacionamento como está. Mas até quando? A pergunta que não quer calar é: será que o amor vence o medo ou Brad vai viver o resto da vida fugindo de buquês como se fosse cena de ação?

Uma coisa é certa: enquanto o passado com Jolie continuar assombrando, Brad vai preferir um tapete vermelho do que um tapete de um casório. Não acham?

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.