Faustão já teria passado por transplante de rim

Fausto Silva foi submetido a mais um transplante de órgãos

Após ser internado às pressas para realização de uma cirurgia renal, Fausto Silva, de 73 anos, foi submetido a um transplante de rim na tarde de ontem (26), em São Paulo, informaram fontes próximas ao apresentador. A família de Faustão ainda não se pronunciou oficialmente sobre o transplante, nem sobre o estado de saúde dele.

Segundo fontes próximas ao apresentador, Faustão já estaria bem, conversando com amigos e familiares.

Ele estaria há alguns meses na fila do transplante renal, após enfrentar complicações cardíacas que resultaram em um transplante de coração em agosto do ano passado.

Faustão teria prioridade na fila do transplante renal por conta da gravidade do problema dele, e também porque poderia perder o transplante de coração realizado com sucesso, caso não resolvesse a questão renal rapidamente.

O apresentador estava há meses sendo submetido a diálise, três vezes por semana, pois os rins não funcionavam mais corretamente.

Segundo fontes do hospital, ele já fez telefonemas e mandou mensagens de voz para amigos e familiares preocupados com o estado de saúde dele.

Por ser uma cirurgia mais simples, Faustão passa bem. A identidade do doador do rim não foi divulgada, mas não teria sido uma pessoa próxima da família.