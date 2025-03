Ed Motta se irrita com críticas, chama público de ‘cabeça fraca’ e questiona qualidade de Bethânia Cantor desabafa sobre as críticas que recebe por suas atitudes no palco e ataca imprensa e público Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 17/03/2025 - 14h33 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h51 ) twitter

Em meio ao desabafo, Ed Motta chama a imprensa de “nojenta” e o público de “cabeça fraca” Reprodução Instagram @edmotta

Sou uma grande admiradora de música, mas passo longe dos conhecimentos musicais necessários para julgar o trabalho artístico dos coleguinhas. No entanto, me deparei com um vídeo do Ed Motta questionando por que é tão criticado ao reclamar de problemas técnicos em seus shows, enquanto o mesmo não acontece com Maria Bethânia, que interrompeu uma apresentação no Rio de Janeiro para fazer o mesmo.

Até aí, tudo certo, perguntar não ofende. O problema é que Ed não para por aí. Ao afirmar que é perseguido simplesmente por ter criticado um músico no palco, ele atribui toda a culpa à imprensa, acusando-a de manipular a opinião pública. Em meio ao desabafo, chama a imprensa de “nojenta” e o público de “cabeça fraca”. Como se não bastasse, ainda questiona as qualidades musicais de Bethânia, argumentando que ela sequer sabe tocar piano, ao contrário dele, que estudou música.

